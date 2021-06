Vallendusk - Heralds Of Strife Chronique Heralds Of Strife

Heralds Of Strife ou le quatrième album du groupe encore trop méconnu de Jakarta, trois ans après un fantastique



Les connaisseurs de la bande ne seront aucunement dépaysés, Vallendusk reprend ce qu’il avait laissé sur son excellent



Trop “lumineux” pour cette étiquette “européenne du nord” pour certains (merci pour vos commentaires, les chroniqueurs en réclament), une critique qui ne m’était jamais venue à l'esprit. Ma foi, avec le début de l’été ça colle plutôt bien, flirtant avec le folk “dansant” (“Towards the Shimmering Dawn”) ou à la limite parfois du post-black (non ce n’est pas un gros mot) dans ses passages aériens, ses montées en cavalcade ou ses mélodies salvatrices en tremolo. Les émotions subsistent pourtant, le chant hurlé de Rizky gagnant encore en puissance et ces breaks crucificateurs toujours placés avec une précision chirurgicale sur chaque piste, sans exception.



Encore l’excellence donc ? Presque. Vallendusk réitère les tares de ses précédentes galettes. Malgré une musique affutée et transpirant le dur labeur (et la chaleur humide indonésienne), certains titres à l’exécution hors pair tireront encore sur la longueur (9 minutes pas forcément nécessaires, je pense à “Solivagant Heart”) et atténueront les effets d’autres moments. Clairement Vallendusk ne renversera pas l’échiquier du genre, le seul “exotisme” résidant dans le morceau “Ethereal Echoes of Devotion” débutant façon punk/rock californien (chant clair inclus) pour revirer vers un black metal plus traditionnel. De discrètes nappes de claviers viendront orner une musique déjà bien luxuriante, on ne fera pas la moue.



Enfin. Six mois ont passé pour cette année et voici mon premier véritable "coup de cœur" musical, une habitude à vrai dire avec Vallendusk depuis ma découverte en 2015 (merci Northern Silence).

