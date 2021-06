Arna - Dragged to a Lunar Grave Chronique Dragged to a Lunar Grave

Je n’ai pas encore écouté l’album mais j’aime ARNA. Je l’aime parce qu’il est espagnol, je l’aime parce qu’il est signé chez Signal Rex. Je l’aime parce que sa pochette me plonge dans une ambiance qui ma plaît déjà.



Je n’ai toujours pas écouté ARNA, je regarde de plus près l'album et je fais la moue. Je la fais parce qu’il n’y a que 4 pistes, et qu’elles ne sont assez longues pour dépasser les trente minutes de jeu. « Gallows Tree » fait 8 minutes, « Moonknife » en fait 7, « Dolmen » et « Aunra » 7 chacun. Bon, ça va être court du coup…



J’écoute ARNA maintenant, et je suis surpris. Je suis surpris parce que ce n’est pas ce que j’imaginais. Je pensais trouver du raw, je pensais trouver de l’occulte, j’avais déjà mis ma combinaison de protection contre les crachats enflammés de l’Enfer. La production est plus clean que prévue, et surtout le style est beaucoup plus clair que prévu. Déjà, l’album commence avec des sons cosmiques ! Au lieu de plonger dans les tréfonds de la Terre, nous commençons donc par être élevés dans les Cieux. Un orgue apparaît par la suite, et reviendra même à plusieurs reprises jusque sur la conclusion finale de Dragged to a Lunar Grave. Et même si l’agressivité est évidemment présente sur les quatre compositions, elles sont toujours accompagnées de mélodies à la guitare, avec des solos qui permettent beaucoup d’envolées. Et c’est très bien mené tout cela. La surprise n’est pas spécialement mauvaise, mais surtout... surprenante...



J’ai écouté ARNA une bonne dizaine de fois depuis le dernier paragraphe, et je n’arrive toujours pas à me décider... Il est varié cet album. Varié tout es restant cohérent et logique. Il est bien travaillé en fait, et on sent véritablement du talent pour créer des pistes réussies, dans lesquelles l’équilibre entre la hargne et la mélancolie est remarquable. Non pas qu’il y ait ces eux éléments en quantités égales, mais justement que la mélancolie ne prend pas le pouvoir et apparaît raisonnablement... Seulement, ce qui me bloque un peu, c’est le manque de passages marquants. Oui, ça fonctionne, mais sans que je me sente happé, sans que j’aie l’impression d’avoir été bouleversé. Il me manque quelque chose pour que je devienne accro. Alors ARNA aura une note un peu sévère, mais qui reflète mon sentiment et ma certitutde qu’il reste encore une marge pour être plus touchant encore...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Signal Rex Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Arna

Black Metal - 2019 - Espagne

tracklist 01. Gallows Tree 02. Moonknife 03. Dolmen 04. Aunra

Durée : 28:54

parution 23 Avril 2021

Essayez aussi Cultes Des Ghoules

Häxan

2008 - Under The Sign Of Garazel Productions Mavorim

Der König Ist Tot (EP)

2018 - Purity Through Fire Missa Mortvm

Et Lux Perpetua Luceat Eis​.​.​.

2015 - Satanath Records Swarþ

Omines Pestilentiae (Compil.)

2014 - Iron Bonehead Productions Gaua

Feeble Psychotic Vortex (EP)

2018 - Altare Productions