Maimed - Demo #1 '91

Actif entre 1989 et 1993, Maimed n’aura jamais eu l’occasion de faire véritablement parler de lui. Il faut dire qu’avec une seule démo cassette à son actif, il est difficile d’espérer mieux que la seule reconnaissance de quelques archéologues toujours aussi bien informés et autres collectionneurs aguerris. Heureusement pour le plus grand bonheur de tous, Dark Descent Records a eu l’excellente idée de projeter enfin un peu de lumière sur cette obscure sortie en la rééditant fin 2020 dans tous les formats véritablement dignes d’intérêt (cassette, CD et vinyle).



Formé en 1989 après avoir décidé de changer de nom et de registre (Doomsday, groupe de Speed / Thrash en activité depuis 1987), Maimed voit le jour dans la petite ville de Midlothian située dans la banlieue sud de Chicago. Ce n’est cependant qu’en 1991 que le groupe sort sa première et unique démo intitulée à juste titre Demo #1 '91. Une parution confidentielle qui n’empêchera pas la formation de participer à tout un tas de compilations (sur lesquelles ne figurent au passage aucun titre inédit) dont un sampler édité par les labels Peaceville Records et Deaf Records. Enregistrée durant l’été aux Hair Bear Studios d’Alsip, cette démo s’articule autour de cinq compositions pour une durée avoisinant les seize minutes.



Pour commencer, saluons le choix de Dark Descent de ne pas trop en faire en conservant notamment l’illustration originale de cette première démo. Ce logo composé a première vue de boyaux et autres matières organiques posé sur cette page blanche à l’aspect granuleux se suffit en effet amplement à lui même. Cependant, pour les besoins évidents de cette réédition, le label de Colorado Springs à tout de même fait appel à monsieur Eric Henderson (Ascended Dead, Blood Incantation, Corpsessed, Ritual Necromancy, Spectral Voice...) pour la mise en page naturellement revue et corrigée ainsi qu’au regretté Timo Ketola (Dead Congrégation, Verminous, Krypts) à qui l’on doit cette illustration présente à l’intérieur de ce livret dans lequel on retrouve également une note contextuelle datant à première vue de 1991. Bref, le Diable est dans les détails et Dark Descent l’a bien compris. Outre ces questions d’ordres esthétiques, les titres de cette première démo sont également passés entre les mains expertes de Dan Lowndes pour un remastering en bonne et due forme permettant d’apporter un petit coup de frais et de peps à des compositions pourtant déjà bien nées.



Loin du Speed / Thrash de Doomsday, Maimed verse ici dans un Death Metal lourd et oppressant faisant se succéder franches accélérations et séquences beaucoup plus pesantes. Contrairement à ce que l’on peut lire à droite ou à gauche, je n’ai cependant pas très envie de parler de Death / Doom pour qualifier la musique des Américains dans la mesure où je trouve que leur formule s’avère globalement plus dynamique et variée d’un point de vue rythmique que ce que l’on à l’habitude de ranger dans cette catégorie. Cependant, il est pourtant tout à fait exact de dire qu’il y à dans ces ralentissements et autres passages plombés une fibre Doom naturelle et pour le moins évidente. De "Cranial Embalment" tout en mid-tempo à "Burned" à 1:00, "Engulfed In Cysts" à 0:17, les débuts chargés de "Of The Dead" en passant par "Maimed Excisions" à 1:17, il ne fait en effet aucun doute que le groupe aime ralentir le rythme et trainer des pieds de manière habile et pertinente.

Tous ces instants sont judicieusement contrebalancés par quelques accélérations plutôt soutenues ("Burned" à 0:46 et 2:09, "Engulfed In Cysts" à 1:10 et 1:53, "Maimed Excisions" à 0:22) ainsi que par des passages chaloupés au groove absolument irrésistible ("Burned" à 0:37, "Engulfed In Cysts" à 1:27, "Of The Dead" à 0:46 et 2:02, "Maimed Excisions" à 0:50 et 2:09). Un relief dynamique particulièrement plaisant d’autant que les Américains s’expriment à travers des compositions dont la durée n’excède jamais les trois minutes.

Évidemment tout cela est très chouette mais il ne faudrait pas non plus oublier ce riffing aux petits oignons servit par la paire Jeff Massey / Eric Ondo. Ces derniers livrent une prestation certes classique mais néanmoins particulièrement convaincante et efficace avec en guise de cerise sur le gâteau des solos mélodiques fort à propos ("Cranial Embalment" à 1:56, "Burned" à 2:09, "Engulfed In Cysts" à 2:33, "Of The Dead" à 1:44, "Maimed Excisions" à 2:55).



Bref, de l’artwork à la production en passant par ces excellentes compositions aussi variées que redoutables d’efficacité, il y a dans cette unique démo de Maimed tout ce que l’amateur de Death Metal est en droit d’attendre. C’est pourquoi il est vraiment dommage qu’avec une première sortie de cette qualité le groupe n’ai pas su poursuivre et confirmer le temps au moins le temps d’un album tout le potentiel exprimé à travers ces maigres seize minutes. En attendant, on remerciera encore une fois Dark Descent Records d’avoir redonné vie à cette démo absolument essentielle et incontournable et qui comme souvent méritait mieux que de rester dans l’ombre, connue seulement de quelques bienheureux.

