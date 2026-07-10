Perverted Ceremony / Witchcraft - Nighermancie / Black Candle Invoker Chronique Nighermancie / Black Candle Invoker (Split-CD)

Si les Belges de Perverted Ceremony n’ont rien sorti depuis maintenant plusieurs années, il n’empêche que je ne suis toujours pas à jour avec leur modeste discographie. L’idée de rattraper mon retard m’a souvent effleuré l’esprit mais ce n’est qu’aujourd’hui que je me décide à entamer concrètement ce rattrapage avec pour commencer la chronique d’un split en compagnie des Finlandais de Witchcraft sorti en 2019 sur Nuclear War Now! Productions.



Intitulé Nighermancie / Black Candle Invoker, cette collaboration s’articule autour de quatre nouvelles compositions de Perverted Ceremony initialement pressenties pour figurer sur une démo qui n’aura finalement jamais vu le jour et trois titres de Witchcraft enregistrés en 2017 (dont une relecture du titre "Diablerie" présent sur la démonstration du même nom) mais restés jusque-là inédits. Un total de sept morceaux pour une durée qui avoisine les quarante minutes. De quoi contenter tout le monde même les plus réfractaires à ce genre de format car souvent jugé trop court et trop cher. Une collaboration encore relativement récente mais pour laquelle trouver une illustration exploitable s’est avéré compliqué puisque Yosuke (qui ne répond pas aux mails) a eu la bonne idée de ne proposer sur les réseaux qu’une version tronquée afin de faire apparaître un bout seulement de chaque artworks proposés par chaque groupe pour cette collaboration. Alors vous m’excuserez pour la résolution vraiment pas folichonne des deux images présentes à votre droite mais ceci n’est pas vraiment de mon fait...



Ce sont les deux Belges derrière Perverted Ceremony qui vont ouvrir ce bal des détraqués avec quatre morceaux particulièrement laids et primitifs. Un Black Metal affreusement repoussant qui pue le fond de cave et qui ne fait bien évidemment aucun effort pour paraitre plus accessible. L’ensemble est ainsi servi par une production rudimentaire et volontairement bancale qui transpire l’amateurisme par tous les pores. Alors effectivement décrit de la sorte, le tableau ne donne pas franchement envie mais pourtant c’est bien là tout ce qui fait le charme de ce Black Metal possédé et incantatoire. De ces riffs décharnés composés de seulement trois ou quatre accords jamais vraiment très compliqués à ces leads et autres solos aussi faisandés qu’approximatifs en passant par ces plans de batterie archaïques dispensés avec une assurance toute relative, ces accélérations branlantes, ces nappes de synthétiseurs aussi désuètes que délicieuses et ce chant rampant, il n’y a rien de séduisant chez Perverted Ceremony dont la musique renvoi davantage et comme son nom l’indique sans détour à l’expression d’une quelconque cérémonie religieuse, transgressive et blasphématoire à la gloire de Satan. Si vous avez déjà posé vos oreilles sur les précédents enregistrements du duo vous ne serez donc ici pas dépaysés par ce que propose le groupe, par contre s’il s’agit de votre première rencontre il convient de prendre au sérieux tout ce que j’ai écrit plus haut car strictement rien de "beau" ne transpire de cette musique infâme, habitée et ritualiste.



En embuscade pour prendre le relais, on trouve les Finlandais de Witchcraft qui en matière de Black Metal hideux ont également leur mot à dire. Originaire d’une petite ville côtière appelée Hamina située à moins de deux heures de voiture à l’est d’Helsinki, le groupe voit le jour en 2013 sur les cendres de Black Feast et cela à l’initiative de trois jeunes trublions vraisemblablement bercés d’un peu trop près au son de Beherit. Mue par une certaine idée du Black Metal et un goût particulièrement prononcé pour les choses profondément enfouies, le trio n’a fait qu’enchaîner depuis sa formation les sorties modestes plutôt que d’envisager la possibilité d’enfin sortir un premier album. Aussi la discographie de Witchcraft est donc à ce jour constituée de treize démos, sept splits, deux compilations et deux albums live… De quoi rendre chèvre les clients de la première heure qui doivent composer avec des sorties ultra-limitées sur tout un tas de labels ultra-confidentiels...

Côté contenu, le trio nous propose donc ici une version alternative du titre "Diablerie" présent comme je le disais plus haut sur une démonstration du même nom parue en 2017 au seul format cassette, un interlude instrumental ("Bewitchment At The Avernus Gate") aux évocations ritualistes pour le moins évidentes et pour finir "Seventh Sabbath Night", titre processionnaire particulièrement inquiétant marqué par une rythmique pesante, des riffs diablement entêtants, quelques arrangements fort à propos (ces cloches dispensées avec parcimonie) et un chant rampant et saturé du meilleur effet. Là encore, l’ensemble reste particulièrement rudimentaire et présenté à l’auditeur par le biais d’un production dépouillée et abrasive aux atours plus ou moins maitrisés. Une formule assez identique à celle des Belges de Perverted Ceremony même si dans le cas de Witchcraft on sent tout de même un peu plus d’intensité dans ses intentions (notamment sur « Diablerie » marqué par quelques blasts soutenus).



Laid et profondément repoussant, le Black Metal offert sur ce split par Perverted Ceremony et Witchcraft ne se destine certainement pas à toutes les oreilles. La nature archaïque et rudimentaire d’une telle formule laissera forcément sur le bas côté tous les fins esthètes adeptes de productions plus léchées, de riffs plus travaillés et de structures plus complexes. À l’inverse, les rats d’égouts, créatures affreuses et difformes et autres vermines infâmes ne pourront à l’inverse que succomber aux charmes vils et sournois d’une telle formule (qui dans les deux cas rappelle beaucoup ce que l'on a pu entendre chez Beherit) qui derrière cette nature bancale, rudimentaire et approximative recèle pourtant bien des atouts.

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