Sorcier Des Glaces - Un Monde de Glace et de Sang Chronique Un Monde de Glace et de Sang

Si tu suis la scène québécoise, Sorcier des Glaces ne t’est pas inconnu. Le combo de Québec City, auteur de 8 albums relativement bien reçus par la critique, nous revient fin 2020 avec Un Monde de Glace et de Sang, son huitième donc. Si j’avoue être bien plus client de leurs premiers efforts, disons juqu’à The Puressence of Primitive Forests, Ritual of the End m’a semblé être la dernière production digne du BM très ambiancé des cousins d’outre-Atlantique. North et Sorcier des Glaces m’étaient apparus fades, comme en bout de course. Un Monde de Glace et de Sang infirme aujourd’hui cette impression.



Le disque est long, plus d’une heure. Et dès l’intro, l’ambiance est posée, typique de cette scène, à la fois dissonante et violente, atmosphérique et enveloppante (aussi La couronne des mille hivers et ses deux phases, très nettement identifiables ; le départ à la guitare sèche sur Un Monde Glace et de Sang et son accélération brutale ; le départ très violent de Return to the Primitive Grandeur et l’emphase qui « gonfle » l’impression de vitesse comme de mélodie, avant que la guitare sèche n’apaise la structure). Crossing the Haunting Forest renvoie directement au cœur de la scène québécoise, à Monarque, à Forteresse et tant d’autres. La vitesse de la rythmique combinée à l’emphase qui tient lieu de décor permanent offre toujours la même sensation immersive, la même impression de traverser des immensités enneigées, accompagné par le bruit du vent. Comme à son habitude, les ponts mid-tempo aèrent les titres et relancent souvent la dynamique. Ils apportent leur lot de nostalgie, qui sourd littéralement de tous les pores de la musique (Crossing the Haunting Forest et Night-Dark Winds of Evil, leurs longs trémolos et leur guitare sèche sylvestre ; La couronne des mille hivers et son emphase qui confère un caractère ultra épique au morceau, l’un des plus beaux titres de l’album).



Très typé 90’, sorti directement d’une époque où les premiers Cradle of Filth et Hecate Enthroned faisaient mouche, Sorcier des Glaces plonge l’auditeur dans son univers sans forcer, sans contrainte, en appuyant uniquement sur des ressorts vieux comme le BM, sur ces structures très chargées en informations, enveloppées d’une emphase qui donne toute l’épaisseur aux titres et renvoie l’auditeur à son immersion. La couronne des mille hivers, par exemple, sans doute le morceau le plus poignant, le plus fort, m’a cloué au mur, comme avait pu le faire Serment l’an passé, ou Drudkh dans une autre vie. Porté par l’émotion, littéralement habité, La couronne des mille hivers étale ses 8 minutes de classe absolue sans que rien ne vienne distraire l’auditeur. Un Monde de Glace et de Sang suit le même chemin, guitare sèche en attaque, accélération brutale puis pont atmosphérique, très mélodique pour lancer le titre vers d’autres horizons. Les arrangements – les épées qui s’entrechoquent sur le champ de bataille sur un Monde de Glace et de Sang par exemple – sont nombreux ; ils se mêlent à la musique, tels un entrelacs d’arabesques. Le souci du détail, comme chez Serment encore, est réel. Il enrichit considérablement les morceaux et donne sa cohérence à l’album.



On notera la reprise du The Warlock de Necromantia, plutôt maline puisque le titre est lui-même relativement emphatique. En elle-même, elle ne dénature pas la cohérence de l’album, alors qu’elle est pourtant placée bien avant son issue.



J’ai été étonné de la qualité de ce nouveau Sorcier des Glaces. Je n’en attendais plus rien et j’ai eu tort. En reprenant le meilleur des années 90’, en revenant aux ambiances et atmosphères qui ont fait sa gloire, en appuyant tout autant sur les émotions que sur les muscles, un Monde de Glace et de Sang est un album tout à fait remarquable.

