Atrium - Ancient Spells Chronique Ancient Spells

Quel bel album ! Il m’a bercé, il m’a conquis. Peut-être qu’on pourra le trouver convenu, il m’a surtout apporté sérénité et paix. Cet album, il s’appelle Ancient Spells et il est l’oeuvre d’un homme seul. Un Colombien né en 1983 et qui sort là son premier album sous le nom d’ATRIUM. Mais Magister L. n’est pas un nouveau venu, car il est actif depuis 2007 au sein de MANTUS, qui a de son côté sorti 6 demos, 1 split, 3 albums. L’homme a donc déjà de l’expérience, et il s’en sert idéalement sur cet album de 5 pistes, plongeant durant 38 minutes l’auditeur dans un monde de black metal atmosphérique magnifiquement brumeux mais flirtant aussi avec le cosmos.



Ce n’est pourtant pas vraiment ce que raconte la pochette ! Eh bien peut-être que si en fait, car ce loup a été choisi pour les mêmes raisons que les noms des titres : des symboliques qui font appel à l’imaginaire, à ce que notre esprit va voir apparaître. Car les ambiances cosmiques sont plutôt des références mystiques et mythiques. Les morceaux parlent de « Lands of Hyperboria », de « The Iron King », de « Crossing the Northern Sky ». Pas de vilain Satan à l’horizon. Pas de Panzer prêts à nous écrabouiller. Mais plutôt de l’introspection, plutôt une route incertaine empruntée en espérant qu’elle débouche sur le soulagement et la délivrance.



Chaque piste est réussie, chacune avec un rythme plus ou moins rapide. Elles peuvent rappeler BROUILLARD, EVILFEAST ou PAYSAGE D’HIVER selon les passages, utilisant des formules qui sont assez fréquentes dans notre monde musical, mais qui font toujours leur effet lorsqu’elles sont bien maîtrisées. Et Sakrifiss est immédiatement embarqué dans le monde d’ATRIUM. Et la certitude qui le pousse à mettre un beau 8.5/10 vient surtout du fait qu’une fois l’album fini, il n’a aucune hésitation à le relancer du début pour une nouvelle écoute. Oui, Sakrifiss est facile à convaincre à partir du moment où il entend du black metal tartiné de claviers atmosphériques, mais il ne lance pas non plus nécessairement des louanges aveuglément, alors il faut le croire sur ce coup-là. Il faut lui faire confiance. Ancient Spells a été un délice et Sakrifiss sait qu’à l’avenir aussi chaque écoute gardera les mêmes saveurs agréables...

2021 - Signal Rex Black Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal Atmosphérique - Colombie

nouveaute A paraître le 11 Juin 2021

écoutez The Iron King

tracklist 01. The Iron King 02. Despair of Silence 03. Lands of Hyperborea 04. Crossing the Northern Sky 05. Overture

Durée : 38:05

