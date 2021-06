Zwiespalt - Distanz Chronique Distanz

Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ? Ou plutôt dans le cas du groupe qui nous intéresse aujourd’hui : « est-il une pierre apportée à l’édifice ou vient-il encombrer le genre déjà bien pollué » ? La réponse variera selon chacun d’entre nous, mais ce qui est sûr c’est que c’est l’un ou l’autre. Difficile de dire que ZWIESPALT est une grosse sensation, mais injuste au contraire de dire qu’il est mauvais. Il est tout simplement banal, moyen, sans réelles particularités... oubliable en fait, mais il fait du black qui décrotte, qui nettoie bien par là où ça passe, et ça peut suffire.



Le groupe est allemand et composé de trois têtes : Fur au micro qui est déjà connu pour son travail dans ZEIT depuis 2010. Son comparse de ZEIT, Win, à la batterie, qui joue en plus chez les black thrashers de GOATFUCK. Et enfin Forest à la guitare, encore inconnu au bataillon. Distanz est leur deuxième album ensemble, sorti un an après Ambivalenz. Et tout ce qu’il y a à savoir, c’est que les 8 compositions sont du black, « du vrai » !



Effectivement, chacune d’entre elles officie dans un black très basique, très respectueux des anciens, et sans la moindre volonté de se démarquer inutilement. De « Firmament » à « Frost » en passant par « Brand » ou « Zenit », toutes bastonnent, mais sans non plus parvenir à exploser. On y sent la rage, on y sent la passion et l’envie de cracher la haine, mais sans que cela soit assez bien retranscrit pour faire vibrer. Par exemple le son est raw, mais il n’arrive pas à apporter de malaise, ni d’intensité, ni de sensations inquiétantes. Il est juste faiblard et c’est tout. Le raw doit servir des ambiances, il doit salir l’esprit… Ici, il n’y parvient pas. De même, les vocaux sont de bonne facture, mais comme tout le reste, ils ne vont pas plus loin. Ils offrent alors le service minimum : de bons vocaux black normaux…



Mais là où le bat blesse le plus, c’est dans la durée de l’album. J’ai dit qu’il y avait 8 pistes, mais elles durent toutes entre 2:17 à 3:45. Du coup, il n’y a que 23 minutes au total ! On a alors plutôt envie de parler d’EP, mais c’est présenté comme un full-lenght. Petite déception donc si on attendait quelque chose de plus consistant. Mais bon, les titres vont vraiment tout de suite au principal, et finalement c’est mieux ainsi que d’avoir des artifices qui n’auraient pas convenu au groupe. Donc ni d’intro bidon, ni de fin rallongée, ni d’intermèdes, ni même de break. Rien que des morceaux qui s’enchainent avec l’espoir de maltraiter l’auditeur et ses adorables petites oreilles.



On pourra d’ailleurs apprécier de retrouver l’esprit de DARKTHRONE, MOONBLOOD et d’autres excités qui aimaient aussi ajouter une pincée de punk dans leur BM. Mais sincèrement, j’ai des doutes sur ma capacité à reconnaître ZWIESPALT si on me le sortait dans un blind test ! Trop générique en fait.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Autoproduction Black Metal notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Zwiespalt

Black Metal - Allemagne

tracklist 01. Firmament 02. Sturm 03. Nebel 04. Brand 05. Momentum 06. Rauschen 07. Zenit 08. Frost

Durée : 23:06

parution 7 Mai 2021

Essayez plutôt Hate Forest

Sorrow

2005 - Supernal Music Nécropole

Nécropole (Compil.)

2016 - Northern Heritage Deathspell Omega

Fas

(Ite, Maledicti, in Ignem Aeternum)

2007 - Norma Evangelium Diaboli Uškumgallu

Rotten Limbs in Dreams of Blood

2016 - Vrasubatlat Sargeist

Death Veneration (EP)

2019 - World Terror Committee Records