Carnal Tomb - Festering Presence Chronique Festering Presence (EP)





Car oscillant désormais à cheval entre son versant plus primitif avec celui plus massif et rampant le combo livre ici tout un panel de ces deux influences pour un rendu qui va passer comme une lettre à la poste. En effet dès les premières secondes du morceau-titre on ne va pas être dépaysé tant on y retrouve la patte des Teutons qui jouent sur l’alternance entre les différentes parties où le tabassage est de rigueur et celles où le tempo ralentit au maximum, afin de créer une grosse densité et une accroche comme d’habitude immédiate. Si la vitesse est majoritaire ici elle ne cesse de jouer les montagnes Russes tant la rythmique change à tout bout de champ passant du tabassage primitif et dépouillé à une lourdeur étouffante et suffocante, qui alourdit le sentiment d’oppression présent. Ce point est encore plus mis en avant sur le tout aussi redoutable « Dust » qui mise ici sur le penchant plus actuel des Allemands, même si les explosions de violence ne sont pas absentes loin de là. Néanmoins il est vrai qu’ici les relents Doom qu’on trouvait déjà en grande quantité sur le dernier long-format en date sont mis plus sur le devant de la scène et se mêlent à merveille aux blasts et passages endiablés menés tambour battant, le tout avec un vrai dynamisme même sur les parties lentes qui donnent l’impression d’un volcan près à exploser à tout moment. N’hésitant pas à intégrer à cette compo un solo légèrement mélodique et en finesse dans la droite ligne du dernier album, l’entité joue ici l’équilibre des forces en présence toujours avec puissance et fluidité et en gardant cette relative simplicité technique (entre les riffs putrides et dépouillés et la batterie tout en sobriété) qui permet ainsi d’adhérer immédiatement à la musique.



Du coup il n’est pas étonnant que cette nouvelle livraison soit du même niveau que les anciennes et il n’y a rien à lui reprocher hormis sa durée beaucoup trop courte, vu qu’on en aurait bien repris une rasade supplémentaire. En espérant désormais que les gars se concentrent sur un opus pour son prochain cru, car c’est bien gentil de multiplier les réalisations sous les formats les plus éphémères et disponibles uniquement en digital ou cassette, mais rien ne remplace le vrai support physique au temps d’écoute suffisant. Mais après ce petit et léger coup de gueule il faut cependant reconnaître la qualité constante de la bande qui se bonifie avec l’âge, et montre là-encore toute l’étendue de son potentiel qui a atteint une vraie maturité et fera du plus en plus de mal à l’avenir. Espérons-le en tout cas car elle mérite bien mieux que la notoriété et visibilité qu’elle possède actuellement, vu qu’elle est à l’heure actuelle dans le haut du panier au sein de son pays, où le Metal de la mort retrouve vraiment des couleurs après une longue période de vaches maigres et de creux de la vague. Si depuis leurs débuts les Berlinois nous ont habitué à être particulièrement productifs, la tendance s’est encore accélérée depuis la sortie de l’excellentissime « Abhorrent Veneration » il y’a quasiment deux ans, vu que depuis cette date ce ne sont pas moins de deux Split et le même nombre d’Ep qui ont vu le jour. Dernier né en date ce « Festering Presence » fait suite au très réussi « Descend » publié l’année dernière, mais à la différence de celui-ci qui était un réenregistrement de vieux titres ici c’est de la vraie nouveauté qui y est proposée avec cette doublette d’à peine plus de huit minutes, mais qui montre là-encore toute l’étendue du talent du quatuor. Ayant vu l’arrivée officielle d’un nouveau bassiste en fin d’année dernière le trio restant n’a pas changé son fusil d’épaule et propose toujours un bon gros Death Metal à l’ancienne, glauque, gras et putride au groove et à la puissance imparable.Car oscillant désormais à cheval entre son versant plus primitif avec celui plus massif et rampant le combo livre ici tout un panel de ces deux influences pour un rendu qui va passer comme une lettre à la poste. En effet dès les premières secondes du morceau-titre on ne va pas être dépaysé tant on y retrouve la patte des Teutons qui jouent sur l’alternance entre les différentes parties où le tabassage est de rigueur et celles où le tempo ralentit au maximum, afin de créer une grosse densité et une accroche comme d’habitude immédiate. Si la vitesse est majoritaire ici elle ne cesse de jouer les montagnes Russes tant la rythmique change à tout bout de champ passant du tabassage primitif et dépouillé à une lourdeur étouffante et suffocante, qui alourdit le sentiment d’oppression présent. Ce point est encore plus mis en avant sur le tout aussi redoutable « Dust » qui mise ici sur le penchant plus actuel des Allemands, même si les explosions de violence ne sont pas absentes loin de là. Néanmoins il est vrai qu’ici les relents Doom qu’on trouvait déjà en grande quantité sur le dernier long-format en date sont mis plus sur le devant de la scène et se mêlent à merveille aux blasts et passages endiablés menés tambour battant, le tout avec un vrai dynamisme même sur les parties lentes qui donnent l’impression d’un volcan près à exploser à tout moment. N’hésitant pas à intégrer à cette compo un solo légèrement mélodique et en finesse dans la droite ligne du dernier album, l’entité joue ici l’équilibre des forces en présence toujours avec puissance et fluidité et en gardant cette relative simplicité technique (entre les riffs putrides et dépouillés et la batterie tout en sobriété) qui permet ainsi d’adhérer immédiatement à la musique.Du coup il n’est pas étonnant que cette nouvelle livraison soit du même niveau que les anciennes et il n’y a rien à lui reprocher hormis sa durée beaucoup trop courte, vu qu’on en aurait bien repris une rasade supplémentaire. En espérant désormais que les gars se concentrent sur un opus pour son prochain cru, car c’est bien gentil de multiplier les réalisations sous les formats les plus éphémères et disponibles uniquement en digital ou cassette, mais rien ne remplace le vrai support physique au temps d’écoute suffisant. Mais après ce petit et léger coup de gueule il faut cependant reconnaître la qualité constante de la bande qui se bonifie avec l’âge, et montre là-encore toute l’étendue de son potentiel qui a atteint une vraie maturité et fera du plus en plus de mal à l’avenir. Espérons-le en tout cas car elle mérite bien mieux que la notoriété et visibilité qu’elle possède actuellement, vu qu’elle est à l’heure actuelle dans le haut du panier au sein de son pays, où le Metal de la mort retrouve vraiment des couleurs après une longue période de vaches maigres et de creux de la vague.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE