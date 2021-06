Sadistik Forest - Obscure Old Remains Chronique Obscure Old Remains (EP)





Il faut dire que dès le départ de « Mandragore » les espoirs suscités par ce court-format vont être douchés illico tant cette ouverture va montrer de suite ses limites, bien qu’elle mise sur l’alternance entre parties rapides et mid-tempo remuant et épique, mais qui s’embourbe à vouloir jouer sur le dépouillement à tout prix. Car outre des riffs bateaux sans idées et une batterie mollassonne sans âme on va avoir de suite l’impression d’écouter en boucle le même plan joué indéfiniment, un constat partagé sur « Barbarian » qui enchaîne dans la foulée et qui montre exactement le même visage. Si ici le groupe a ralenti l’allure le résultat est lui aussi sans appel et contient exactement les mêmes défauts que ceux cités précédemment, donnant en prime la sensation d’avoir repiqué le même riffing et les patterns identiques en réduisant simplement le rythme. Du coup alors qu’on est à peine à la moitié de cette livraison on a déjà envie de tout envoyer valdinguer tant on a l’impression d’être pris pour des truffes voire pire… comme avec « Nihil » qui arrive juste après et qui essaie de se densifier encore plus, mais qui trouve quand même le moyen d’être plus raté que le reste. Essayant de créer quelque chose de plus rampant et étouffant par des ambiances doomesques la musique du combo y est certes plus grasse et obscure mais quand il essaie de varier son propos tout tombe comme un cheveu sur la soupe, à l’instar des blasts qui débarquent de nulle part et sonnent totalement ridicules (comme ce riffing découpé qui les accompagne), tout en donnant le sentiment que ça dure une plombe. Cela sera pareil avec le pathétique « Waters Black » totalement balourd et pataud qui s’il voit le retour à une certaine sobriété de par son influence Doom là-encore, donne en revanche de nouveau la sensation de ne jamais vouloir se finir tant ça ne varie aucunement et se contente juste de recycler les mêmes idées en boucle, au cas où on ne les aurait pas remarquées jusque-là.



2021 - Transcending Obscurity Death Metal notes Chroniqueur : 2 / 5 Lecteurs : - Webzines : (4) 4/5

plus d'infos sur Sadistik Forest

Death Metal - 2007 - Finlande

nouveaute A paraître le 28 Mai 2021

écoutez Mandragore

Barbarian

Nihil

Waters Black

tracklist 01. Mandragore 02. Barbarian 03. Nihil 04. Waters Black

Durée : 19 minutes

line up Antti Heikkinen / Guitare

Markus Makkonen / Chant - Basse

Jarkko Lahtinen / Guitare

Jimi Myöhänen / Batterie

