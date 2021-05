Malum - Devil's Creation Chronique Devil's Creation

Tiens, j’ai vu mon docteur l’autre jour ! Je le vois pas si souvent que ça… Ça doit être une fois tous les deux ou trois mois. On fait le point en fait. Et là, il a été assez direct et m’a demandé sans trop s’attarder sur les salutations : « Sakrifiss, tu as MALUM ? OH, OH ! ».. Oui, presque à chaque fois, il ponctue ses phrases d’un rire gênant… « OH, OH ! ». Avec ses faux airs de Vincent Desagnat, c’est assez perturbant à vrai dire. Le tout-sec dans sa blouse qui te dit : « Sakrifiss, tu as MALUM ? OH, OH ! ». Mais comme je n’aime pas le froisser, et surtout parce que je suis habitué à son humour aussi immature que ses longues études sont censées en avoir fait un érudit, je rentre dans son jeu. Je cligne donc trois fois des yeux (car c’est mon moyen de faire comprendre que je souris, vu qu’avec un masque en jean sur la tête, mes lèvres ne ne se remarquent pas nécessairement), et je lui réponds : « Docteur Karim… Ooooh, elle est bonne celle-là ! ». Effectivement, cet adepte des jeux de mots ratés s’appelle Karim. Et il aime partager ses dernières trouvailles humoristiques avec moi depuis que sa femme l’a quitté. « Docteur Kariiiiiim ! C’est drôle ! MALUM… Rahahaah ! Mais justement, docteur Karim, la prononciation du groupe est-elle bien ‘Mal Oum’ ou ‘Mal Eum’ comme dans ‘Aquarium’… ou ‘sérum’, pour rester dans votre domaine de connaissances ? ».



Et la conversation s’est lancée…

« C’est ‘OUM’, et donc MALUM, prononcé ‘MALOUM’, comme dans ‘Pim Pam Poum’ ! Et ça veut bien dire « Le mal », Sakrifiss… mais Sakrifiss, tu n’as pas répondu à ma question ! Tu as MALUM ? OH, OH !

_ Eh bien non, je n’ai MALUM nulle part, je suis en pleine santé ! Euh, en pleine… SANCTUS, rahahaah… ».



Oui, alors il faut savoir que je suis pas bon en jeux de mots, et que c’est tout ce qui m’est venu à l’esprit à ce moment-là… Enfin… Si ça rappelle à certains l’existence de ce groupe américain qui a sorti un album en 2000, Aeon Sky, ce sera pas une blague pourrie pour rien… Elle n’a pas particulièrement plu au Docteur Karim d’ailleurs puisqu’il a enchaîné par une conversation plus sérieuse.



« Ça va pas fort récemment. Avec la situation sanitaire, avec ma femme qui m’a quitté… Et les gens… Les gens qui se plaignent tout le temps. Un peu comme moi maintenant, c’est vrai… Mais il me faudrait quelque chose qui me remonte le moral. Quelque chose qui me ferait oublier la vie de tous les jours. Quelque chose d’intemporel pour me faire voyager aussi bien dans le passé que dans le futur. Quelque chose qui l’espace d’une quarantaine de minutes me redonnerait la force d’affronter les patients… et les cafards. Tu vois, quelque chose de black, mais de punk aussi. Avec des mélodies à la finlandaise… Et c’est ce que tu m’avais conseillé il y a deux ans quand j’avais eu mon dernier coup de mou… C’était MALUM, et c’est pour ça que je me demandais si tu l’avais reçu, pour que je puisse avoir ma dose… »



Aaaaaaah ! D’accord ! Tout s’éclairait finalement ! Son petit jeu de mot n’en avait pas été un, et il voulait véritablement profiter du quatrième album des Finlandais !!! Un petit sentiment de honte m’a envahi à ce moment-là, mais je n’ai pas avoué la confusion, j’ai cligné une seule fois des yeux et la conversation a repris :

« J’ai MALUM !

_ Mais tout à l'heure tu m'as que non, nulle part !!!

_ Enfin, oui, mais non... Je l'ai, je l'ai !

_Mais alors, où ?

_ Ici… Et regarde, une belle pochette dans l’esprit du précédent. Des couleurs qui vont t’en faire reprendre à toi aussi ! Une équipe toujours gagnante qui va te rebooster !

_ Je veux ! Je veux ! »

La conversation s'est un peu poursuivie, pour le rassurer sur tous les effets du groupe qu'il avait cités et qui se retrouvaient sur le nouvel opus? Je lui ai fait son ordonnance pour Devil’s Creation, et je me suis félicité d’avoir à nouveau su prescrire à mon patient le plus fidèle exactement ce dont il avait besoin. Et toi d'ailleurs, pourquoi es-tu là ? de quoi souffres-tu ? J’ai d’autres remèdes dans ma besace, dis-moi tout !

2021 - Purity Through Fire Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Malum

Black Metal - 2013 - Finlande

tracklist 01. Intro / Serpent Of The Abyss (07:05) 02. Messiaan Kuolema (07:10) 03. Devil's Creation (05:55) 04. The Curse (05:23) 05. Dead But Breeding (05:25) 06. Son Of The Dracul (07:42)

Durée : 38:40

line up Tyrant / Chant

EV / Guitare

VT / Guitare

KK / Basse

Goat Aggressor / Batterie

parution 16 Avril 2021

