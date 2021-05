Nordgeist - Frostwinter Chronique Frostwinter

Ce n’est pas nouveau, la Russie a un bon vivier de groupes de black metal. Et en plus ils évoluent dans des styles très variés, nous empêchant de faire des généralités sur cette scène. NORDGEIST est russe. Il a récemment gonflé les troupes de son pays en sortant d’abord un split avec VINTERKULT en 2018, et enfin avec son premier album en 2021. Un Frostwinter proposé par le label suisse Kunsthall Produktionen. Oui, vous avez bien lu, et si vous vous y connaissez un peu en labels, vous êtes surpris ! Pourquoi ? Parce que c’est celui tenu par le maestro de DARKSPACE et PAYSAGE D’HIVER, et qu’il est rare qu’il propose autre chose que ses propres projets ! En plus de 20 ans d’existence, il a montré de l’intérêt pour moins d’une dizaine de formations, dont TRIST, DEVILGROTH et NORDLICHT.



Mais cette envie de signer NORDGEIST n’est finalement pas surprenante d’un côté musical, car s’il y a des comparaisons à faire entre le Russe et d’autres groupes, c’est bien avec DARKSPACE et PAYSAGE D’HIVER. On retrouve sur les 4 morceaux de nombreuses similitudes. Le black metal y est atmosphérique, froid, distant et pourtant hypnotique. Les titres sont toujours allongés au-delà des 10 minutes et l’album totalise ainsi 52 minutes de jeu. On y voyage dans des montagnes enneigées, on y plonge dans un ciel étoilé, on y subit des bourrasques frigorifiantes... Car comme ches les groupes du Suisse, l’ambiance n’est pas nécessairement au repos et à la plénitude. Oui, on peut avoir l’impression de planer, mais il y a fréquemment des parties qui nous malmènent et qui nous rappellent que le calme n’est jamais acquis, et qu’il est même seulement apparent, toujours.



Cette formule, ces atmosphères, elles nous sont déjà connues, et elles ont déjà été explorées avec plus d’efficacité par d’autres, mais à partir du moment où on peut y être sensible, ce sont des défauts qu’on pardonne. On se laisse alors emporter tout le long de l’album, et l’on regrette juste de ne pas comprendre le russe pour pouvoir profiter des paroles. Elle se retrouvent pourtant dans le livret, gris sur blanc. Blanc, blanc, blanc ! C’est la couleur qui a été choisie pour la pochette mais aussi l’ensemble des éléments de ce Digi A5 (une autre ressemblance avec PAYSAGE D’HIVER). Tous les volets du digi, toutes les pages du livret, le CD en lui-même, tout est blanc, sans aucune illustration, sans aucune information sur le line-up, sans crédit, rien. Juste donc les paroles en russe, sobrement notées. Un bel écrin, mais très simple... NORDGEIST est donc à suivre, un nom qui se mémorisera facilement quand on se souviendra que PAYSAGE D’HIVER a sorti à la même période son nouvel album intitulé... Geister... Hasard ou bien ces deux groupes auraient-ils plus en commun que ce qu’on croit ?

2021 - Kunsthall Produktionen Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (2) 6.25/10

plus d'infos sur Nordgeist

Black Metal Atmosphérique - 2017 - Russie

tracklist 01. Зима (Winter) 02. Старый волк (The Old Wolf) 03. Возмездие (Revenge) 04. Тоска (Sorrow)

Durée : 51:55

parution 23 Avril 2021

