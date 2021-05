Sznur - Dom człowieka Chronique Dom człowieka

MOONTOWER poursuit son chemin depuis près de 25 ans. Il fait partie de ces pionniers de la scène polonaise qui ont marqué leur pays, et les oreilles des amateurs de black sans concessions. Son 6ème album est sorti en 2019, il y a deux ans, et il continue de matraquer purement et durement, porté par Belial dès 1996, et par Seth depuis 1999. Ce dernier est animé par la haine, comme son partenaire, mais il en frétille encore plus. Il a des pulsions démoniaques qui lui gratte la totalité de son corps putride et il ne peut se satisfaire du rythme de MOONTOWER. Aussi a-t-il décidé de créer SZNUR en 2017 et qu’il a depuis déjà sorti trois albums, le petit dernier étant celui-ci : Dom człowieka. Un titre qui signifie en polonais : « la maison de l’homme ». D’où une pochette particulièrement malsaine, qui donne un peu plus d’indications sur ce que cela signifie et sur l’état d’esprit qui nous attend.



D’ailleurs il faut à nouveau préciser que SZNUR n’est pas ce qu’on pourrait croire sans l’écouter. Même si son logo montre une corde, et que justement SZNUR signifie « corde », la formation n’a absolument rien à voir le dépressif. Les 5 pistes vont plutôt rappeler des formations extrêmes qui dépose dans votre petit cervelet le dégoût, l’horreur et toute la crasse immonde de notre monde. L’album commence avec « Czuję zapach Twojej cipy », et c’est sur les chapeaux de roue. Et même si le titre semblerait d’après mon application e traduction signifer « Je peux sentir ta chatte », c’est plutôt une bonne grosse odeur de CLANDESTINE BLAZE qui emplit mes narines durant ces 6 minutes ! Les autres pistes ne changent pas vraiment, mais elles vont tout de même atténuer la ressemblance ressentie. Sans doute à cause des vocaux très acérés qui coupent violemment l’atmosphère. Les paroles en polonais frappent bien l’oreille aussi !



Et puisqu’on a commencé les traductions, poursuivons ! Chaque piste fait environ la même durée : 6 minutes, et l’album totalise 32 minutes, courtes, mais efficacement exténuantes !

1. Je peux sentir ta chatte

2. Accouchement

3. Ce qu’il va se passer

4. Je suis ta poubelle

5. La maison de l'homme



Oh oui, c’est malsain. Et meilleur que le premier album d’ailleurs. Peut-être parce que deux membres sont arrivés en renfort : Zer0 se partage les vocaux avec Seth, ce qui permet des variations dans les voix torturées par le malaise, et Psyho fracasse tout de sa batterie, profitant de la place qui lui est largement offerte. Mais aussi parce que de mini-surprises émaillent le tout. Ça sera quelques secondes, mais effectivement suffisant pour marquer l’esprit : les cris d’un bébé qui sont conclus par la sonnerie d’un micro-ondes sur « Popłód », qui je le rappelle signifie « Accouchement » et fait donc un parralèle entre le fait de mettre au monde un enfant et celui de se faire sa petite pizza. Et puis ce sont les aboiements de chiens qui finissent l’album, pendant près d’une minute. Voilà un album de black gras qui remet bien les pendules à l’heure. On a en besoin par moments !

2021 - Godz Ov War Productions Black Metal Malsain notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sznur

Black Metal Malsain - 2017 - Pologne

tracklist 01. Czuję zapach Twojej cipy 02. Popłód 03. Co się stanie 04. Jestem Twoim śmieciem 05. Dom człowieka

Durée : 31:06

parution 17 Avril 2021

