Nigrum Pluviam - Eternal Fall into the Abyss

Comment ça le Portugal est parvenu à faire revivre les Légions Noires ??? De manière crédible en plus ! Avec des collectifs de groupes tout aussi sombres et inspirés !!! Eh bien il est temps de reprendre la main, il est temps que la France aussi renoue avec ses racines. Et c’est ainsi qu’est né la Garde Noire, un nouvel ensemble de groupes obscurs, guidés par nos BELKETRE, VLAD TEPES, MUTIILATION... Une compilation est sortie au format K7 en 2019, chez Les Fleurs du Mal Productions, et rien que les noms de groupes trahissent les influences : MÖRMBRZTRÖM, MÜRMURIO, SRÄTHR KRAÏHUAS, NÖZAAKR, VZÖRBRËZV. Difficile de ne pas faire de parallèle avec VAGEZARYAVTRE, AÄKON KËËTRËH, VZAEURVBTRE ou encore MOËVÖT. On parle le même langage dans la Garde Noire, même si d’autres formations y ont des noms moins marqués.



NIGRUM PLUVIAM appartient à ce jeune collectif, même si aucun de ses morceaux n’est apparu sur la compilation sous ce nom de groupe. Derrière lui se cache en fait un seul homme : Kraëh Määtruum, qui est en fait également dans NÖZAAKR et VZÖRBRËZV. Il propose ici son premier album officiel, mais une demo déjà bien chargée était déjà parue en 2020, lancée très logiquement sur Signal Rex. C’est la maison idéale pour nos Français puisque le label portugais démontre son intérêt pour ce style depuis de longues années maintenant, ayant sorti des IRAE, MONS VENERIS, AWAKETH, ORDEM SATANICA ou encore VETALA.



C’est un label qui ne trompe pas ses amateurs, et qui propose donc inlassablement des groupes de trve black raw, froids, aux riffs acérés, aux ambiances malsaines et torturées. Nombreux sont ceux qui comme moi font donc aveuglément confiance à leurs sorties. Certes, nous savons que nous n’allons pas trouvé un groupe qui crée quelque chose de neuf, mais nous avons l’assurance d’en trouver un qui recrée des ambiances dont nous avons besoin de nous repaître. Il est un peu comme notre fournisseur officiel de sang coagulé. Nous en avons besoin de notre dose de black metal à la « Légions Noires ». Les ambiances sont sales et torturées, les vocaux sont implacables et glissent parfois jusqu’au râle et à la plainte, le désespoir pointe son nez dans des parties plus lentes, la petite lueur d’espoir vient également nous narguer avec l’apparition de clavier / orgue légers.



On est ainsi en terrain connu. Celui que les musiciens aiment dénigrer. Celui que les détracteurs du black metal aiment citer pour pointer notre simplicité du doigt. Ils ne saisiront pas le principal, ce que cet Eternal Fall into the Abyss parvient à produire : des atmosphères intemporelles qui viennent se loger dans l’âme de l’auditeur qui y est sensible. NIGRUM PLUVIAM y parvient de manière très convaincante.

