Slithering Decay - Aeons Untold Chronique Aeons Untold

Parmi la litanie de nouvelles formations velues en provenance de chez nos voisins belges on n’avait pas encore eu l’occasion d’entendre parler de SLITHERING DECAY, une erreur manifeste aujourd’hui corrigée du fait de sa signature chez Testimony Records. On connait en effet la qualité du label d’outre-Rhin en matière de bon gros Death Metal à l’ancienne, et une fois encore on n’est pas déçu de sa dernière sortie en date tant celle-ci possède de nombreux atouts, et en premier lieu un line-up expérimenté et inspiré. Comprenant en son sein notamment deux anciens membres de STORM UPON THE MASSES, le quatuor livre ici un premier album sans surprises mais terriblement addictif, composé avec talent et simplicité qui va donner instantanément envie d’en découdre et de headbanguer comme il faut. Nous balançant dans la poire du bon gros son Hm-2 typiquement Suédois celui-ci va durant quarante minutes ne jamais baisser la garde ni l’allure, via une musique primitive et majoritairement rapide qui va provoquer l’envie de tout détruire de par son énergie à toute épreuve.



D’entrée on va s’apercevoir en effet que les gars ne sont pas là pour rigoler et qu’ils vont mettre de suite les points sur les i via le brutal et dépouillé « Metaphysical Iconoclasm » qui débute pied au plancher, sans trace d’intro ni interludes inutiles. Jouant majoritairement sur l’explosivité et une vitesse élevée ce titre d’ouverture va néanmoins ajouter quelques passages plus lents et écrasants afin d’être assez dense, et ainsi éviter une linéarité qui pointerait le bout de son nez trop rapidement. Il est en effet facile de tomber dans ce piège avec un genre si sobre et frontal, mais heureusement les mecs ont suffisamment de vécu pour éviter cet écueil, en jouant toujours sur l’alternance rythmique même quand ils y vont de façon plus radicale. Il faut dire que ceux-ci ont en plus la bonne idée de ne pas allonger inutilement leurs compositions, comme avec les redoutables « Embedded In Hollowness » et « Resurrected In Chaos » qui en moins de trois minutes balancent la purée de façon frontale, tout en y proposant une envie contagieuse de remuer la tête. Ce sentiment est d’ailleurs une véritable constante sur la durée, et en premier lieu sur la très bonne doublette « Bloodstained Tears » et « Orgy Of Flesh » où toute la palette technique de l’entité est mise sur le devant de la scène, avec en prime ce groove imparable propice au brise-nuques continu ou presque. Le summum de ce ressenti arrivant avec les excellentissimes « Verminous Flood » et « Doomsday Prayer » où l’alternance des tempos est à son paroxysme et où s’intègre parfaitement des passages épiques imparables, aidés en cela par la fluidité de l’écriture et les excellents solos disséminés tout du long des dix morceaux.



Si tout cela passe comme une lettre à la poste on pourra quand même reprocher à ce long-format de se répéter sur la durée, on a en effet la sensation légitime d’avoir affaire en permanence aux mêmes riffs et patterns de batterie… points présents régulièrement sur les disques de Swedeath mais qui ne sont ici pas rédhibitoires. Suintant le gras par tous les pores et jouant les montagnes russes au niveau de l’entrain général ce premier jet (mixé par Dan Swanö) des p’tits gars d’outre-Quiévrain se montre d’une l’homogénéité sans failles (aucune baisse de régime notable n’est à signaler), même s’il ne marquera pas l’année de son empreinte. Néanmoins il contient suffisamment de bonnes choses pour qu’on se laisse happer par sa puissance jouissive, sa simplicité de façade et surtout son côté rétro qui fait terriblement plaisir à entendre en ces temps compliqués. A l’heure où nombre de vétérans du genre se fourvoient dans des sorties de plus en plus oubliables voire ratées (on peut facilement parler de WOMBBATH et ENTOMBED A.D.), et où les tauliers disparaissent (L.G. Petrov pour ne pas le citer), il est en tout cas toujours appréciable de voir que l’esprit originel est toujours présent et actif et qu’il a encore des choses à dire, porté par des musiciens talentueux qui comptent bien faire perdurer une certaine nostalgie musicale et une vision pure et dure du style.

