Path Of Destiny - The Seed Of All Evil

Chronique

The Seed Of All Evil



Apostasy Records, modeste label certifié death mélodique (ça existe encore ce truc ?) teuton de qualité (mélodique oui mais viril de surcroît !), m’avait fait découvrir ce quintet de Thuringe en 2016 (ah oui cinq ans déjà). Un deuxième album qui pouvait effrayer au premier abord (aspects symphoniques et artwork Photoshop 6.0 heurtant la rétine) mais finalement à l’efficacité distillée parfois méchamment redoutable. Pour cette nouvelle offrande Path Of Destiny gagnera un nouveau batteur et une pochette grandiloquente (“tech” ?) plutôt classieuse (même si encore trop surchargée à mon goût).



Le méconnu Path Of Destiny (peu de dates de concerts d’ailleurs à son actif) aura donc pris son temps pour nous délivrer ce brûlot et ce n’est pas plus mal ! Le travail de composition se fait effectivement ressentir et cela dès l’ouverture imparable “The Division Of A Spiral Synergy”. Les réfractaires au style symphonique seront ravis, les orchestrations deviennent quasi anecdotiques (légères nappes en fond) désormais et laissent place en premier plan aux riffs “à l’ancienne”. Tout est calibré pour vous tenir en haleine pendant près de 48 minutes (enfin presque) et cela même sur des titres relativement longs (plus de 5 minutes). Au menu, salves de mélodies et de breaks placés avec une précision millimétrée. Le meilleur condensé étant “Necromantic Storm” (moins de trois minutes au compteur), gros blasts velus, mélodies entêtantes et break salvateur. Emballé c’est pesé.



Socle classique mais un côté moderne clinique (un peu trop d’ailleurs pour la batterie) et froid collant bien avec ce genre, me rappelant parfois les prémices de feu Deadlock (la belle époque) ou de Mors Principium Est. Le spatial (Samael ?) “As Stars Collide”, non sans défaut, possède des idées assez rafraîchissantes pour le genre. C’est d’ailleurs l’un des morceaux plus “mid-tempo” qui fonctionnent réellement, le reste aussi plus ambiancé (“Erased By Light” et “March of the Antichrist”) sera souvent esquivé. Le chant éraillé pourra paraître un peu “fatigué” et casser la dynamique de la galette, je serais curieux d’entendre le frontman en live, on sent que le frontman peine à pousser la gueulante. Pour le reste, “Deutsche Qualität”, vous pouvez y aller.



Non le death mélodique n’est pas mort ! Après la bonne surprise This Ending, Path Of Destiny affûte sa musique pour un enchaînement de morceaux accrocheurs et à la limite du frisson, rare en ces temps. La production moderne et les quelques nappes disséminées rappelleront avec nostalgie le genre au milieu des années 2000. Rien de révolutionnaire donc mais une musique fort plaisante à mettre sur sa playlist estivale.



