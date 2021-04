Eclipsus - Yûrei Chronique Yûrei

Depuis l’ouverture de ses frontières à l’ère Meiji, le Japon parvient à fasciner les étrangers. C’est véritablement l’un des pays les plus surprenants, car à chaque génération depuis 150 ans il a attiré les regards. Son art avec les estampes et les haïkus. Son histoire avec ses samuraïs et ses rônins. Son cinéma avec Kurosawa, Ozu, Imamura, Kitano et encore plus récemment Koreeda. Sa cuisine n’est pas en reste avec les sushis ou le tofu. Le sport lui-même fait partie de ses grandes forces, et les Français font partie des plus convaincus, à pratiquer le judo, le karaté ou encore l’aïkido. Et que dire encore des bonsais, des voitures et motos, des ordinateurs, des mangas et animés... L’art floral ? La cérémonie du thé ? Le bushidô ? la littérature ? Et combien de mots japonais ont également trouvé leur place dans notre vocabulaire courant, même si le sens a été un peu tordu dans nos contrées ? Nous nous disons « zen », nous parlons de terroriste « kamikaze »... Le Japon fascine. Et pour certains ce sont les monstres de l’imaginaire nippon qui attirent : les Yôkaï, certaines légendes urbaines, des films tels que Ring ou Juon, et puis la forêt aux suicides ; Aokigahara.



Le fait que cette forêt voie effectivement de nombreuses personnes se suicider chaque année intrigue encore plus les étrangers que les Japonais eux-mêmes. Les touristes y ont augmenté, composés de voyeurs morbides curieux qui espèrent avoir la « chance » de Logan Paul et tomber sur un pendu encore chaud, voire gigotant. Ou alors sentir les esprits des défunt. Un esprit se dit en japonais « Yûrei ». C’est le titre de ce tout premier album d’ECLIPSUS, groupe américain tenu par le seul CoughinWraught, et il a bien entendu décidé de nous faire voyager dans la forêt d’Aokigahara, à travers 5 morceaux décrivant le parcours d’un suicidé : « Desperate », « Mourning », « Surrender », « Weighless » et « Unending ». Ce n’est pas la première fois que l’endroit inspire des groupes de black metal et c’est en fait dans les années 2010 que ce lieu a commencé a accroître sa popularité. Un groupe américain a pris ce nom en 2013, et c’est aussi celui des albums ou EP de FROZEN OCEAN (2011), SEA OF TREES (2011) et surtout HARAKIRI FOR THE SKY (2014), entre autres. Au final, dans le metal en général, ce sont plus d’une cinquantaine de formations qui ont pris le nom « Aokigahara » pour le titre d’une de leurs chansons, parmi lesquelles les célèbres SHINING et SUNN O))).



ECLIPSUS n’a donc pas choisi un thème si original que cela, mais on le sent sincère et véritablement hanté par les ambiances de ces lieux. Et sa musique aussi. C’est un black metal dépressif qu’on a tous déjà entendu ailleurs, mais qui est fait avec foi, avec intégrité et avec suffisamment d’efficacité. « Mourning » est très touchant, très immersif. Mais les titres ne se contentent pas non plus de pincer au coeur, ils balaient une réelle palette d’émotions. Il y a de la sérénité, de l’intrigue, de l’angoisse, du soulagement même... Et tout cela s’enchaine ou se mélange le plus naturellement du monde. On ne regarde jamais la montre alors que presque toutes les pistes dépassent les 8 minutes. Non, non, il y a vraiment un bel équilibre, jusque dans celui des parties instrumentales et celles avec vocaux. Ces derniers, rauques et principalement plaintifs, appraissent et disparaissent toujours aux moment opportuns.



Yûrei est ainsi très bien exécuté, et chaque écoute a été un véritable délice. Il manque tout simplement de notes plus personnelles pour que je sois plus impressionné, mais les ambiances sont excellentes même si rien ne laisse non plus saisir qu'on parle d'une forêt au Japon. Ce n’est pas l’album de black de l’année, mais il peut au moins être celui de dépressif du mois ! Ça changera aussi d’écouter du NO POINT IN LIVING ou du VARDAN...

