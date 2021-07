Order of Nosferat - Arrival of the Plague Bearer Chronique Arrival of the Plague Bearer

J’étais en train de rédiger une chro de ce jeune groupe, et j’ai été stoppé dans mon élan. Pourquoi ? Parce que c’est de l’album Necuratul dont j’avais l’intention de parler. Sorti en février 2021 sur Purity Through Fire, il m’avait tellement titillé l’oreille que je souhaitais le présenter à ceux qui seraient passer au travers. Et finalement qu’est-ce qui déboule à peine quatre mois plus tard ? Une suite ! Toujours sur le même label label, toujours d’une qualité supérieure, toujours dans un style qui le démarque.



ORDER OF NOSFERAT est principalement le projet de l’Allemand Count Revenant. Le chanteur qui officie également dans SARKRISTA, SARASTUS et SLAGMARK se charge aussi des guitares, de la basse et des claviers. Et il n’y a guère que la batterie qu’il laisse au Finlandais Anzillu, de FROM THE VOID, SERPENTFYRE et NACHTVRUCHT. Mais des deux nationalités c’est plutôt à la finlandaise que l’on pense en écoutant les 10 morceaux d’Arrival of the Plague Bearer. Le black metal y est très entraînant, au galop et emporté par des bourrasques de riffs presque guillerets. Le vilain bonhomme de la pochette est effectivement moins dangereux que ce que son air menaçant laisse croire. Le groupe qui me vient le plus à l’esprit, c’est d’ailleurs GOATMOON, qui partage le même goût pour le bondissant.



Sauf qu’en fait, ORDER OF NOSFERAT a deux visages distincts. Les morceaux tels que je viens de les décrire, il y en a 5. La moitié donc. Et ils ont été disposés sur toutes les pistes impaires, 1, 3, 5, 7, 9. Les 5 autres morceaux squattent donc les pistes paires, et elles sont toutes instrumentales. Elles sont toutes au piano ou au synthé et jouées d’une douceur infinie. Ces morceaux pourraient aisément se classer dans le dungeon synth, genre qui me pose toujours problème car il m’endort rapidement. Sauf que là, du fait que ces morceaux soient entremêlés à des compositions black metal, ça passe très bien. Certes, le fait que ce soit systématiquement « une piste black finlandais » / « un instrumental dungeon synth » / « une piste black finlandais » / « un instrumental dungeon synth » et ainsi de suite peut lasser et faire perdre toute notion de naturel, mais chez moi ça passe tout seul. Je suis vraiment embarqué dans le monde du groupe et j’y reviens avec plaisir assez fréquemment. Cela nous offre un album de 51 minutes vraiment agréable, avec une bonne personnalité.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE