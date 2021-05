Armagedda - Svindeldjup Ättestup Chronique Svindeldjup Ättestup

Si, comme moi, tu apprécies le black metal dans son versant harsh, dissonant, fortement ambiancé et trempé dans le café le plus noir, tu connais et goûtes déjà les suédois d’Armagedda. Svindeldjup Ättestup n’est que le quatrième album d’un combo qui compte déjà plus de 20 ans d’existence, mais qui prend place au sein d’une cohorte de split, EP, compil’ de tous ordres. Or, de mon point de vue, si je suis loin de connaître toutes leurs sorties, force m’est de reconnaître qu’au strict plan des albums, Armagedda n’a pas commis d’impair. Et si Only True Believers emporte souvent les suffrages, ma préférence a toujours été plutôt vers Ond Spiritism, plus sombre, plus crasseux, plus abyssal que son grand-frère. Après une gentille hibernation de 16 ans, les voici donc de retour avec ce Svindeldjup Ättestup, dont la pochette reprend presque pile-poile où s’arrêtait Ond.



Ce retour est franchement gagnant, on ne va pas tourner autour du feu pendant des heures. La magie noire opère toujours ce d’autant, à mon sens, qu’Armagedda a gagné en puissance, en efficacité et en « lisibilité » sans rien perdre des ambiances qui font sa force. Passée l’intro (Det sjuttonde aret), Ond Spiritism affronte littéralement l’auditeur en le prenant à la gorge, qui développe ses attaques franches, ultra rapides alors qu’en arrière-plan se développent déjà des atmosphères délétères et mélodiques. La patte du groupe demeure et le trait d’union réalisé avec le précédent LP est juste intelligente. Elle place l’auditeur dans un fauteuil… même s’il faut prêter attention aux structures et se méfier des apparences.



Si les ingrédients de base sont toujours présents (une basse presque groovy, une légère réverb’ sur les mélodies, le choix fréquent de décélérations franches, de ponts très ambiancés), le travail sur les structures et surtout sur la texture du son offrent une vision différente du combo. Parfois, le rythme est presque sautillant (Ond Spiritism et ses riffs « bondissants »), souvent le mid-tempo emporte l’auditeur dans une immersion plus nette (Likvaka). Sans doute, la noirceur du passé est plus ténue. Sans doute également, l’aura maléfique qui se dégageait d’un Only True Believers ou d’un Ond… a-t-elle sensiblement battu en retraite. Likvaka par exemple, base son propos davantage sur une approche rampante, en chant « clair » que sur le mysticisme et l’agression. De même encore, Evigheten i en obrytbar cirkel, qui clôture l’album, comprend-il davantage de plans rock n’ roll que de dissonances propres au style. Mais pour autant, la patte du combo suédois est reconnaissable entre mille.



Djupens djup, Flod av smuts et Guds kadaver tressent ainsi des leads sublimes, complexes et denses, comme des arabesques dessinées à même le ciel, le mid-tempo caractéristique du groupe faisant à des merveilles (Flod av smuts). Les mélodies portent la structure, justifient les arrangements et affirment la progression du morceau. Au centre du propos, elles illuminent ces titres, apportant en outre la touche mystique propre au combo. Les accélérations dévastatrices servent uniquement de prétexte, de pont central (Guds kadaver), pour relancer le morceau, lui redonner une autre dynamique. Tels des traits mortels venant des cieux, ces attaques transpercent la structure, élèvent le ton et le tempo mais sans que jamais, les fameuses arabesques dessinées à la guitare ne disparaissent. Brillants, ces titres reflètent parfaitement Armagedda par leur complexité et l’aura qui s’en dégage.



Ce retour d’Armagedda doit être salué. Svindeldjup Ättestup est un album superbe qui reprend là où Ond Spiritism s’était arrêté mais sans se reposer sur ses lauriers. En innovant, en se dotant d’un son plus net, Armagedda n’a rien perdu de sa science de la composition et de son originalité.

