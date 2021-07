Conviction - Conviction Chronique Conviction

Depuis une bonne dizaine d’années, la nouvelle hype chez les black métalleux semble être de faire son projet parallèle de doom metal. Ne me demandez pas pourquoi, en sachant qu’au beau milieu des années deux mille c’était considéré comme des plus ringards que d'écouter et, encore plus, de jouer une musique qui est beaucoup trop lente pour le simple quidam, et, qui plus est, avec du chant clair. Du coup, l’on a depuis lors assisté à une certaine réécriture des hagiographies de quelques musiciens avec des tirades telles que la suivante: « Non, mais tu vois, moi, en mille neuf cent quatre vingt quinze, j’écoutais déjà du doom metal alors que tout le monde était à fond dans le black metal ». Alors que la même personne pouvait très bien dire au milieu des années deux mille ceci: « Non, mais tu vois, au contraire des trends, je n'écoutais que du vrai black metal en mille neuf cent quatre vingt quinze comme les Légions Noires ou la scène norvégienne ». Tout ça pour dire que le monde tourne parfois aussi vite que les vestes à patches.



Pourquoi ce laïus introductif, et bien tout simplement parce que Conviction est le projet doom metal d’Amduscias de Temple of Baal, et qu’il a lancé ce dernier en deux mille treize. D’abord projet solo, c’est devenu depuis deux mille dix huit un groupe à part entière, le chanteur guitariste s’entourant de musiciens éprouvés de la scène doom metal tel que le batteur Rachid Trabelsi - Corrosive Elements, Moonskin - de Vincent Buisson - Mourning Dawn, ex Funeralium, Bran Barr, Heol Telwen - et de Frédéric Patte-Brasseur - Ataraxie, Funeralium, Mourning Dawn -. Bref, ce sont loin d’être des minets et des manchots qui sont derrière ce premier album dont la gestation a été longue et qui est sorti en ce début d’année. Bref, il y a du beau monde derrière tout ceci, mais comme toujours l’on peut être circonspect car c’est bien beau d’aligner de beaux curriculum vitae sur le papier, encore faut-il que cela suive pour ce qui est de la musique.



L’on ne va pas se mentir, Conviction pratique un doom metal traditionnel des plus classiques dans la forme comme dans l’exécution. Cela tourne bien évidemment sur de bons riffs, qui, sans être extravagants, font bien l’affaire, en jouant notamment sur la sainte redondance inhérente au genre. L’on sent toutefois que même si c’est assez scolaire, il y a une envie de bien faire et, surtout, de se faire plaisir en rendant hommage aux Grands Anciens de la scène doom metal traditionnel, je pense aussi bien à Saint Vitus, Pentagram mais aussi à Cathedral, entre autres groupes légendaires dans ce genre. Le rythme est volontiers lent, cela ne vous surprendra guère, eût égard au genre pratiqué, mais l’on s’autorise quelques accélérations comme sur les plus entraînantes Curse of the Witch et Castles Made of Shame. Et lorsque j’évoquais l’idée de se faire plaisir, cela se ressent pas mal sur les soli que se partagent les deux guitaristes, pas mal inspirés et que l’on dissocie assez facilement, Amduscias et Frédéric Patte-Brasseur ayant leur personnalité qui transparaissent assez aisément. J’aurais juste apprécié que la production mette plus en avant la basse de Vincent Buisson qui n’est pas avare de bonnes idées quant à ses lignes de basse.



Je dois avouer que les compositions, même si elles sont assez simples, sans être simplistes, sont bien troussées et plutôt bien pensées et assez efficaces, mine de rien, même si elles s’étirent parfois dans la durée. Pourtant, il n'en demeure pas moins un détail qui pourrait rebuter sur cet album et c’est malheureusement le chant. J’ai déjà évoqué précédemment qu’un bon chanteur transcende aisément un groupe de doom metal, et bien ici c’est un peu le point faible du groupe. Attention, l’on n’est pas ici dans la gênance comme l’on peut l’être avec le "chanteur" d’Olórin, mais il y a souvent ici des lignes de chant qui frottent un peu et qui sont à la limite de la justesse. Pourtant, tout cela ne manque pas de conviction, si je puis dire, d’envie de bien faire non plus, mais c’est vraiment l’élément qui me bloque pour le moment avec cette formation, même si sur la durée l’on comme à s’y faire au timbre d’Amduscias, qui est plus à rapprocher d’un Wino que d’un Scott Reagers si vous voulez le situer sur le curseur des chanteurs de Saint Vitus. Mais bon, comme je fais partie de la team Scott Reagars, ceci doit aussi expliquer cela.



Aussi, et sans doute allez-vous me trouver un poil trop sévère, mais ce premier album de Conviction est un album correct qui aurait pu être bien plus transcendant si le chant avait été à la hauteur des compositions et non ce qui allait faire redescendre cruellement la qualité de l’ensemble. C’est un peu rageant je trouve, car il y aurait eu de quoi mettre bien plus en relief ces sept titres. Néanmoins, l’objectif de se faire plaisir dans un genre dans lequel l’on n’était pas forcément attendu est quant à lui atteint et il va sans dire que cet album pourrait plaire aux amateurs du genre. L’on espère que cet essai ne sera pas qu’un feu de paille et de retrouver Conviction bien plus convaincant dans un avenir proche.

