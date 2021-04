Angrrsth - Donikąd Chronique Donikąd

Oh oui, tu es colère ! Tu es colère ANGRRSTH ! Normal parce que tu es polonais ! Et alors tu tabasses. Tu tabasses fort, tu tabasses vite, tu tabasses un peu court tout de même. 36 minutes, ça passe vite quand on les passe avec toi. Tes morceaux ne sont pourtant pas si courts que ça, oscillant entre 4 et 7 minutes, mais tes 7 compositions semblent presque insuffisantes... en partie parce qu’on sent que tu n’as pas dit tout ce que tu pouvais. Tu nous laisses un petit peu sur notre faim, n’utilisant pas à fond ces idées que tu distilles uniquement ici ou là, alors qu’on aurait aimé que tu les développes. J’y reviens dans quelques lignes, le temps que je te présente aux lecteurs !



ANGRRSTH a été formé en 2018, et s’il n’a qu’une seule voyelle dans son nom, il est tout de même composé de 4 membres, inchangés depuis les débuts : Hermann qui était auparavant chanteur dans le groupe de thrash WYROK, Grisch, guitariste également présent au sein de BUTEIKA (thrash aussi), XII à la basse et Simon à la batterie, tous deux uniquement affiliés à cette formation. Le quatuor avait sorti un EP l’année de sa naissance, avec 4 pistes qui n’ont pas été rajoutées à cet album. On aurait apprécié pourtant car cela aurait permis à Donikąd d’approcher l’heure de jeu. Enfin, les curieux pourront toujours essayer de se le procurer en CD car il était déjà sorti à l’époque chez Godz ov War Productions, le label polonais toujours partenaire en 2021.



ANGRRSTH a avant tout une grosse qualité, celle de savoir te tartiner le cul de violence ! Son agressivité est contagieuse et elle donne aussi envie de mettre des baffes au premier venu que lorsqu’on se remet un 1349 ou un TSJUDER. Les morceaux sont sans pitié, et pourtant ils intègrent des riffs qui font remuer la tête et évitent la monotonie. C’est terriblement majestueux finalement. S’en prendre plein la poire avec la manière, ça fait du bien ! Mais c’est vrai aussi que certains passages font moins mouche, comme sur « Niebiański pogrzeb », qui reste un peu trop sage par rapport au reste pour me laisser attentif. Par contre, il y a une grosse surprise avec le 6ème titre, « Niebyt zmyślony », qui incorpore des choeurs excellents ! Une nouvelle dimension s’ouvre sur cette piste, comme si ce qu’on avait pris pour une Formule 1 se révélait pouvoir voler. Ça a même tendance à rabaisser le reste au final ! On se dit « Merde ! Le groupe peut carrément faire ça ? Woaw ! ».



La Pologne est toujours une mine de nouveaux talents sans fin, et ANGRRSTH vient le prouver une nouvelle fois. Les amateurs de black metal pur et direct devraient tomber sous le charme !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Godz Ov War Productions Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Angrrsth

Black Metal - 2018 - Pologne

nouveaute A paraître le 17 Avril 2021

tracklist 01. Ciało me wyklęte 02. Niebiański pogrzeb 03. Niech się zaprze samego siebie 04. A czego tu się bać? 05. Pierwszy jest strach 06. Niebyt zmyślony 07. Ostatni akt

Durée : 35:53

Essayez aussi Malokarpatan

Stridžie dni

2015 - Hexencave Productions Norrhem

Among The Ruins (EP)

2018 - Autoproduction Dux

Vintras

2012 - Hass Weg Productions Griffon / Darkenhöld

Atra Musica (Split-CD)

2019 - Les Acteurs de l'Ombre Sühnopfer

Nos sombres chapelles

2010 - Those Opposed Records