Wharflurch - Lurking Doom + Demo 2019 Chronique Lurking Doom + Demo 2019 (Compil.)

Depuis leurs début en 2019, les Américains de Wharflurch ont sorti pas moins de trois EPs, deux splits, une démo et deux compilations. Un programme chargé que la jeune formation continue de dérouler puisqu’elle vient tout juste d’annoncer la sortie pour septembre prochain de son premier album intitulé Psychedelic Realms Ov Hell sur Gurgling Gore Records (Perilaxe Occlusion, Seep, Writhing Shadows…) et Personal Records (Felgrave, Pustilence...). Autant vous dire que le groupe n’est donc pas du genre à se tourner les pouces et qu’il compte bien s’imposer parmi toutes ces jeunes formations américaines qui ne cessent de faire parler d’elles ces dernières années...



Originaire de Floride, Wharflurch débute son aventure sous la forme d’un duo avec John Mamo derrière le micro et Myk Colby en charge de tous les instruments... C’est dans cette configuration réduite que le groupe va sortir en décembre 2019 sa toute première démo éponyme avant de poursuivre quelques mois plus tard avec la parution en mai 2020 de son premier EP baptisé Lurking Doom. Ces deux enregistrements sont aujourd’hui réunit (enfin depuis novembre 2020 pour être tout à fait exact) sous la forme d’une compilation proposée par le label polonais Morbid Chapel Records (Ectoplasma, Goatsmegma, Koffin...).



Les premiers titres présentés sont ceux du EP Lurking Doom. Cinq morceaux enregistrés début 2020 qui s’inscrivent dans le registre d’un Death Metal sombre, essentiellement orienté mid-tempo en dépit de quelques séquences conduites avec davantage d’entrain et de dynamisme. La recette est simple et a déjà fait ses preuves depuis belle lurette mais le duo sait néanmoins comment s’y prendre pour se montrer efficace. On appréciera ainsi ce groove putride que Wharflurch a su insuffler à ces séquences lourdingues qui constituent tout de même l’essentiel de ces quelques compositions et qui ne sont pas sans faire leur petit effet ("Sulphur Hell" à 0:25, "This Unfathomable Doom" à 1:07, "Immortal Pain" à 0:59...). Tout comme on appréciera cette dynamique qui consiste à alterner séquences plombées aux atmosphères viciées et accélérations naturellement plus soutenues (sans pour autant frôler l’excès de vitesse) qui vont apporter du rythme et du relief à l’ensemble ("Flensing Blade" à 0:23, "Sulphur Hell" à 0:51, les premières secondes "This Unfathomable Doom" et "Immortal Pain"...). Enfin, les Américains ont également pris soin de travailler leurs atmosphères avec l’ajout de nombreux samples positionnés en guise d’introductions et/ou de conclusions et entretenant de manière diffuse et inquiétante cet intérêt que porte Wharflurch aux abominations venues de l’espace, à la mort en général et à toutes ces horreurs inquiétantes qui travaillent parfois nos imaginaires. Néanmoins, Lurking Doom n’est pas exempt de défaut. Ici, c’est la boîte à rythme qui pêche avec un son trop synthétique pour être honnête et qui forcément me tracasse quelque peu le conduit auditif même si au final on s’en accommode sans trop sourciller.



Les quatre derniers titres sont ceux de la Demo 2019. Bien que plus ancienne (de quelques mois seulement) je trouve pourtant la production meilleure. Le son de batterie me fait en effet un petit peu moins tiquer et je trouve celui des guitares un poil plus à mon goût. Musicalement, pas de grands changements à signaler si ce n’est que les morceaux ont un côté peut-être plus primitifs ainsi qu’une intensité un poil plus élevée. Ces derniers sont en effet plus courts et la propension de séquences menées le couteau entre les dents s’avère également plus importante. Le côté lourdingue évoqué dans le paragraphe précédent se fait donc un petit peu moins ressentir même si on trouve là aussi des passages plombés au groove toujours aussi sympathique et efficace ("Lurking Beyond", "Interstellar Sarcophagus" à 0:45, "Eigengrau" à 0:50...). Côté riff, Wharflurch s’en sortait déjà très bien. Aussi, au-delà de ces riffs simples mais efficaces, saluons également le travail réalisé sur les atmosphères grâce à quelques leads et autres petits solos discrets dont découle ces ambiances sombres et menaçantes dont on va se régaler.



Alors oui, Wharflurch n’apporte rien de nouveau avec son Death Metal et se contente de marcher dans les pas de nombreux prédécesseurs. Pour autant, le duo semble maitriser son sujet et n’a aucune peine du monde pour convaincre même si tout n’est pas parfait à commencer par cette batterie un poil synthétique et certains riffs parfois un peu trop passe-partout. En attendant, cette compilation regroupant deux sorties parues soit au seul format numérique soit en cassette, ne devrait pas manquer d’attirer la curiosité des amateurs de Death Metal simple mais efficace, épais mais mais aux reliefs dynamiques. Bref, voilà un avant-gout plutôt savoureux de ce que les Américains nous réserveront pour la suite. Tout d’abord avec le très bon Shitslime sorti en fin d’année dernière puis avec ce premier album qui s’annonce encore meilleur. Allez, on embarque !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE