La France, terre de Black Metal depuis déjà de longues années, continue d’offrir un vivier particulièrement fourni de formations jeunes ou moins jeunes cherchant à cultiver un certain héritage hexagonal tout en étant capable de tracer leur propre chemin. Parmi ces groupes les plus récents, on trouve le groupe RüYYn, un jeune one-man band formé cette année par Romain Paulet (ex-Erased Memory).



Seul maître à bord, le jeune homme a sorti ce premier EP éponyme en autoproduction avant d’être signé quelques jours plus tard par le label Les Acteurs De L’Ombre qui n’a pas manqué d’y percevoir un talent pour le moins évident. Proposé pour le moment sur Bandcamp uniquement, ce EP sera néanmoins disponible en vinyle ainsi qu’en CD dans le courant du mois d’octobre. Certes, il faudra s’armer un peu de patience avant d’avoir sous les yeux l’artwork plutôt réussi de Joanna Maeyens (Hanternoz, Passéisme, Paysage d’Hiver...) mais bon, ce n’est ni la première ni la dernière fois qu’une sortie physique se fera attendre.



Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, c’est Romain qui s’est également chargé de la production complète (enregistrement, mixage et mastering) de ce premier EP. Le moins que l’on puisse dire c’est que le jeune homme maîtrise là aussi son sujet dans la mesure où il n’y a pas grand chose à reprocher à son travail. Propre, puissante et plutôt bien équilibrée dans son ensemble (même si à titre personnel je trouve le son de la grosse caisse et de certains toms un poil trop synthétique à mon goût, notamment lorsque le rythme s’accélère), cette production s’avère digne de n’importe quel album passé entre les mains de techniciens compétents au sein d’un studio renommé. Clairement, Romain Paulet s’est donné ici les moyens de ses ambitions et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a plutôt réussi son coup.



Composé de cinq morceaux dont une conclusion baptisée « ….. » (non, ce n’est pas une faute ni un oubli de ma part), la musique de RüYYn s’inscrit dans un Black Metal atmosphérique aux cadences élevées et aux atmosphères particulièrement prenantes. Alors c’est certain, le one-man band ne va pas révolutionner le petit monde du Black Metal avec cette première livraison mais pour autant Romain a pris soin de ne pas tomber dans la facilité. C’est ainsi que ce premier EP s’ouvre sur un titre de plus de neuf minutes mené effectivement pied au plancher mais avec juste ce qu’il faut de variations et de changements pour apporter de la nuance et du relief, autant d’un point de vue rythmique que d’un point de vue des atmosphères tour à tour lumineuses ou bien alors beaucoup plus intenses et chargées. Ce qui qualifie ce premier titre, on va le retrouver évidemment sur les morceaux suivants dans des proportions et des agencements différents. Si comme on l’a vu c’est essentiellement le couteau entre les dents que Romain mène ses assauts à l’aide de blasts entêtants matraqués avec panache, de tapis de double infatigables et de trémolos glacés empruntés aux seigneurs du Grand Nord (Immortal en tête), le Français n’est pas sans varier les plaisirs à l’aide de séquences plus aérées et mélodiques où l’intensité et le froid austère et implacable laissent place à des moments de grâce plus lumineux. C’est le cas sur "I" à 3:47 avec cette longue transition dont le travail mélodique sur les riffs ne manquera pas d’évoquer à certain ce que l’on peut entendre chez un groupe comme Inquisition (même s’il faudrait également évoquer ce chant déclamé perdu dans les brumes ou ces nappes discrètes de clavier), sur "II" le temps d’une première moitié dont le travail de répétition va apporter un côté aliénant avant que les choses ne s’emballent à nouveau, sur "III" grâce à ce break furtif dont la rythmique atypique et peu naturelle permet de marquer comme il faut cette transition ou bien sur "IV" à partir 3:09 pour une deuxième moitié bien plus sur la retenue et lors de laquelle ce chant déclamé et lointain va notamment faire son retour. Plus globalement, on sent derrière la musique de RüYYn un travail mélodique très intéressant qui m’évoque dans une certaine mesure, lors de ces passages les plus grandioses et émotionnels (notamment sur "II" et "IV"), ce que l’on peut entendre chez un groupe comme The Great Old Ones.



Beaucoup de maitrise et de maturité sur cette première sortie effectivement bien à sa place sur un label comme Les Acteurs De L’Ombre. S’il reste à Romain une marge de manoeuvre pour évoluer évidemment dans le bon sens, RüYYn n’en reste pas moins un début extrêmement convaincant et prometteur. Alors oui, certaines des influences du groupe semblent relativement évidentes mais encore une fois, l’intention du one-man band français n’est pas de changer la face du Black Metal, seulement d’y apporter sa modeste contribution. Et avec ce premier EP, RüYYn le fait d’une bien belle manière.

2021 - Les Acteurs de l'Ombre Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur RüYYn

Black Metal - 2021 - France

formats Digital / 02/05/2021 - Autoproduction

CD, Vinyl / 22/10/2021 - Les Acteurs de l'Ombre

écoutez I

II

III

IV

.....

tracklist 01. I (09:46) 02. II (05:43) 03. III (05:18) 04. IV (07:25) 05. ..... (00:50)

Durée : 29:02

line up Romain Paulet / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 2 Mai 2021

