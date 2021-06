Zxui Moskvha - Descent into Torment Chronique Descent into Torment (EP)

Enfin du nouveau venu du Japon ! Non mais c’est vrai quoi, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ces temps-ci. Heureusement d’ailleurs que les barjots de FAITH OF GESTALGT et ceux de SUICIDE FOREST s’amusent à enregistrer tout ce qui leur passe par la tête, et que le dépressif de NO POINT IN LIVING est une source intarissable de mélancolies malheureuses, car ils donnent l’illusion d’un pays actif. A eux trois ils représentent plus de la moitié des sorties japonaises en BM en 2021 ! Du coup, on est content de découvrir ZXUI MOSKVHA, même si c’est un EP, mais si on fait le difficile et que l’on se concentre sur des albums, il ne resterait que ANGUIS DEI, MELANKOLIUM (autoproduit), SERENITY IN MURDER (même s’il rentre plutôt dans le death dans ses grandes lignes) et… c’est plus ou moins tout en fait… D’autres groupes existent mais restent terriblement dans l’ombre…



Savourons, donc ! D’autant plus qu’une certaine qualité était attendue à la vue du lineup. Effectivement, les 4 membres de la formation ne sont pas des débutants. Tout d’abord, le guitariste est Youta, et ceux qui ne le connaissent pas doivent d’urgence aller écouter son premier groupe : EBOLA ! Ensuite le batteur est membre des méconnus KNAVE : Shota, et le bassiste Toshi vient d’EPHEMERAL. Quant au chanteur, il s’agit de Yoshja, connu pour être lié au groupe hollandais BLASPHEMY NIGHT sous le nom de Vermin. Quatre personnes expérimentées, oui, mais quatre personnes ayant aussi l’air de venir d’univers différents. Il était donc difficile de deviner dans quelle branche du black metal ils allaient s’illustrer.



Eh bien, il ne faut pas se laisser duper par l’introduction très atmosphérico-dépressive ! Ses deux minutes de piano, sur lesquelles se juxtaposent des vocaux déclamés, sont bien différentes de ce qui nous attend sur les trois morceaux suivants ! Car voilà, ZXUI MOSKVHA officie dans un black metal très agressif, très direct, et bien entraînant. Il n’y a aucune concession de faite durant le petit quart d’heure que durent ces trois pistes ! Oh là là, non, aucun répit n’est autorisé chez nos vilains démons enflammés ! Tout est destructeur ici : le rythme, les ambiances, les vocaux ! « Bringer of Chaos » te fait un panpan cucul bien brutal ! Il est suivi d’un « The Beginning of an End » qui ralentit légèrement le rythme mais parvient à aspirer dans une tornade suffocante dont il est impossible de s’extraire durant 7 minutes. Enfin « Beyond the Desolate » est plus boueux et malsain, et toujours avec ces vocaux dégueulasses impeccables.



Ces Japonais me redonnent de l’espoir en la scène. Ils me rappellent qu’en fait le problème du pays ce n’est pas de ne plus avoir de nouveaux venus, mais qu’ils ne sont pas assez soutenus pour se faire connaître. Le label Zero Dimensional est beaucoup moins actif qu’auparavant et même s’il a signé ZXUI MOSKVHA, c’est devenu chose rare. Le Japon est l’une des rares scènes à rester underground, voire même à agraver sa situation...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Zero Dimensional Records Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Zxui Moskvha

Black Metal - Japon

écoutez Bringer of Chaos

tracklist 01. Intro 02. Bringer of Chaos 03. The Beginning of an End 04. Beyond the Desolate

Durée : 17:38

parution 27 Janvier 2021

Essayez aussi Infestus

Chroniken Des Ablebens

2008 - Debemur Morti Productions Uškumgallu

Rotten Limbs in Dreams of Blood

2016 - Vrasubatlat Moenen Of Xezbeth

Dawn of Morbid Sorcery (Démo)

2017 - Indépendant / Darkness Attack Records False

False

2015 - Gilead Media Sarvekas

Of Atavistic Fury & Visions (EP)

2020 - Soulseller Records