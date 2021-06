Ildfar - Som vinden farer vil Chronique Som vinden farer vil

Je vais vous conter l’histoire d’ILDFAR, et donc celle de son membre unique : Favn. Il sort enfin de l’ombre en 2021 avec un premier album qui aura carrément mis plus de 25 ans à sortir ! Car en fait le Norvégien a débuté son projet en 1994 ! Seulement voilà, les morceaux enregistrés sont toujours restés confidentiels, et nous avons bien failli ne jamais les découvrir. En entendant le résultat on peut vraiment regretter que le pas n’ait pas été franchi à l’époque car ILDFAR aurait très bien pu avoir un destin comparable à ses compères ENSLAVED, SATYRICON ou encore ULVER. Oh oui, j’exagère sans doute, mais finalement qui sait ? il y a de quoi faire sur ces 11 pistes et certains passages sont tout simplement épiques ! EPIQUES ! Bon, attention... Car ils ne sont pas sortis en 1994 mais en 2021.



Ce qui peut créer deux problèmes. Tout d’abord on peut être moins naïf et crédule que Sakrifiss et se demander si ces histoires de vieilles compositions réapparues après tant d’années n’ont pas été imaginées par le groupe ou le label, Northern Silence. Ah bah oui hein, soyons un peu complotiste, hein ! Le deuxième problème est plus sérieux par contre. C’est qu’en 25 ans, on en a mangé du black metal ! Tout ce qui sortait dans les années 90 pouvait aussi profiter de l’effet de nouveautés, et n’avait pas encore la concurrence folle des décennies suivantes, donc il se peut que certains, en découvrant Som Vinden Farer Vil, n’y voit pas nécessairement du génie. Et difficile de se replacer dans le contexte de l’époque, surtout que comme je viens de le dire, ce n’est finalement que maintenant que ces morceaux sortent réellement. Autant on peut tenter de chroniquer un album sorti en 1994 en le replaçant dans son contexte réel, autant il est compliqué de le faire avec un album qui « serait » sorti à ce moment-là...



Pourtant, je me suis bien laissé emporter, car même en 2021, je trouve que ces compositions sont excellentes. Le style est assez intemporel de toute manière, et la qualité du son est actuel également. En fait, j’imagine plutôt que parmi ces 11 compositions certaines sont plus ou moins anciennes. On trouve ainsi quelques nuances entre les morceaux, comme s’ils témoignaient d’une certaine évolution, comme s’ils venaient de périodes différentes. Bon, c’est léger quand même, car le tout est extrêmement cohérent, on ne fait pas de grand écart et finalement le 40 minutes proposent un black metal enflammé et ponctuées de mélodies imparables. Les guitares vont juste parfois se faire plus lourdes et rappeler des formations plus sombres comme FORGOTTEN TOMBS (« Den gamle mannen hvisker mitt navn »), parfois on retrouve une guitare acoustique ou un petit synthé dans l’esprit de BURZUM. Et on va avoir des passages aussi fugueux que chez BLOOD RED FOG, d'autres aux relents Pagan comme sur "Lyset i skumringen"... On va trouver des chœurs épiques à la ENSLAVED... C’est finalement assez riche tout en restant dans une simplicité d’exécution et surtout avec une efficacité surprenante.



Oh oui, ILDFAR devrait satisfaire du monde ! En ce qui me concerne je dirais juste que j’aurais été encore plus embarqué s’il y avait eu moins de morceaux mais qu’ils avaient été plus longs.

