Disembodiment - Mutated Chaos Chronique Mutated Chaos (EP)

Jeune groupe québécois originaire de Sherbrooke, Disembodiment se forme en 2020 sous l’impulsion de quatre copains exerçant déjà ensemble depuis 2012 au sein de Oath Div. 666, une entité qui ne m’est pas du tout familière mais qui possède déjà à son actif quelques sorties dont un premier album à l’artwork suffisamment alléchant pour me donner envie de savoir de quoi il retourne exactement.

Mais revenons à Disembodiment qui a donc sorti en mai dernier son tout premier EP sous les bannières des labels Everlasting Spew Records (Burial, Diaboliser, Galvaniser, Occulsed, Metaphobic...) et Caligari Records (Cronos Compulsion, Haalbuaer, Apparition, Dipygus, Intellect Devourer...). Intitulé Mutated Chaos, ce court EP de quatorze minutes n’entend visiblement pas changer la face du monde ni plus modestement celle de la scène Death Metal actuelle mais rappeler néanmoins à toute fin utile que celle-ci se porte actuellement comme un charme grâce, en partie, à une nouvelle génération bien au fait des divers us et coutumes.



Commençons par les choses qui fâchent avec cet artwork fort sympathique signé Rotten Species mais malheureusement assez mal mis en valeur sur la version CD proposée par Everlasting Spew Records. Vous allez dire que je chipote (ce qui est certainement un petit peu vrai) mais à mon sens la version cassette lui rend davantage justice grâce notamment à plus de nuances. Ceci ayant été dit, sachez néanmoins que ce sera tout en ce qui me concerne pour ce qui est des griefs adressés à l’encontre de cette toute première sortie puisque pour le reste, celle-ci a su en effet se montrer des plus convaincantes.



Je vous l’ai dit un petit plus haut, Disembodiment ne s’est pas fixé pour objectif de révolutionner quoi que ce soit. Aussi sa formule va prendre racine en territoire américain et notamment du côté d’un certain Incantation que les Québécois ont du largement faire tourner avant, pendant et après la composition de ces quelques titres. Aussi, passé cette introduction obscure signée de leur camarade Frank Z, le groupe des frères Choquette va s’engouffrer dans la brèche de ce Death Metal dit caverneux à coup de compositions ne s’embarrassant d’aucune fioriture. En effet, à l’exception d’un "Below The Mind Of Morbidity" offert en guise de conclusion et qui semble vouloir jouer les prolongations, aucun autre morceau ne dépasse ici les trois minutes. Un sens de la concision qui fait de Mutated Chaos un EP extrêmement redoutable.



Pour autant, malgré le caractère quelque peu expéditif de ces quatorze minutes et l’impression d’avoir à faire à des morceaux finalement peu développés, Disembodiment propose pendant ce petit quart d’heure un Death Metal qui ne manque ni d’intensité ni de relief ni d’efficacité. En effet, les Canadiens vont concentrer sur des formats courts tout ce qui fait le charme de ce genre de Death Metal des profondeurs. De ce growl abyssal à tous ces riffs sombres et caverneux en passant par ces accélérations qui n’auront aucun mal à vous faire transpirer ("Ceaseless Discharge" à 0:43 et 1:59, "Transcendent Upheaval Of Unholy Graves" à 1:55, "Mephitic Gunk Of Putrified Limbs" à 0:37 et 1:21, "Sickening Abominations Terrorizing At Night" à 0:57 et 1:40, "Below The Mind Of Morbidity" à 1:15), à ces séquences plombées qui à l’inverse vont vous prendre à revers et vous broyer les os ("Ceaseless Discharge" à 1:22, "Transcendent Upheaval Of Unholy Graves" à 1:27, "Mephitic Gunk Of Putrified Limbs" à 0:51, l’entame de "Sickening Abominations Terrorizing At Night" puis à 1:08, l’essentiel de "Below The Mind Of Morbidity") en passant par, ces leads et autres solos infernaux ("Transcendent Upheaval Of Unholy Graves" à 1:00, "Mephitic Gunk Of Putrified Limbs" à 0:43), ce groove vicieux (les premières secondes de "Ceaseless Discharge", "Transcendent Upheaval Of Unholy Graves" et "Mephitic Gunk Of Putrified Limbs", "Sickening Abominations Terrorizing At Night" à 0:26) et cette production épaisse, dépouillée et granuleuse, le cahier des charges semble en effet scrupuleusement respecté.



Ainsi avec Mutated Chaos, les Canadiens nous offrent une première mise en bouche des plus classiques mais qui pour autant ne manque ni d’efficacité ni d’intérêt si tant est que l’on ne soit pas déjà fatigué par la résurgence de formations ayant décidé de s’engouffrer dans cette brèche. Bien sur, il en faudra un petit peu plus pour véritablement s’extasier (quatorze minutes c’est quand même toujours un peu court) mais en l’état les quatre canadiens ont tout de même réussis leur entrée avec un EP sur lequel je n’ai jamais manqué de revenir avec intérêt depuis sa sortie. Bref, comme je le disais dans mon introduction, la scène Death Metal se porte aujourd’hui à ravir et sans nécessairement la réinventer, des groupes tels que Disembodiment participent activement à son essor et à sa vitalité. On attend désormais la suite avec intérêt...

