Depuis des années, et de plus en plus, les lourdes portes des enfers s’ouvrent en grand dans toutes les contrées du monde, laissant s’échapper des démons enflammés animés par la simple envie de répandre la désolation par le feu. Et en Espagne aussi une entité démoniaque est apparue, portant le nom d’AWAKETH ! Mystérieuse formation qui ne dévoile pas son line-up mais qui a déjà marqué de son fer rouge auditif les oreilles des amateurs d’underground. Deux demos sont sorties en 2020 sous le format K7. La première, de 4 pistes, chez In Pulverem Mortis Productions. La seconde, de 4 pistes aussi, chez le même label, mais cette fois-ci aidé également par Tour de Garde…



Et ce sont ces deux demos qui ont cette fois-ci été regroupées dans une compilation. Sauf qu’au lieu de se limiter à les juxtaposer, AWAKETH a pondu deux titres inédits, encore plus extrêmes, encore plus chaud, encore plus dévastateurs ques les autres 10 morceaux au total qui exterminent l’esprit. Détails :

Pistes 1 à 4 : demo MMXX.

Pistes 6 à 9 : demo II-MMXX.

Pistes 5 and 10 : inédites.

Et il n’y a pas grand chose à dire sur les ambiances créées sur ces 40 minutes. C’est tout simplement du black metal sans concessions. Le plus direct et le plus destructeur possible. Ceux qui avaient oublié que le black metal c’était des mandales dans la face vont vite s’en rappeler. Ceux qui souhaitent que le black metal ajoute des petites fenêtres d’émotion vont se faire retourner et défoncer la rondelle à sec. Ici, les seuls ajouts qui sont apportés ne sont là que pour renforcer les impressions de Ténèbres. « From the Caves » est l’intro de la première demo. Elle dure une minute mais elle est composée de sons inquiétants, pour installer l’angoisse. « Endless Fear » est quant à elle l’intro de la deuxième demo. Bruits de mouches. Ça ne rigole pas AWAKETH. Ça te chie dans la bouche et ça ne se demande pas si c’est ce que tu voulais.



Alors c’est lourd. Oui, avec tout le positif et le négatif que cela entraîne. C’est que Sakrifiss aime se faire violenter par moments, pas continuellement. Il fallait donc que je sois en conditions pour l’apprécier. C’est un peu la pompe qui me regonfle quand j’ai besoin d’air. Besoin de reprendre des forces pour aller décoller des têtes ? AWAKETH est un bon stimulant !

tracklist 01. From the Caves 02. Horned Throne 03. Rapture 04. Haunting Presence 05. Nocturnal Lust 06. Endless Fear 07. Blood Magick 08. Enlighten 09. Rising Spirit 10. Burning Golgotha

Durée : 37:59

parution 28 Mai 2021

