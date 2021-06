This Ending - Needles of Rust Chronique Needles of Rust

Rien n’est jamais perdu, preuve en est de ce nouvel opus de This Ending. Quinze années d’attente pour enfin retrouver l’aura de l’époque No Fashion Records de A Canorous Quintet. Certes tout n’est pas parfait mais le gap avec les précédentes galettes est immense et puis quel plaisir de retrouver ce genre de death mélodique oublié. Le compositeur principal Fredrik Andersson parti, la suite semble des plus prometteuses avec un Peter Nagy porteur de riffs. Masochiste ? Pourquoi s'infliger un énième bousin (preuves en ligne sur votre vénéré webzine) des Suédois de This Ending avec le peu de temps qu’il me reste pour chroniquer ? Vous avez vu la note, la douleur n’est plus du tout la même. Pour rappel This Ending est la réincarnation du défunt (mais désormais reformé) A Canorous Quintet après son split en 1999. Groupe trop méconnu qui aura su à mon sens délivrer deux perles de death mélodique suédois au début des années 90 (EP et premier album). Soutenu pourtant par un label imposant (Metal Blade) This Ending n’arrivera pas à berner son public, la suite sur le modeste Apostasy Records n’y changera rien… Puis vient le nom de Peter Nagy associé à la guitare en 2016, oui le seul et l’unique Draakh Kimera (Mörk Gryning) pour les intimes. En plein enregistrement de cePeter récupérera les baguettes, le membre fondateur et compositeur Fredrik Andersson (Netherbird, ex-Amon Amarth) quittant la bande. Oui, This Ending a changé.Le groupe est sorti de ma mémoire et pour de bonnes raisons mais comme je suis un chroniqueur sérieux et honnête, je me repasse leur lointaine discographie. On bouche son nez et on retient sa respiration un grand coup, l’horrible étron Dead Harvest se lance, la vache que mes oreilles ont eu mal… Comment un label comme Metal Blade a pu sortir cela (ah on me souffle Six Feet Under, pas faux) ? Garden Of Death achèvera mes tympans. Tentons fébrilement ce... Sourcil levé, les premières secondes du morceau d’ouverture “My Open Wound” dévoilent un This Ending métamorphosé. Tremoli glacials et vagues de blast-beat sous une production (enfin) massive (le réputé Wing Studio), rudimentaire oui mais à l’aura “nineties” ! On retrouve ces riffs mélodiques transperçants et frissonnants rappelant l’époque de A Canourous Quintet. “Embraced By The Night”, la mélodie imparable du refrain du morceau éponyme ou encore la doomy “Hell To Hell”. Nul doute que la reformation et les quelques live ont dû influencer le jeu des musiciens.Un revirement étonnant quand on sait que Fredrik Andersson est encore crédité à la composition. Indiscutablement Peter Nagy a mis son grain de sel dans la recette de death mélodique. D’ailleurs son jeu martial et véloce derrière les fûts (le bougre n’a pas rouillé) boostera sans équivoque la dynamique de l’album. Mais le tremolo ne fait pas tout, le boulot dans les structures se fait sentir à travers les nombreux breaks, les passages acoustiques ou les montées en puissance. Une autre personne surprendra aussi, le chant du petit gabarit Mårten Hansen aux effluves “émotifs” de l’époque, toujours épaulé de ses acolytes mais aussi cette fois par le mythique Paul “Themgoroth” Nordgrim (hurleur fondateur de Dark Funeral). Alors clairement tout cela reste très classique et cesubira des moments de flottement (“A New Plight”, “Devastate”) faisant parfois décrocher quelques instants… Jusqu’à ce qu’une mélodie vienne vous agripper les esgourdes.Rien n’est jamais perdu, preuve en est de ce nouvel opus de This Ending. Quinze années d’attente pour enfin retrouver l’aura de l’époque No Fashion Records de A Canorous Quintet. Certes tout n’est pas parfait mais le gap avec les précédentes galettes est immense et puis quel plaisir de retrouver ce genre de death mélodique oublié. Le compositeur principal Fredrik Andersson parti, la suite semble des plus prometteuses avec un Peter Nagy porteur de riffs.

