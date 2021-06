Antagonized - Intense perversion Chronique Intense perversion

Il est des groupes pour qui une chronique pourrait se limiter à ces quelques mots : « ce groupe est mortel, et leur album tout autant. Point barre ».



Cet album appartient à cette catégorie, mais comme je suis sympa et que maintenant vous êtes là, je vais faire un p’tit effort et développer un tantinet. Alors asseyez-vous et ouvrez grand vos esgourdes...



Antagonized est un des rares noms à s’extraire des bas-fonds de l’underground panaméen ; rien que pour ça, chapeau.

Bien que sorti en 2010 (mais réédité en 2011 pour la présente version), il me parait en effet important de mettre sous le feu des projecteurs l’unique album de ce groupe. On ne sait d’ailleurs pas ce qu’il est advenu du combo, ce qui est fort dommage car cet « Intense Perversion » avait tout ce qu’il fallait pour sortir le groupe de l’anonymat.



Seulement cela ? Oui, soyons francs, cet album n’aurait évidemment pas suffi à lui seul pour établir durablement le groupe mais des titres tels que cet « Intense Perversion », « Venomous Incineration » ou encore « When Death Comes » sont vraiment à (re)découvrir.



Au niveau du style, on se retrouve face à un mix entre death et thrash typique des années ’90, et en ce sens le groupe porte bien son nom, tant il assoie son travail sur ses deux antagonismes musicaux. D’ailleurs, la reprise qui va bien de « Coronation Of Our Domain » des légendaires Malevolent Creation aurait dû vous mettre la puce à l’oreille, saperlotte !

Bon, puisqu’il faut tout vous dire, sachez encore que, comme beaucoup de groupes de l’époque ou issus de celle-ci, le groove est omniprésent et imparable. Chaque piste possède ce petit quelque chose, LE moment qui vous fera taper du pied et dodeliner de la tête comme la Vahiné en plastique que vous vous trimballez sur le tableau de bord.



Cependant, hommes de peu de foi, n’allez pas croire que le tout se résume à un chaloupage en règle et un « swing » palpable tout au long des 33 minutes du skeud. La composition est réellement assez finaude pour vous faire le coup du lapin, en vous assénant tout autant de bien belles accélérations (écoutez par z’exemple celle se situant à mi-chemin de la piste tutélaire) que de riffs forgés dans le plus bel acier.



Le disque est ainsi parsemé de passages qui viendront vous titiller…l’oreille (non mais oh !) : le début en fanfare de « At The Final War » couplée à une fin absolument schizophrène, le riff d’entrée de « Cynical Developer » avec voix blackisante en réponse à la voix lead d’Emigdio plus grasse que la pelouse du parc municipal…



Bref, pas besoin de disséquer plus avant ce petit missile passé sous les radars de l’époque tant ce travail respire la passion et l’authenticité à défaut d’une originalité qui, de toute façon n’a pas sa place dans ce type de metal.



A ranger sur une étagère aux cotés de « The Blood Shall Flow » d’Infamy , des trois premiers Malevolent Creation, du Baphomet de « Dead Shall Inherit » ou encore du Monstrosity avec Corpsegrinder.

Chapeau, vous disais-je (en plus, c'est de saison).

2011 - Old Cemetery Records Death/thrash notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : (1) 7.5/10 Webzines : -

plus d'infos sur Antagonized

Death/thrash - 2006 -

tracklist Intro

Antagonized

At the Final War

Cynical Developer

Intense Perversion

Venomous Incineration

When Death Comes

Witches Suffering

Witch Hunt

Coronation of Our Domain

Durée : 33'16

thrashothèque 2 personnes possèdent cet album

