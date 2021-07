At The Gates - The Nightmare of Being Chronique The Nightmare of Being





Etonnamment, c'est au contraire un virage assumé vers ses racines prog & expérimentales qu’amorce le combo Suédois ici. Ne vous laissez séduire trop vite par la quintessence du « manuel illustré du Death Mélodique » qu’est le duo d’introduction « Spectre of Extinction » & « The Paradox », car il n’est qu’une réminiscence de « ce » passé là. Les solis extrêmement bien inspirés, les riffs sur deux cordes, le chant rageur de Tompa (qu’on sent un peu fatigué…) tout y est. L’auditeur se dira vite que la messe est déjà dite… mais c’est alors que la suite va défiler derrière nos oreilles, à commencer par le titre éponyme et surtout « Garden of Cyrus », qui amènent une subtilité et une presque poésie (le solo son clair sur « Garden of Cyrus » à 1mn16) qu’on ne leur aurait pas prêté de prime abord. Ce titre, quasi instrumental (quelques spoken words feront office de seule partie chantée) et surprenant à chaque détour par son passage au saxophone, nous emmène loin, très loin de ce qu’on connait des Suédois. Mais ce n’est pas pour me déplaire… Alors oui, « Touched by the White Hands of Death » ou « The Abstract Enthroned » nous ramèneront tout droit en 1996 elles aussi, mais on pourra aisément les contrebalancer par un très étonnant « Cosmic Pessimism », aussi accrocheur que déstabilisant et qui n’aurait pas fait tache sur le side project THE GREAT DECEIVER dans lequel officiant Tompa dans les années 2000. Le très « Paradise Lost-isant » titre de clôture, « Eternal Winter of Reason » achève de semer le doute : AT THE GATES souhaite expérimenter et sortir des sentiers battus.



