Aussichtslos - Völlig aussichtslos Chronique Völlig aussichtslos

Groupe autrichien sorti de nulle part, il va falloir essayer de mémoriser son nom : AUSSICHTLOS, parce que même s’il signifie en allemand « futile », ce premier album qui nous tombe du ciel est loin de l’être ! Nous sommes en présence d’un trio qui a débuté d’abord en duo en 2014 grâce à Garst et Norsk et qui a été complété en 2020 par un batteur : Rest. Et même s’il n’avait jamais fait parlé de lui auparavant, il a réussi à taper dans les oreilles d’un label de confiance, qui a sorti des perles de BEKËTH NEXËHMÜ, AUTARCIE, BERGRIZEN, KRODA, MINENWERFER, VANANIDR ou encore SKAUR, à savoir Purity Through Fire. Ce serait exagéré de dire qu’il fait toujours mouche, mais il est un gage suffisant de qualité pour convaincre tous les fans de black metal d’au moins tester ses sorties.



Et cette fois-ci encore, il ne déçoit pas. Cette sortie est plutôt marquante et se montre convaincante dès le premier morceau. «...vom Dämon » installe tout de suite les ambiances avec un black survolté emporté par des riffs clairs accrocheurs, et des vocaux éraillés sans pitié. Et cette formule gagnante se retrouve sur les trois pistes suivantes également ! Un très bon début d’album alors ? Oui, mais soyons sincère, il y a quand même une petite lassitude qui pointe le bout de son nez. On a à ce moment-là passé environ 25 minutes, et étrangement, alors que c’est excellent, on a envie d’être un peu plus bousculé, ou surpris. Pas pour aimer, ça c’est acquis, et l’on ne peut qu’être conquis de ce black déchaîné mélodique, mais pour dépasser un certain niveau, pour trouver encore plus de qualités à l’ensemble.



Eh bien cela arrive sur les deux dernières pistes. Tout d’abord il y a la cinquième, « Nächstenhass », qui a ralenti le rythme de la batterie tout en maintenant la folie des guitares, et qui parvient à glisser une pointe de mélancolie sur ses deux dernière minutes. Il a vraiment quelque chose qui le rend unique, et qui me fait à chaque fois redresser les oreilles. Et la dernière piste, « Gefallen », a quant à elle quelque chose d’épique, de guerrier résigné, qui me marque bien.



Du coup, ce premier album est véritablement à découvrir. Il fait de petites erreurs, comme de trop répéter ses riffs au sein d’un même morceau, mais c’est vraiment minime, car il parvient à nous embarquer avec lui quoi qu’il en soit.

2021 - Purity Through Fire Black Metal Mélodique notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Aussichtslos

Black Metal Mélodique - 2014 - Autriche

tracklist 01. …vom Dämon 02. Lebenslaub 03. Grausick 04. Des Sommers Tod 05. Nächstenhass 06. Gefallen

Durée : 44:54

parution 21 Mars 2021

