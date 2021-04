Old Forest - Mournfall Chronique Mournfall

OLD FOREST, je l’avais un peu détruit en 2016 en chroniquant OLD FOREST en 2021 !!! J’avais reproché des longueurs interminables il y a quelques années, mais elles ont complètement disparu ! Alors que Dagian était formé de 4 pistes de plus de 10 minutes chacune, la nouvelle livraison a 8 morceaux et leur moyenne avoisine les 6 minutes !



« 12 morceaux Sakrifiss ! Pas 8 ! ». Oui, mais non. En fait les 4 derniers sont des bonus. Ils viennent d’un passé lointain du groupe. De 2001. Ils ont donc 20 ans ils nous rappellent que le temps passé a entraîné de réels changements chez les Anglais ! N’importe qui écoute l’ensemble de la galette s’en rendra compte, le son, le style, les ambiances changent subitement à partir de la neuvième piste. Le vieux OLD FOREST réapparaît subitement, et il est pas mal d’ailleurs. J’en entends même déjà affirmer que c’était mieux à cette époque ! Plus cru, plus raw, plus « vrai » ! C’est sûr que les nouvelles compositions ont presque abandonné ces éléments. Ils survivent légèrement, soit en retrait, soit le temps de quelques secondes. Ce qui prévaut désormais, c’est la magie. La magie de la nature et principalement de la forêt, de ce qu’elle inspire, de ce qu’elle dégage, de ses aspects plus clairs que sombres. Tous les morceaux font forcément appel aux claviers ou à l’acoustique, mais toujours en apportant de belles colorations mélancoliques, et en restant dignes.



J’ai eu du mal à tout apprécier dès la première écoute, considérant que la formation faisait trop appel à ces couleurs, et que le retour à une musique plus crue par moments n’était pas vraiment judicieuse. Et puis je me suis laissé imprégné. J’ai arrêté d’écouter avec mes oreilles et mon cerveau, et j’ai tout simplement autorisé les compositions à se propoger dans mon corps et dans mon coeur. Et ça a fonctionné. Ce n’était pas nécessairement l’extase, mais des images se sont véritablement créées. Même les passages qui me semblaient un peu « facile » dans les mélodies ne m’ont plus dérangé. Les nombreux vocaux clairs à s’en faire pêter la panse se sont aussi fait accepter, et finalement j’avoue désormais apprécier ces titres lorsque je dois faire autre chose en écoutant de la musique. Une promenade, de la lecture, le repassage de mon masque, la recherche d’un ou d’une partenaire sur Tinder... Cet album fait vraiment une bonne bande son en fond. C’est sans aucun doute le côté doom de l’ensemble qui me fait penser ça...



2021 - D.T.M. Productions Black Metal des Forêts Chroniqueur : 7.5 / 10

Black Metal des Forêts - 1998 - Royaume-Uni

nouveaute A paraître le 23 Avril 2021

tracklist 01. Tyrant Spell 02. The Anvils 03. Despair is my Name 04. Red Sky in Mourning 05. My Haunting Vision 06. Solitude Apocalypse 07. Shadows Immemorial 08. A Bitter End 09. The Raven Looks On 10. Black Alchemist 11. Sussex Hell Hound 12. Serpent & Saint

Durée : 55:34

