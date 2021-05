Earth and Pillars - Earth II Chronique Earth II

A l’instar de bien peu de groupes finalement, les italiens de Earth and Pillars ont conquis la scène metal en à peine deux albums. Earth I et Pillars I m’ont paru tout ravager sur leur passage, la faute à une musique extrêmement portée sur l’emphase, qui ne rechigne jamais à chercher – et à trouver – le parfait équilibre entre agression sonore permanente, tel un mur où l’auditeur se heurte constamment, et mélodie sylvestre imparable. A l’image d’un Paysage d’Hiver ou d’un Darkspace, ou encore d’un Wolves in the Throne Room ou d’un Panopticon, qui s’appuient sur des effets stylistiques ou des univers assez proches, Earth and Pillars dépeint la Nature dans toute sa puissance, relayant à grand coup de riffs tournoyant sa beauté comme son immensité. De ce point de vue, Earth I était juste bouleversant. Et si Pillars I avait semblé s’inscrire dans ce sillage, sans apporter de pierre nouvelle à l’édifice, Earth II, pour ma part, marque une nouvelle étape, peut-être plus atmosphérique, du moins très immersive.



Le Cascadian BM des italiens n’a pas changé ; il est toujours très beau, très pur, parfaitement immersif. Becoming et ses accords mélancoliques en attestent largement. La montée en puissance, signe d’authenticité des groupes de post-truc est encore de la partie. Le son, comme à l’habitude, est toujours suffisamment ample pour rendre compte de ce qui se passe, de la richesse de l’instrumentation comme de celle de la structure. Célébrant la venue de l’Automne, Becoming égrène ses accords sombres, symbolisant la mort du Soleil, le sommeil de la Nature et la venue de la pénombre. Magnifique, ce titre d’ouverture base l’essentiel de son propos sur un mid-tempo qui lui convient parfaitement, la voix en écho, presque murmurée, renvoyant l’idée d’un désespoir irréversible, mais presque « lumineux », comme une fuite consentie. Il faudra attendre près de 7’ pour que la batterie épileptique n’intervienne, mais sans jamais évincer la mélodie, les notes légères, ce qui renforce considérablement les contrastes et l’immersion dénoncée. Le son est ample, très profond et l’auditeur peut ressentir physiquement, dans son estomac, les descentes mélodiques, les aises prises par la musique.



A ce titre, même les enchaînements sont travaillés. Falling déboule ainsi comme une explosion dès la dernière note de Becoming à un rythme effréné pendant 11 minutes, mais sans jamais qu’une seule fois, le travail au synthé ne soit écarté ; la mélodie reste la trame principale, même lorsque la violence se déchaine. L’équilibre est juste remarquable entre la résignation, la tristesse de la fin des saisons claires et la traduction musicale de la brutalité de saisons froides et obscures à venir. Incroyablement profond et chaud, le son met en valeur chaque note, chaque phrasé et parvient, de nouveau, à toucher physiquement l’auditeur, embarqué sur des montagnes russes aux allures de monts enneigés et de canopées colorées. Il en ira de même entre la fin de Falling, portée par les vents, et le départ de Ascending, possédé, déchainé, qui déverse son tourbillon de notes, sans que la mélodie au synthé n’en soit affectée. Howling reprend encore et enfin ce schéma, la tempête de fin sur Ascending ouvrant sur des accords éthérés, des notes fines et légères à la guitare.



Il est finalement assez rare qu’un combo puisse traduire aussi fidèlement en musique ce que la Nature peut avoir de majestueux. Wolves in the Throne Room, Drudkh, Serment, Paysage d’Hiver… entre autres, y parviennent. Earth and Pillars est également de cette trempe. Sa musique présente le tour de force d’être non seulement extrêmement « lisible » mais sans jamais perdre ses atours immersifs et violents. L’impression de tout comprendre, de tout entendre, le dispute à celle d’être littéralement perdu, comme balloté par les vents.



Remarquable de bout en bout, Earth II asseoit la domination d’Earth and Pillars sans forcer.

