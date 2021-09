Caveman Cult - Blood And Extinction Chronique Blood And Extinction

Ça y est, Caveman Cult vient enfin mettre un terme à trois longues années d’absence avec la sortie imminente de Blood And Extinction, deuxième album très attendu du trio floridien annoncé cette fois-ci sous la bannière du label Nuclear War Now! Productions. Coupons court à tout suspens inutile, c’est bien là la seule véritable nouveauté à attendre de la part de ces trois sauvages enragés puisque pour le reste rien n’a vraiment changé. Enfin presque...



Faisant suite à un EP toujours aussi virulent bien qu’un poil frustrant à cause d’une durée particulièrement contenue (seulement onze petites minutes au compteur), ce deuxième album ne va pas nécessairement apaiser ce sentiment de frustration. Effectivement, si Blood And Extinction propose de s’enfiler neuf nouvelles compositions (soit déjà deux de moins que son prédécesseur paru en 2016), le fait que celui-ci soit expédié en moins de vingt deux minutes à de quoi nous laisser quelque peu sur notre faim.



Oui, c’est court, extrêmement court même, mais cette durée particulièrement réduite permet notamment de faire un petit peu oublier le fait que le Black / Death des Floridiens, aussi bestial et impitoyable soit-il, s’avère également très répétitif. Un détail qui aurait pu lui être préjudiciable si la durée de cet album s’était avérée trop élevée mais qui finalement réussi à être reléguée au second plan face à cette violence et à cette intensité dégagées une fois de plus tout au long de ces neuf compositions.



En effet c’est bien de ce cela dont il s’agit ici. Une démonstration de force menée comme à l’accoutumé à coups de riffs Punk à trois notes passés à la moulinette Black / Death et exécutés évidemment à toute berzingue par un Harold Bosch en grande forme, de blasts aliénants qui n’en finissent pas de pleuvoir si ce n’est le temps de quelques légères variations et autres petits changements de rythmes (notamment en guise d’introduction avant d’attaquer tête baissée) offrant de véritables bouffées d’air frais, de solos chaotiques à vous faire saigner les tympans ("Blood And Extinction" à 2:03, "Eternal Warfare" à 0:04, "Violencia Arraigada" à 1:36, etc) et de hurlements inhumains... Une approche pour le moins radicale et jusqu’au-boutiste qui évidemment ne plaira pas à tout le monde mais ne manquera probablement pas de réjouir tous les amateurs de la scène canadienne (Blasphemy, Revenge, Antichrist, Human Agony, Blasphamagoatachrist, Death Worship et compagnie).

Car comme toujours avec ce genre d’album mené effectivement le couteau entre les dents et la rage aux bords des lèvres, il faut naturellement laisser de côté toute notion d’originalité ou de personnalité qui n’ont pas franchement lieu d’être pour se concentrer sur l’essentiel. Ce que l’auditeur vient chercher avec Caveman Cult et tous ces groupes marchant à grandes enjambées dans les pas de Blasphemy et consort c’est cette déferlante de violence qui ne s’arrête jamais, ce sentiment d’être pris dans un puissant maelström qui inéluctablement nous entraine vers une mort certaine, c’est ce besoin viscéral de décharger certaines pulsions animales qui nous habitent. Non, il n’y a rien de très malin dans ce qu’exprime ici les Floridiens et pourtant cette musique en forme d’exutoire s’avère à sa manière particulièrement salvatrice.



Habitué en règle générale à remplir au moins une page Words lors de mes diverses chroniques, je vous avoue qu’on est là un peu loins du compte. En même temps, je ne vois pas vraiment quoi vous dire de plus à part que Blood And Extinction est un album dénué de toute finesse, de toute subtilité et finalement de toute forme d’intelligence (sauf si on considère ce genre d’excès comme une certaine forme de développement intellectuel). C’est bête et méchant, ça tape en continue ou presque (les variations et autres accalmies sont bien rares), c’est définitivement pas très original et certainement un poil répétitif mais cela à néanmoins le mérite d’être extrêmement libérateur et finalement particulièrement jouissif. Bref, vous savez où vous mettez les pieds, je n’ai pour ma part plus rien à vous dire sur le sujet. Arghhhhhhh !

