Civerous - The Expedition Of Illness Chronique The Expedition Of Illness (Compil.)

Signé il y a déjà quelques mois par le label italien Everlasting Spew Records sur lequel le groupe sortira son premier album d’ici la fin de l’année, Civerous roule discrètement sa bille depuis 2019, enchainant à bon rythme les sorties plus ou moins modestes. Formé à Los Angeles par de jeunes musiciens embarqués dans tout un tas de projets encore relativement confidentiels (Ancient Tome, Aylwin, Tezcatlipoca...), les Californiens comptent pour le moment à leur actif deux démos parues courant 2019 (Raw Demo I et Demo MMXIX), un split en compagnie de leurs compatriotes de Stygian Obsession, un album live disponible depuis mars dernier sur le label Transylvanian Tapes (Cartilage, Dipygus, Evulse, Fossilization, Mortuous...) et enfin cette compilation qui fait aujourd’hui l’objet de cette chronique.



Intitulée The Expedition Of Illness et illustrée par l’artiste Nick Mueller, celle-ci regroupe les quatre titres de la seconde démo de Civerous (Demo MMXIX) ainsi que les trois morceaux présents sur ce split avec Stygian Obsession intitulé Heralds Of Affliction. Alors oui, c’est vrai, quatre plus trois a toujours fait sept sauf qu’à cette occasion "Form Of Decrepit Brillance" et "Krubera" (qui à la base est un interlude de moins d’une minute) ont tous les deux trouvé place sur la même piste. Une décision qui va naturellement porter à six le nombre de morceaux proposés pour une durée qui elle ne change pas. Sortie tout d’abord au format cassette via Sewer Rot Records, The Expedition Of Illness s’est également vu presser en CD quelques mois plus tard grâce au concours du label mexicain Black Hole Productions.



Si vous décidez de vous intéresser sérieusement à cette compilation (et vous devriez), vous poserez alors en premier lieu vos oreilles sur les quatre titres de la seconde démo de Civerous. Le groupe y pratique un Death Metal nerveux aux relents Thrash et Doom particulièrement prononcés. Une formule depuis longtemps éprouvée à laquelle les Californiens vont rester fidèle sans prendre le risque d’y apporter une touche quelconque de personnalité. Un détail dans la mesure où les compositions de Civerous s’avèrent déjà plutôt bien en place, que ce soit en matière de production, ici abrasive et compacte tout en restant extrêmement naturelle, ou en terme d’exécution puisque malgré quelques défauts de jeunesse, ces quatre titres ne manquent pas d’efficacité. En effet, entre ces séquences intenses et épileptiques ("Cystvs" à 1:36, "Pyogenes" à 0:31, "Glass Reign" à 0:21, "Mara" à 0:37), ces accélérations thrashisantes ("Pyogenes" à 0:09), ces passages beaucoup plus lourds et suffocants (la première partie de "Cystvs", "Pyogenes" à 0:57, "Glass Reign" à 1:49, "Mara" à 1:21) et même ces quelques intentions Black Metal atmosphériques relativement intéressantes ("Glass Reign" à partir de 2:05, "Mara" à 3:08), on ne peut pas dire que cette Demo MMXIX ne soit pas digne d’intérêt. Sauf que comparé aux deux autres morceaux présentés juste après, on comprend vite que Civerous à su évoluer dans le bon sens en faisant un trait sur ce qui finalement rendaient ces morceaux moins percutants et mémorables que ceux à venir.



Sortis presque un an après cette seconde démo, "Forms Of Decrepit Brilliance / Krubera" et "Decay And Decline" offrent une formule non pas transcendée mais effectivement revue et corrigée. Les digressions Black Metal ont ainsi totalement disparues de l’équation (exit le chant Black et les mélodies aériennes), offrant dès lors un résultat bien plus homogène et convaincant. Il en va de même pour ces quelques accointances Thrash (tchouka-tchouka et riffs à trois notes balancés à toute berzingue) jusque-là évidentes mais ici aux abonnés absents. Le propos des Californiens s’est ainsi densifié, complexifié et épaissi comme pour mieux gagner en cohérence. En se faisant Civerous offre peut-être un peu moins de nuances et de personnalité à son Death Metal mais il gagne assurément en présence grâce à des morceaux capables de marquer bien davantage les esprits.

Malgré ces quelques sonorités laissées de côté, la formule déroulée par Civerous reste sensiblement la même puis que l’on va notamment retrouver sur ces deux titres affichés à plus de huit minutes chacun ces mêmes prédisposions en matière de Doom avec notamment de longues séquences plombées et étouffantes aussi noires que sinistres ainsi que quelques nouveautés comme par exemple ce passage à 4:27 sur "Forms Of Decrepit Brilliance / Krubera" qui va venir faire écho à des groupes comme Evoken, Spectral Voice ou diSEMBOWELMENT avec notamment ces notes décharnées et dissonantes et ces ambiances spectrales pour le moins saisissantes. Opposés à ces moments écrasants et atmosphériques, on va naturellement retrouver ces franches accélérations menées pour l’essentielles à coups de blasts punitifs ("Forms Of Decrepit Brilliance / Krubera" à 0:34, "Decay And Decline" à 3:34). Des séquences ultra-dynamiques et explosives qui vont venir contraster très justement avec ces moments plus glauques et pesants qui composent l’essentiel de ces deux nouveaux morceaux.



Modeste compilation réunissant les premiers enregistrements de Civerous, The Expedition Of Illness permet deux choses :

- Mettre sur le chemin des Californiens les amateurs de Death / Doom éclairés ayant notamment quelques accointances avec les quelques groupes sus nommés et plus généralement avec ces morceaux alliant franches secousses et passages plombés et mortifères du plus bel effet.

- Permettre de constater l’évolution positive de Civerous depuis ses débuts prometteurs mais encore le cul entre trois de chaises et une version revue et corrigée de son Death / Doom pour plus d’efficacité et de mémorabilité.

Dans les deux cas, la grosse demi-heure passée en compagnie des Américains s’avère particulièrement plaisante et laisse ainsi espérer de belles choses pour la suite. Une suite qui, on l’a vu, ne devrait plus trop tarder dorénavant.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2020 - Sewer Rot Records

2021 - Black Hole Productions Death / Doom notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : -

plus d'infos sur Civerous

Death / Doom - 2019 - Etats-Unis

formats Digital, K7 / 31/12/2020 - Sewer Rot Records

CD / 04/05/2021 - Black Hole Productions

tracklist 01. Cystvs (04:18) 02. Pyrogenes (04:06) 03. Glass Reign (04:48) 04. Mara (05:06) 05. Forms Of Decrepit Brilliance & Krubera (08:27) 06. Decay And Decline (08:28)

Durée : 35:13

line up Issaiah Vaca / Chant

A.S / Guitare

Daniel Salinas / Guitare

Drew Horton / Basse

M.W. / Batterie

parution 31 Décembre 2020

Essayez aussi Evoken

Antithesis of Light

2005 - Avantgarde Music Foul

Of Worms (EP)

2018 - Autoproduction Serpentine Path

Erebus/Depravity (EP)

2012 - Parasitic Records Anatomia

Dissected Humanity

2005 - Necroharmonic Siege Of Power

Warning Blast

2018 - Metal Blade Records