Car c’est bien l’alternance rythmique qui est ici proposée dans sa version la plus entraînante et fouillée, tant durant plus de cinq minutes chacune de ces deux compos va être à la fois primitive via des blasts furibards, comme guerrière via l’apport de parties mid-tempos épiques et propices au headbanging, le tout aidé par des passages lents et oppressants qui amènent de la noirceur en rabe au milieu des ambiances neigeuses. Si le vent glacial succède en alternance aux nuages noirs et à la tempête approchante, l’ensemble y est équilibré et impeccable notamment mis en lumière par un dynamisme imposant et quelques parties d’obédience tribales parfaites pour alourdir un peu plus le tout. Sans révolutionner quoi que ce soit le contenu est à la hauteur des attentes et ne lasse pas l’auditeur de par ses nombreux changements de rythmes parfaitement construits et propres dans l’écriture comme leur exécution, à l’instar du plus radical « Gnawing The Bones » qui met en valeur ici la facette la plus extrême des Scandinaves, (vu que ça ne débande quasiment pas du début à la fin de par une vitesse très élevée qui s’exprime sous toutes ses formes). Pas de place ici pour cogiter tant c’est frontal et rempli de rage contagieuse sans pour autant être linéaire, car les gars lèvent intelligemment le pied un petit moment afin de ralentir l’allure et proposer de fait quelque chose de rampant et d’oppressant, avant que la haine menée à fond la caisse ne reprenne le dessus. D’ailleurs on va retrouver ce sentiment sur « Fallen Angel » joué initialement par Jeff Becerra et ses acolytes, qui bien qu’étant fidèle dans la façon d’être mise en boîte propose néanmoins un petit côté plus personnel de par l’apport de rafales blastistiques qui se mêlent aux parties Thrash originelles.



Enfin pour terminer dignement les hostilités de cette sortie implacable et réussie « Det Ror Og Ror » enregistrée lors du fameux festival Allemand montre la machine de guerre qu’est le groupe sur scène, tant le son brut et aigu est parfaitement audible et équilibré… à l’instar de la production générale du disque chaude et puissante avec un vrai côté naturel. Proposant les deux versants de l’entité il confirme que quand celle-ci allonge son propos et densifie sa musique elle n’en est que meilleure, et s’éloigne de nombre de concurrents directs locaux pas forcément très inspirés (SVARTTJERN, RAGNAROK…), et qui n’amènent rien de plus à une scène saturée d’où il est de plus en plus difficile d’émerger. A voir désormais si le prochain long-format sera du même acabit… mais si c’est le cas nul doute qu’il va faire particulièrement mal, même si pour l’instant on se délectera avec plaisir de ce cru 2021 impeccable et sans fausses notes, qui fera office de bouche-trou parfait en attendant une suite attendue pour cet hiver et qui sera scrutée à la loupe. Décidément rien ne semble vouloir arrêter les Norvégiens dans leur entreprise de perpétuation d’un héritage national, vu que depuis leurs débuts en 2015 ceux-ci reviennent pratiquement chaque année avec de la nouveauté au rendu agréable et sympathique, totalement classique sur la forme comme le fond. Ayant récemment signé chez leurs compatriotes d’Indie Recordings ils inaugurent cette arrivée sur leur nouveau label avec un court Ep qui comprend trois morceaux inédits, une reprise de POSSESSED et un extrait de leur prestation donnée au Brutal Assault en 2019. Si le combo n’a jamais déçu il devait néanmoins reprendre quelques couleurs après le bon mais en roue-libre « Necrogenesis » , qui avait tendance à tourner un peu trop vite en rond, sans forcément être mémorable sur la longueur. Du coup celui-ci sans doute conscient de ses erreurs a décidé de frapper fort et de se remettre plus sérieusement au travail, car les nouveaux enregistrements proposés ici vont mettre tout le monde d’accord et ainsi prouver qu’il a retrouvé l’inspiration. 2021 - Indie Recordings Trve Norwegian Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : (2) 3.17/5

plus d'infos sur Nordjevel

Black Metal - 2015 - Norvège

écoutez Fenriir

Gnawing the Bones

Rovdyr

Fallen Angel

Det Ror og Ror

tracklist 01. Fenriir 02. Gnawing The Bones 03. Rovdyr 04. Fallen Angel (POSSESSED Cover) 05. Det Ror Og Ror (Live At Brutal Assault 2019)

Durée : 23 minutes

line up DezeptiCunt / Basse

Doedsadmiral / Chant

Destructhor (Thor Anders Myhren) / Guitare

Nils Fjellström (Dominator) / Batterie

Per Valla / Guitare

parution 7 Mai 2021

