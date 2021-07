Ancient Necromancy - Diabolical Forest Alchemy Chronique Diabolical Forest Alchemy (Démo)

Je ne sais pas pourquoi mais les gars dans le Black Metal ont toujours aimé se réunir en cercle. Une pratique qui remonte au sulfureux Inner Circle norvégien connu notamment pour ses frasques relayées à travers le monde entier et qui, comble du voyeurisme/sensationnalisme, ont même donné lieu à un livre d’abord puis à un film ensuite (Lords Of Chaos) que bons nombres d’entre nous avons évidemment lu et/ou vu avec beaucoup intérêt. Bref, je n’ai pas l’intention de refaire l’histoire ici mais juste de vous faire remarquer que la pratique n’a pas disparu, la preuve avec le Cultus Caliginous Circle récemment invoqué et qui regroupe des formations telles que Gharmelicht, Cult Of Thaumiel, Silver Knight, Faerie Magic et, celle qui nous intéresse aujourd’hui, Ancient Necromancy.



Formé en 2020 par un certain Eldrinacht (Gharmelicht, Nightreign) depuis toujours seul maître à bord, Ancient Necromancy a sorti l’année dernière une première démo intitulée Diabolical Forest Alchemy. Parue en cassette chez Nithstang Productions et en vinyle chez Poisonous Sorcery, celle-ci va bénéficier dans les mois à venir d’une réédition à plus grande échelle grâce au soutien du label Nuclear War Now! Productions dont les activités ont été récemment délocalisées au Texas (bye bye San Francisco et la Californie).



Comme bon nombre de démos, le contenu proposé sur Diabolical Forest Alchemy s’avère relativement modeste. On trouve ainsi quatre titres dont une introduction pour une durée totale qui n’excède pas les vingt minutes. Peu surprenant également, cet artwork en noir et blanc sur lequel se dresse fièrement les ruines d’un château au clair de lune... Oui, difficile de faire plus cliché que ça même si encore une fois, je suis du genre extrêmement bon client avec ce type d’artwork sans grande originalité mais aux pouvoirs évocateurs particulièrement prononcés.

Comme nous pouvions également nous y attendre, la production est ici à l’image de cet artwork, simple et dépouillée avec ces guitares qui grésillent et crachotent, cette batterie lointaine, cette basse ultra saturée et résolument Punk et ce chant arraché lui aussi perdu dans les brumes mystérieuses qui entourent ces quelques compositions. Une production sommaire qui quoi que l’on en dise et quoi qu’on lui reproche sied à merveille à ce genre de Black Metal bancal et approximatif, bourré de petites imperfections mais terriblement prenant.



Passé "Accursed Wizardry" qui du haut de ses deux minutes et trente secondes sert ici d’introduction sur fond de vents tempétueux (un vent que l’on va d’ailleurs retrouver toujours sous forme de sample et tel un fil conducteur sur chacun des trois titres suivants) et de mélodie surannée et mystérieuse déroulée par un synthétiseur qui lui non plus ne semble pas de première fraîcheur, Ancient Necromancy nous plonge dans un Black Metal primitif et rudimentaire mené à coup de séquences particulièrement entêtantes heureusement entrecoupées par quelques changements de rythmes bienvenues. En effet, si la musique du one-man band américain se définit en grande partie par ce caractère quelque peu répétitif qu’il étire sur des formats compris autour des cinq minutes, il n’est pas rare que ces moments soient contre-balancés par des changements de cadences nécessaires et parfois même inattendus comme par exemple sur "Sigil Of Baphomet" avec cette dernière partie acoustique entamée dès 3:12 qui va ainsi apporter une couleur bien différente à ce titre démarré pourtant sur les chapeaux de roues. Sur "Sempiternal Agony" (outre cette dernière minute sur fond de clavecin désarticulé et de sample) et "Unholy Specter", Eldrinacht va choisir de rompre avec ces séquences aliénantes en optant cette fois-ci pour des moments plus chaloupés et entrainants sur fond de (d-)beats Punk (à 2:28 sur "Sempiternal Agony" et à 2:46 sur "Unholy Specter"). Un contraste plutôt efficace qui permet d’amener une pointe de relief supplémentaire à un Black Metal qui, vous l’aurez compris, ne brille ni par son originalité ni par sa diversité.



Au même titre que le premier album de Gharmelicht dont je vous parlerai très bientôt, Ancient Necromancy reste fidèle à une certaine idée du Black Metal sans chercher à en dévier ne serait-ce que d’un iota. Une relecture sincère de ce qui se faisait déjà dans l’ombre durant les années 90 et qui ne devrait pas manquer de séduire tous les amateurs de Black Metal dépouillé n’ayant pas peur de ces productions à coucher dehors, de ces riffs simples et rudimentaires mais toujours très efficaces, de ces nombreux petits défauts parfaitement calculés et de ces atmosphères sombres et malveillantes qui en découlent naturellement. Bref, si Ancient Necromancy ne réinvente rien avec Diabolical Forest Alchemy, le résultat n’en reste pas moins séduisant pour autant. En tout cas suffisamment pour avoir envie d’y revenir sans rechigner.

2020 - Nithstang Productions

2021 - Poisonous Sorcery Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Ancient Necromancy

Black Metal - 2020 - Etats-Unis

formats K7 / 27/07/2020 - Nithstang Productions

Vinyl / 01/01/2021 - Poisonous Sorcery

écoutez Écoute Intégrale

tracklist 01. Accursed Wizardry (02:30) 02. Sigil Of Baphomet (05:26) 03. Sempiternal Agony (05:46) 04. Unholy Specter (04:34)

Durée : 18:16

line up Eldrinacht / Chant, Guitare, Basse, Batterie

