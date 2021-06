Meth Leppard / Infanticide - Meth Leppard / Infanticide Chronique Meth Leppard / Infanticide (Split 12")

"Fast music for slow people". Et c'est un morceau de choix que le chef vous propose aujourd'hui.



Enfin... LES chefs, pour être précis. Co-production entre Bloody Scythe, Grindfather, Night Animal et Death by Digital, écuries n'ayant plus grand chose à prouver, c'est sur vinyle que se manifeste cette petite bombe de Grindcore, amoureusement pétrie par des mains de passionnés. D'un côté du ring, Meth Leppard, duo Australien dont j'avais déjà chanté les louanges dans nos colonnes (rookies - conseillons d'ailleurs aux gourmands le sulfureux "Misconception of Hope", sorti en 2013 chez Willowtip. A l'image de la pochette signée Infested Art, ces dix petites minutes complètement furibardes combleront les amateurs en manque de sensation forte.



Car chacun des deux groupes reste fidèle à sa ligne de conduite : Meth Leppard dans son Grindcore de néandertalien, chant complètement bestial, riffing simplet et batterie à 160 sur l'autoroute; Infanticide dans un Grind typiquement Suédois, gage de qualité pour qui déplore encore la perte de Nasum. C'est à la fois la force et la faiblesse d'Infanticide : oui, c'est très bon, excellent même, propre sans jamais être lisse... Mais l'impression d'être en face d'un énième clone de la bande à Mieszko ne me quitte jamais vraiment tout au long de leur prestation - ressemblance particulièrement frappante sur la doublette "Revenge Machine" / "Reeking of Defeat", qu'on croirait sortie de "Shift".



Sans surprise, car j'étais conquis d'avance, c'est bien la partie de Meth Leppard qui remporte mon adhésion. Je reste très client de ce Grindcore d'homme des cavernes, qui ne se pose pas de question, fonce simplement tête baissée dans la mêlée. Sans jamais se prendre au sérieux, toujours aussi détendus, les Aussies dispensent une branlée dans les règles de l'art. Les riffs sont certes classiques, mais font systématiquement mouche (ce bouillonnement sur "Cancelled" !), le frappeur en chef ne faiblit à aucun moment, c'est gras, ça pue l'huile de moteur et la sueur : tout ce que j'attends du style.



