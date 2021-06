Trauma - Acrimony Chronique Acrimony (EP)





Débutant par l’intéressant « Internal Sacrifice » Chudy et ses acolytes nous rassurent un peu sur la santé de la formation, qui semble avoir retrouvé du poil de la bête tant ce premier morceau va montrer une grosse cohérence et homogénéité de bout en bout. Mettant en avant un côté religieux et spirituel important (de par ses cloches en arrière-plan ainsi que ses chants discrets), le tout va osciller entre lourdeur intense entre les tapis de double massif et les cassures rythmiques nombreuses qui se mélangent à des accélérations discrètes mais imposantes, qui permettent d’aérer le tout et d’éviter qu’il ne tombe dans la monotonie. Si l’on reconnaît facilement le style de riffs et de leads de Mister ses comparses ne sont pas en reste et l’on sait immédiatement où l’on met les pieds aidés par une première impression plutôt positive… un sentiment conforté par le très bon « Reign Of Terror » qui après un démarrage doux et brumeux va s’emballer en proposant de longues parties écrasantes et remuantes au groove intéressant. Car ici le headbanging va être de rigueur que ce soit sur les parties au ralenti majoritaires comme sur celles plus rapides et explosives, d’où émerge un mid-tempo entraînant et quasi-jubilatoire, vu qu’on n’avait plus entendu cela chez le groupe depuis fort longtemps. Si bien sûr ça ne réinvente rien et qu’on pourra reprocher à ce titre un certain manque de brutalité cela n’est pas un souci tant ça reste très bien écrit, et surtout dans le haut du panier par rapport à ce qu’ont proposé ces géniteurs depuis un bail.



Alors certes la version alternative de « The Godless Abyss » (dont on pouvait entendre la définitive sur le dernier disque en date) n’amène strictement rien de plus par rapport à l’originale, tant les différences y sont infimes (et confirment que cette plage est sympathique et s’écoute facilement sans pour autant être grandiose), en revanche on peut saluer et approuver la reprise fidèle et très agréable de « Reality When You Die » de GOREFEST (publiée initialement sur « False » en 1992). Sans rien changer à la version des néerlandais on retrouve ce qui faisait le charme de l’entité de Jan-Chris de Koeijer - le son plus synthétique et moderne des polonais en supplément, mais qui ne dénature cependant pas le rendu global. Du coup une fois arrivé au bout de ces presque vingt-cinq minutes de musique il n’est pas étonnant d’avoir la sensation de réécouter leur cru 2020 tant ces plages s’y agrègent très bien, même s’il faut saluer le fait qu’elles redressent correctement la barre pour ses créateurs. Du coup il sera intéressant de voir dans le futur si ce regain d’intérêt se confirme ou s’il ne s’agit que d’un feu de paille éphémère, autant dire que c’est quitte ou double pour les vieux briscards qui seront désormais plus attendus sur leur prochain disque qui sera probablement décisif s’ils veulent conserver les fans qu’il leur reste, mais qui s’amenuisent à force de déceptions continues. A peine plus d’un an après la sortie du pantouflard « Ominous Black » le trio est déjà de retour cette fois-ci sous la forme d’un Ep, visiblement bien décidé à en découdre et à retrouver un certain standing qui s’estompe au fil du temps. Car l’éternel outsider polonais est à l’instar de nombre de ses compatriotes en nette perte de vitesse, et il a clairement eu envie de ne pas laisser s’écouler une trop longue période après cette réalisation mitigée, histoire de montrer qu’il a encore des choses à dire. Cependant si l’on pouvait penser qu’il était retourné vite fait en studio mettre en boîte ce contenu il n’en est en fait rien, car celui-ci provient des sessions d’enregistrement de ce dernier album en date et qui n’avait pas été conservé l’année dernière. Du coup on était en droit légitime de se demander si le résultat aller être aussi décevant et déséquilibré que ce long-format, mais finalement on va être relativement surpris tant les deux inédits vont être cohérents et passer assez bien le cap des écoutes, malgré leur durée qui pouvait sembler rédhibitoire.Débutant par l’intéressant « Internal Sacrifice » Chudy et ses acolytes nous rassurent un peu sur la santé de la formation, qui semble avoir retrouvé du poil de la bête tant ce premier morceau va montrer une grosse cohérence et homogénéité de bout en bout. Mettant en avant un côté religieux et spirituel important (de par ses cloches en arrière-plan ainsi que ses chants discrets), le tout va osciller entre lourdeur intense entre les tapis de double massif et les cassures rythmiques nombreuses qui se mélangent à des accélérations discrètes mais imposantes, qui permettent d’aérer le tout et d’éviter qu’il ne tombe dans la monotonie. Si l’on reconnaît facilement le style de riffs et de leads de Mister ses comparses ne sont pas en reste et l’on sait immédiatement où l’on met les pieds aidés par une première impression plutôt positive… un sentiment conforté par le très bon « Reign Of Terror » qui après un démarrage doux et brumeux va s’emballer en proposant de longues parties écrasantes et remuantes au groove intéressant. Car ici le headbanging va être de rigueur que ce soit sur les parties au ralenti majoritaires comme sur celles plus rapides et explosives, d’où émerge un mid-tempo entraînant et quasi-jubilatoire, vu qu’on n’avait plus entendu cela chez le groupe depuis fort longtemps. Si bien sûr ça ne réinvente rien et qu’on pourra reprocher à ce titre un certain manque de brutalité cela n’est pas un souci tant ça reste très bien écrit, et surtout dans le haut du panier par rapport à ce qu’ont proposé ces géniteurs depuis un bail.Alors certes la version alternative de « The Godless Abyss » (dont on pouvait entendre la définitive sur le dernier disque en date) n’amène strictement rien de plus par rapport à l’originale, tant les différences y sont infimes (et confirment que cette plage est sympathique et s’écoute facilement sans pour autant être grandiose), en revanche on peut saluer et approuver la reprise fidèle et très agréable de « Reality When You Die » de GOREFEST (publiée initialement sur « False » en 1992). Sans rien changer à la version des néerlandais on retrouve ce qui faisait le charme de l’entité de Jan-Chris de Koeijer - le son plus synthétique et moderne des polonais en supplément, mais qui ne dénature cependant pas le rendu global. Du coup une fois arrivé au bout de ces presque vingt-cinq minutes de musique il n’est pas étonnant d’avoir la sensation de réécouter leur cru 2020 tant ces plages s’y agrègent très bien, même s’il faut saluer le fait qu’elles redressent correctement la barre pour ses créateurs. Du coup il sera intéressant de voir dans le futur si ce regain d’intérêt se confirme ou s’il ne s’agit que d’un feu de paille éphémère, autant dire que c’est quitte ou double pour les vieux briscards qui seront désormais plus attendus sur leur prochain disque qui sera probablement décisif s’ils veulent conserver les fans qu’il leur reste, mais qui s’amenuisent à force de déceptions continues.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE