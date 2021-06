Sarkasm - Inner Flame + Incubated Mind Chronique Inner Flame + Incubated Mind (Compil.)

Peut-être ne connaissez-vous pas Sarkasm ? Si c’est le cas, inutile de vous flageller dans la mesure où le groupe est probablement l’un des secrets les mieux gardés de la scène canadienne. Formé en 1990 à Granby, petite ville située à quelques encablures de Montreal, le groupe n’a sorti que quatre démos en l’espace de trois ans avant de finalement raccrocher les gants pendant près de vingt ans jusqu’à sa reformation en 2012. C’est lors de ce retour inattendu que le groupe a sorti Incubated Mind + Inner Flame, une compilation regroupant ses deux principales démos sorties respectivement en 1991 et 1992 (les deux autres étant une Rehearsal Tape et une Advanced Tape). Limitée à seulement 50 exemplaires, celle-ci n’aura fait le bonheur que de quelques chanceux. Il aura alors fallu attendre le concours du label chinois Awakening Records pour voir enfin débarquer il y a maintenant quelques semaines une version digne de ce nom limitée pour le coup à 1000 exemplaires.



Entre quelques sorties contemporaines toutes plus recommandables les unes que les autres (Casket Grinder, Parkcrest, Mayhemic, Nuclear Revenge, Thirsty Demon...), le label fondé par Li Meng (chanteur/guitariste du groupe Ancestor) s’est également fait une spécialité de mettre en lumière bon nombre de vieilleries oubliées de tous pour ne pas dire totalement inconnues (Apocalyptic Fear, Entophyte, Mace, Parricide, Scabbard…). Rebaptisée pour l’occasion Inner Flame + Incubated Mind puisque ce sont effectivement les titres de la démo de 1992 qui sont ici présentés en premier (comme sur la version CD-R de 2012 d’ailleurs malgré ce titre inversé prêtant à confusion), on ne peut qu’applaudir quant à la qualité du travail réalisé. Artworks d’origine, notes contextuelles, paroles, photos et flyers d’époque... Bref, tout y est pour faire de cette compilation un recueil particulièrement complet et intéressant pour n’importe quel archiviste de la scène Death Metal.



Enregistrée durant l’été 1992 au Peter Pan Studio de Montreal (Purulence, Kataklysm, Obliveon, Neuraxis...), Inner Flame est une démo quatre titres produite par François Dubuc et Pierre Rémillard, respectivement guitaristes de Sarkasm et des excellents Obliveon. L’artwork original un brin approximatif (et néanmoins bourré de charme) signé Jeff Leblanc est celui qui a été choisi pour illustrer cette compilation alors que ce nouveau logo est l’oeuvre d’un certain Luc Lemay de qui vous savez.

La première bonne surprise au sujet de cette ultime démo de Sarkasm concerne cette production qui n’a pas particulièrement mal vieillit bien qu’elle sonne tout de même relativement datée aujourd’hui selon les standards en vigueur. Entre ces guitares ultra abrasives mais un brin maigrelettes, cette caisse-claire qui claque et cette grosse caisse qui flotte, le son porte effectivement tous les stigmates de son époque mais aussi de sa simple condition de démo (on imagine bien que les gars de Sarkasm n’ont pas passé trois semaines en studio ni dépensés des milliers de dollars pour accoucher de cette fameuse démo). Pour autant, le plaisir reste entier à l’écoute de ces morceaux toujours aussi efficaces et bien ficelés, même après toutes ces années dont la plupart passées dans l’ignorance la plus totale. C’est du côté de Gorguts que les Québécois vont puiser l’essentiel de leur inspiration sur cette dernière démo même si on peut entendre tout au long de ces quatre compositions beaucoup de Suffocation ainsi qu’une légère pointe de Death. En sus, histoire de faire la différence, on (re)trouve également la voix atypique (et finalement assez peu typée Death Metal) de Bruno Bernier, futur chanteur d’Obliveon qui se rapproche beaucoup de ce que l’on peut retrouver dans des formations telles que Suffer, Invocator, Demolition Hammer, Epidemic et compagnie... À la différence des titres présentés un an auparavant sur Incubated Mind, les compositions proposées sur Inner Flame ont troqué l’essentiel de ces influences Thrash pour le moins évidentes (même si le groupe a tout de même conservé certains accélérations à base de tchouka-tchouka) pour quelque chose de plus lourd (avec ce groove qui va bien), plus technique et plus sombre rappelant effectivement le Considered Dead de Gorguts. Forcément, trente ans après les faits, on n’a peut-être pas nécessairement envie de s’extasier sauf que quand même, il faut bien avouer que ces quatre morceaux sont sacrément bien branlés. Déjà parce que derrière ce goût prononcé pour le mid-tempo et les riffs un brin tarabiscoté se cache un sens du groove particulièrement redoutable qui ne manque pas de faire mouche. Ensuite parce qu’il y a dans le Death Metal des Québécois une dynamique intéressante avec ce qu’il faut d’accélérations, de passages plus enlevés et même de mélodies grâce à de sympathiques leads et solos pour amener ce qu’il faut de variété à ces quelques compositions et ainsi éviter une certaine redondance.



Les six morceaux suivants sont ceux de la démo Incubated Mind parue en 1991. Moins élaborée (de la production plus modeste même si là encore on n’a pas spécialement à s’en plaindre trente ans plus tard en passant bien évidemment par ces compositions aux constructions un peu plus « simplifiées »), on remarque assez rapidement que les influences Thrash sont ici bien plus dominantes et que le niveau technique est également un poil en deçà de ce que Sarkasm sera capable d’atteindre seulement un an plus tard et cela même si les Canadiens n’avaient pourtant déjà pas à rougir de quoi que ce soit. En attendant, même si on leur préférera effectivement les titres de Inner Flame, les six morceaux proposés ici sur Incubated Mind restent suffisamment convaincants pour offrir à nous autres auditeurs de quoi se réjouir si tant est que l’on soit amateur de Thrash technique par forcément toujours ultra virulent (en dépit de quelques passages bien soutenus : "Drowned In Torment" à 0:44, "Accelerated Degeneration" à 1:44, "Heretic Thoughts" à 1:46, les premières secondes de "Genealogy", "Incubated Mind" à 3:23, "Impulsive Decision" à 0:49) mais néanmoins marqué par un riffing de qualité (avec toujours cet apport mélodique bien venu grâce à quelques solos plein de feeling) et un sens du groove relativement irrésistible qui encore aujourd’hui ne manque pas de faire son petit effet, au moins sur ma personne.



Si Sarkasm ne figure pas sur la liste de ces groupes qui ont marqué le Death Metal, cette compilation n’en reste pas moins une véritable petite pépite pour tous les amateurs de vieilleries aux qualités insoupçonnées. Car au-delà de cette progression de genre et dans une moindre mesure de conception et de technicité que l’on peut constater sans mal entre les titres d’Incubated Mind et Inner Flame, vous aurez probablement compris (en tout cas je l’espère) à ce stade de cette chronique qu’il n’y a pas grand chose à jeter chez ces Canadiens. Bref, si l’achat de cette compilation n’est peut-être pas indispensable aux yeux du plus grand nombre, elle réjouira néanmoins tous les collectionneurs et autres archéologues de la scène Death Metal qui trouveront chez Sarkasm matière à s’enthousiasmer. Je ne sais pas si le groupe compte sortir quoi que se soit maintenant qu’il est officiellement de retour (cela dit, cela va bientôt faire dix ans qu’il l’est) mais ce qu’il laisse ici pour la postérité mérite en tout cas que l’on s’y intéresse.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE