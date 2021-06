Coffin Rot - Reduced To Visceral Sludge Chronique Reduced To Visceral Sludge (EP)



Intitulé Reduced To Visceral Sludge cette sortie effectivement des plus modestes n’est en fait qu’un simple single auquel Coffin Rot y a tout de même ajouté une reprise de Sepultura avec le titre "Troops Of Doom". Paru sur Bandcamp mais également en cassette sur Maggot Stomp Records en mars dernier, celui-ci s’est vu offrir récemment un pressage vinyle hors de prix (douze dollars la galette, quand même) pour plaire à tous ces collectionneurs qui ne savent pas quoi faire de leur argent (bah du coup je l’ai acheté hein...).



Sur la face A, on trouve évidemment le morceau qui a donné son nom à ce single. Du haut de ses quatre minutes et quelques secondes, celui-ci renoue sans surprise avec le Death Metal lourdingue dispensé depuis toujours par les Américains. Une fois encore particulièrement évidente, cette filiation avec des groupes tels que Necrot ou Vastum que Coffin Rot entretien que ce soit lors de ces séquences plombées au groove vicieux (notamment sur cette première partie qui va jusqu’à 1:50) ou lors de ces passages plus soutenus comme c’est le cas quelques secondes plus tard à partir de 2:00. Il n’y a donc rien d’autre à attendre de la part de Coffin Rot et de "Reduced To Visceral Sludge" qu’une relecture honnête et fidèle de ce qui se faisait déjà il y a quelques décennies. On appréciera ainsi, outre cette production plutôt costaud, cette ambivalence dont fait preuve le titre avec une première partie effectivement assez écrasante et répétitive et une seconde bien plus dynamique et variée marquée par des accélérations thrashisantes (séance de tchouka-tchouka entre 2:00 et 2:19 puis entre 2:30 et 2:47) et des moments encore plus soutenus à base de blasts à la mitraille et un apport mélodique conséquent grâce à ces leads et solos plutôt inspirés.



Face B, la reprise de l’un des titres les plus emblématiques de Sepultura avec son introduction reconnaissable entre mille. La relecture est ici fidèle à la version originale même si évidemment Coffin Rot lui apporte une couleur plus Death Metal ainsi qu’un côté plus lourd et fatalement moins bestial et primitif. Forcément, on préféra à jamais l’originale mais les Américains ayant le goût du travail bien fait, cette reprise en forme d’hommage se laisse écouter et réécouter avec énormément de plaisir allant ainsi jusque’à nous donner envie de nous enfiler dans la foulée Morbid Visions ainsi que certaines rééditions de Schizophrenia sur lequel figure un réenregistrement datant de 1990.



Bref, loin d'être un indispensable de la discographie de Coffin Rot (on lui préférera en effet, et de loin, A Monument To The Dead), notamment vu son prix exagéré mais aussi parce qu'il y a ici assez peu de choses à se mettre sous la dent, ce modeste single n'en reste pas moins extrêmement plaisant et confirme les bonnes dispositions dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les Américains. Et s'il n'y a toujours pas de nouvel album annoncé pour le moment, sachez quand même que le groupe vient de sortir une compilation providentielle regroupant son excellent première démo parue uniquement en cassette, les titres du split en compagnie de Molder aujourd'hui introuvable ainsi que les quatre morceaux issus de la démo Rehearsal 3/3/19 et qui figureront quelques mois plus tard sur le premier album du groupe.

