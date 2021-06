Cerebral Rot - Excretion Of Mortality Chronique Excretion Of Mortality





Bref, tout ça pour vous dire que c’est déjà l’heure du deuxième album pour Cerebral Rot qui moins de deux ans après l’excellent Excretion Of Mortality. De l’artwork à la production en passant par le line-up, il n’y a là rien à signaler dans la mesure ou l’effectif est effectivement resté en tout point inchangé. Mentionnons cependant la présence au tracklisting des titres "Vile Yolk Of Contagion" et



Si peu de choses différencient de prime abord Excretion Of Mortality de son prédécesseur cela n’est pas vraiment un hasard. En effet, il n’y a pas de grands bouleversements à attendre de la part de ce nouvel album si ce n’est peut-être des titres qui ont tendance à rallonger ("Crowning The Disgustulent (Breed Of Repugnance)" et ses onze minutes par exemple) et par conséquent un peu moins de morceaux proposés (sept ici contre neuf sur

On va donc retrouver dès les premiers instants tout ce qui fait le sel du Death Metal de Cerebral Rot qui, s’il ne figure pas sur la liste des groupes les plus originaux et novateurs en activité aujourd’hui, possède tout de même une véritable personnalité. Cette identité marquée, les Américains l’entretiennent tout au long de ces quarante-sept minutes grâce à ces leads et autres riffs sinistres aux atours toujours aussi déglingués comme ceux que l’on peut entendre dès les premières secondes d’"Excretion Of Mortality" ainsi que sur "Vile Yolk Of Contagion" à 1:14,

Mais là n’est pas le seul attrait du Death Metal de Cerebral Rot. Derrière ses airs de groupe rampant adepte du mid-tempo lourdingue et baveux (c’est le cas, ne vous y trompez pas), il n’en reste pas moins que de nombreuses accélérations viennent dynamiser l’ensemble à coup de blasts relativement musclées et autres coups de collier toujours aussi bienvenues ("Excretion Of Mortality" à 1:31 et 2:31, les premières mesures de "Bowels Of Decrepitude" et "Drowned In Malodor", "Retching Innards" à 2:11, "Crowning The Disgustulent (Breed Of Repugnance)" à 6:09). Pas de quoi perdre haleine mais on appréciera malgré tout à leur juste valeur ces quelques moments qui viennent apporter comme souvent du relief à ce genre d’album mené le plus clair du temps sans véritable excès de vitesse.

Naturellement, je ne pourrais pas conclure cette chronique sans évoquer le groove putride qui caractérise une fois de plus ces nouvelles compositions. Si on se délectera en effet de ces passages soutenus ou de ces riffs et autres leads malfaisants évoqués précédemment, on ne peut enlever aux Américains leur capacité à procurer à n’importe quel auditeur l’irrépressible envie de dodeliner de la tête lors de séquences particulièrement irrésistibles. Comment en effet ne pas céder face à des passages comme ceux proposés sur "Excretion Of Mortality" à 0:45, "Bowels Of Decrepitude" à 1:02, "Drowned In Malodor" à 1:30 ou "Crowning The Disgustulent (Breed Of Repugnance)" à 1:30 ? J’ai beau avoir enchaîné les écoutes depuis l’arrivée de cet album sur mon disque dur, je n’y arrive pas, c’est tout simplement plus fort que moi... Ajoutez-y le growl particulièrement profond et caverneux de Ian Schwab et vous voilà avec un album de Death Metal gras dans lequel on patauge avec grand plaisir.



