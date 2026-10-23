Nirvana - Bleach Chronique Bleach

Bien plus qu’Alice In Chains, Pearl Jam, Soundgarden ou The Smashing Pumpkins, Nirvana est LE groupe qui a servi de porte-étendard au mouvement Grunge. Un groupe que beaucoup semblent aujourd’hui prendre plaisir à débiner mais qui au début des années 90 était absolument partout. À la télévision, à la radio et dans les oreilles de millions de collégiens, lycéens, étudiants et jeunes adultes séduits par le caractère intense, survolté et foutraque du célèbre trio. Un statut évidemment très lourd à porter qui n’a pas fait que des heureux à commencer par les principaux intéressés qui n’ont jamais souhaité cette mise en lumière excessive et encore moins cette récupération à des fins bien souvent mercantiles par des institutions qu’ils méprisaient profondément...



Formé en 1987 à Aberdeen, petite ville côtière située à deux heures de route à l’ouest de Seattle, Nirvana est d’abord la réunion de Kurt Cobain (chant, guitare) et Chris Novoselic (basse), deux copains de lycée réunis par un intérêt commun porté à l’égard d’un certain groupe du coin baptisé (The) Melvins. Passées les quelques vicissitudes inhérentes à n’importe quelle jeune formation en devenir (musiciens qui vont et viennent, souvent pour quelques semaines seulement (dont un certain Jason Everman qu’on retrouvera plus tard chez Soundgarden puis Mind Funk), patronymes juvéniles (Fecal Matter) ou peu inspirés...), le trio finit par se fixer avec l’arrivée à la batterie d’un certain Chad Channing. Quelques mois plus tard, Nirvana sort son premier single sur un label de Seattle encore balbutiant du nom de Sub Pop Records. Une collaboration réitérée en juin 1989 avec la sortie d’un premier album intitulé Bleach grâce auquel le trio, avant de goûter au succès deux ans plus tard, va dans un premier temps réussir à se frayer un chemin et même tracer son sillon dans le milieu indépendant américain mais aussi européen.



Illustré par une photo en négatif sur laquelle apparaît tout à droite monsieur Jason Everman qui, soit en dit en passant et malgré les crédits, n’a participé ni à l’écriture ni à l’enregistrement de ces onze compositions (treize pour les éditions parues depuis 1990 puisqu’y ont été ajoutés les titres "Big Cheese" et "Downer"), Bleach a été enregistré avec un budget dérisoire d’environ 600$ aux Reciprocal Recording Studios de Seattle. Des studios qui ont façonné l’identité sonore de la scène alternative locale puisqu’y sont passés dès la fin des années 80 des groupes tels que Soundgarden, Green River, Ted Ed Fred (avant de changer de patronyme et d’opter pour celui de Nirvana), Skin Yard, Mudhoney, Mark Lanegan... Enregistré durant plusieurs sessions tenues entre janvier 1988 et janvier 1989 sous la houlette du producteur Jack Endino, on retrouve sur trois titres ("Floyd The Barber", "Paper Cuts" et "Downer") la présence de Dale Crover (Melvins) derrière la batterie. De ce fait, bien que la production globale soit assez uniforme (un son abrasif, dépouillé et finalement très Punk dans l’esprit), on va tout de même pouvoir constater si on y prête l’oreille quelques différences subtiles entre certains de ces treize morceaux.

Influencée au même titre que celle de Soundgarden, Alice In Chains ou Pearl Jam par les scènes Punk et Heavy Metal des années 70 et 80, la musique de Nirvana n’a pourtant pas grand-chose à voir avec celle de ces trois autres formations. L’intérêt porté justement par Kurt Cobain et Chris Novoselic à la musique des Melvins n’est certainement pas étranger à ce constat, certains n’ayant d’ailleurs pas hésité à parler de « Sludge » pour évoquer la musique du trio américain sur ce premier album. Si je n’irai pas jusqu’à coller cette étiquette à la musique de Nirvana, on ne peut nier qu’il y a sur Bleach quelques sonorités et autres éléments inhérents au genre. La production particulièrement dépouillée et bruyante de monsieur Endino y est clairement pour quelque chose mais c’est encore plus flagrant sur les quelques titres les plus écrasants tels que "Blew", "Floyd The Barber" et surtout "Paper Cuts" et "Sifting". Larsens, basse ultra-saturée, frappes de sourd (avec le père Crover derrière les fûts, rien de surprenant à cela finalement) et rythmiques entêtantes, riffs plombés et désabusés, hurlements désespérés... Bref, c’est vrai, il y a effectivement quelques touches de Sludge chez le Nirvana des années 80.

Cette approche primitive et je-m’en-foutiste ne sert évidemment pas que ces quelques titres aux relents Sludge plus prononcés mais tout le reste de l’album marqué par de grosses influences Punk brayardes et bordéliques. Des titres comme "School", "Negative Creep", "Scoff", "Swap Meet", "Mr. Moustache" ou "Downer" font état de cette même cette énergie débordante et débraillée, de ce côté simple, direct et presque immature et de ce dépouillement revêche caractéristique du genre et de son interprétation souvent bancale et approximative mais néanmoins cathartique. L’écriture est rudimentaire, les riffs archaïques et jamais très compliqués, les quelques solos à la mécanique grippée ne servent qu’à renforcer la nature définitivement chaotique et bruyante des quelques compositions où Cobain y a recours, les cris sont habités d’une énergie juvénile et viscérale... Bref, ce Bleach est finalement comme beaucoup de « premier album », un disque aux talents mal dégrossis mais déjà plein de promesses et suffisamment bien troussé pour convaincre et susciter un certain intérêt du public mais aussi des hautes instances capables à l’époque de changer une carrière.



Ceci étant dit, tout n’est pas que bruit chez Nirvana. On sent en effet chez le trio de l’état de Washington une certaine appétence pour les refrains Pop, les mélodies entêtantes et les balades plus intimistes. Un goût qui ne fera que grandir tout au long de sa carrière et que Nirvana peaufinera au fil des sorties sans pour autant dénaturer, galvauder ou porter atteinte à son propos. Outre « About A Girl » qui s’impose ici comme l’unique balade de ce premier album, on trouve tout au long de ces treize compositions nombre de lignes de chant et autres refrains particulièrement entêtants. Rien de putassiers ou qui tranche de manière significative avec le ton des compositions et de l’album de manière plus générale mais il y a clairement une dimension mélodique chez Nirvana qui ne peut être occultée, même lorsque le ton est à la grogne comme par exemple sur "Negative Creep".



Cri primal d’une jeunesse bien décidée à marcher sur les conventions et à faire entendre sa voix, Bleach ne s’est pas tout de suite imposé comme un incontournable de la scène alternative des années 90 puisqu’il aura fallu attendre le succès de Nevermind deux ans plus tard pour que les ventes décollent de manière significative. Reste que ce premier album possède la fraîcheur et l’énergie de la jeunesse à défaut d’en avoir l’insouciance. Car lorsque l’on vit dans une ville côtière du Nord-Ouest des Etats-Unis, entre pêcheurs imbibés, chômeurs sans le sou, ciel bas et pluie battante et finalement perspectives d’avenir peu reluisantes, je ne suis pas certain que l’insouciance, en dépit d’une attitude je-m’en-foutiste, soit véritablement au programme... Et si Bleach n’est pas considéré comme la pièce maitresse de la discographie des Américains, il reste malgré tout un excellent premier album de Rock Alternatif. Le témoignage brut de décoffrage d’une jeunesse malmenée et désabusée bien loin des thématiques d’alcool, de sexe et de fêtes abordées par tous les groupes permanentés du strip de Los Angeles.

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1989 - Sub Pop Records Grunge notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : (1) 9/10

plus d'infos sur Nirvana

Grunge - 1988 † 2012 - Etats-Unis

écoutez Floyd The Barber

School

Negative Creep

tracklist 01. Blew (02:54) 02. Floyd The Barber (02:17) 03. About A Girl (02:48) 04. School (02:42) 05. Love Buzz (03:35) 06. Paper Cuts (04:05) 07. Negative Creep (02:55) 08. Scoff (04:10) 09. Swap Meet (03:02) 10. Mr. Moustache (03:23) 11. Sifting (05:22) 12. Big Cheese (03:42) 13. Downer (01:42)

Durée : 42:44

line up Kurt Cobain / Chant, Guitare

Krist Novoselic / Basse, Chant

Chad Channing / Batterie

Dale Crover / Batterie

parution 8 Août 1989

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