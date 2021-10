Hexerei - Ancient Evil Spirits Chronique Ancient Evil Spirits

Découvert en tout début d’année au détour d’une suggestion YouTube, Hexerei m’était un petit peu sorti de la tête. Il faut dire qu’à l’exception de deux démos disponibles uniquement sur Bandcamp (que je n’ai d’ailleurs jamais pris le temps d’écouter), le groupe n’avait encore rien sorti de probant à l’exception de ce titre ("Unholy Ceremonial Invocation") disponible sur la fameuse plateforme vidéo. À cela s’ajoute une absence assourdissante sur les réseaux sociaux ce qui, à l’heure où les nouveautés et autres découvertes s’enchainent chaque jour à un rythme d’enfer, ne facilite pas le suivi de leurs activités. Heureusement, malgré mon âge avancé, ma mémoire a su me rappeler à l’ordre l’été dernier. Un rappel pour le moins opportun puisque depuis ma rencontre avec le groupe, les choses avaient quelque peu bougé du côté d’Hexerei...



Originaire de Finlande, le groupe qui évolue semble-t-il sous la forme d’un trio a en effet sorti en avril dernier son tout premier album. Intitulé Ancient Evil Spirits, celui-ci n’a malheureusement pas fait grand bruit. La faute à une promotion quasi-inexistante (là encore YouTube en a sûrement mis quelques uns comme moi sur le bon chemin) et à une sortie pour le moins confidentielle. En effet, c’est en auto-production et sur Bandcamp seulement qu’est disponible ce premier essai longue durée. Un crime pour un album de cette trempe puisque sans rien réinventer, ce que propose ici les Finlandais en l’espace de seulement quatre compositions à tout de même de quoi enthousiasmer bien des amateurs de Black Metal.



Puisant l’essentiel de son inspiration du côté des Allemands de Katharsis (un parallèle qui devrait déjà en faire frétiller plus d’un), Hexerei va en effet venir côtoyer ici en l’espace de trente-cinq minutes cette frénésie, cette intensité et cette ferveur religieuse qui caractérisent l’ensemble des travaux de la regrettée formation teutonne. Ce mimétisme, le trio l’entretien en premier lieu grâce à cette production saturée, abrasive et incendiaire qui va nous faire saigner les tympans à chaque riff, hurlement possédé et lointain et autre coup de boutoir balancés par le trio finlandais. Néanmoins, ce sont surtout ces séquences tout en tension, menées le couteau entre les dents avec un certain degré de folie, qui évoquent avec une évidence très nette cette affiliation pour le moins flatteuse. Effectivement, comment ne pas immédiatement penser à Katharsis lors de ces passages aussi sauvages et furieux que ceux dispensés par Hexerei sur "Essence Of Ancient Evil" à 0:52 et 2:53, "Howling Necromantical Imprecations" à 0:15 et 1:02 ou "Unholy Ceremonial Invocation" à 4:13 ? On va retrouver lors de ces quelques instants cette même expression du chaos grâce à une interprétation visant tout simplement la jouissance par l’excès. Ça crache, ça démange, ça sature, ça riff à toute berzingue, ça cogne dans tous les sens, ça hurle à la mort et nous, pauvre auditeur bouleversé et malmené par ce spectacle dément et possédé, on en redemande encore et encore...



Mais si le lien de parenté avec Katharsis saute effectivement aux yeux et aux oreilles, les Finlandais évitent pourtant ici l’écueil du simple copier/coller. Alors c’est vrai, Ancient Evil Spirits est un album moins intense, moins exigeant, moins dense et moins furieux que tout ce qu’à pu sortir Katharsis mais c’est surtout que les Finlandais font preuve dans leur Black Metal de davantage de nuances et de finesse. Si un titre comme "Doom Of Abysmal Graves" permet d’en attester de la première à la dernière seconde grâce à un parti pris qui consiste à calmer le jeu durant toute la durée de ce morceau, on trouve également plusieurs passages permettant de apaiser les tensions soit en ralentissement tout simplement la cadence soit à l’aide de séquences mid-tempos. Dans les deux cas, ces moments viennent rompre à leur manière avec cette frénésie évoquée un petit peu plus haut. C’est le cas sur "Essence Of Ancient Evil" à 1:07, "Howling Necromantical Imprecations" à 4:45 avec ces samples et autres bruits étranges ou bien encore sur "Unholy Ceremonial Invocation", d’abord sur le premier tiers jusqu’à 4:01 puis à partir de 6:24 pour une longue séquence dont certains passages ne sont pas sans faire écho aux Norvégiens de Darkthrone (à partir de 8:00 notamment). Bref, plutôt que de foncer tête baissée durant la totalité de ces trente-cinq minutes, Hexerei a choisi de varier les plaisirs histoire de gagner en profondeur et offrir autre chose qu’une simple redite, aussi efficace soit-elle, de ce qu’à pu faire Katharsis par le passé.



Que ce premier album reste là à pourrir sur Bandcamp sans que personne ne le remarque est une injustice incompréhensible. Certes, les influences avancées par Hexerei sont des plus évidentes (Katharsis en tête suivi ensuite par Darkthrone) mais Ancient Evil Spirits n’en reste pas moins une excellente leçon de Black Metal. Intense, furieuse, excessive mais non dénuée de nuances, la musique des Finlandais n’a aucun mal à convaincre en dépit de son manque d’originalité. Celui-ci est effectivement largement occulté par ces ambiances folles et explosives, par ce riffing ultra abrasif, par ces attaques soudaines et frénétiques, par ce côté complètement possédé qui habite les trois musiciens. Vous l’aurez compris, ce premier album s’impose sans aucun mal comme une excellente surprise. Espérons maintenant qu’il finisse par tomber dans les mains d’un label qui en sortira une version CD ou LP, ce serait amplement mérité et surtout nécessaire pour que celui-ci ne reste pas perdu dans les méandres de l’Internet.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Autoproduction Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Hexerei

Black Metal - Finlande

écoutez Essence Of Ancient Evil

Doom Of Abysmal Graves

Howling Necromantical Imprecations

Unholy Ceremonial Invocation

tracklist 01. Essence Of Ancient Evil (05:51) 02. Doom Of Abysmal Graves (07:07) 03. Howling Necromantical Imprecations (05:29) 04. Unholy Ceremonial Invocation (15:46)

Durée : 34:13

parution 30 Avril 2021

Essayez aussi Gorgoroth

Under The Sign Of Hell

1997 - Malicious Records Malokarpatan

Stridžie dni

2015 - Hexencave Productions Cénotaphe

La Larve Exulte (Démo)

2016 - Kuunpalvelus Records Vassafor

To The Death

2020 - Iron Bonehead Productions Saqra's Cult

The 9th King

2019 - Amor Fati Productions