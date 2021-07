Mooncitadel - Onyx Castles And Silver Keys Chronique Onyx Castles And Silver Keys (EP)

Onyx Castles And Silver Keys. Une sortie opérée sur le discret label finlandais Out Of The Dungeon Records.

Inspiré par l’oeuvre du célèbre écrivain Howard Philipps Lovecraft et notamment de la nouvelle "The Dream-Quest Of Unknown Kadath", ce nouveau EP est illustré une fois de plus par le Français David Thiérrée. Un travail toujours aussi réussi qui participe, et cela dès le premier coup d’oeil, à nourrir cette aura mystérieuse et magique qui caractérise depuis le départ la musique du duo finlandais.



Comme sur Onyx Castles And Silver Keys. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le mixage et le mastering ont quant à eux été confiés une fois de plus à monsieur Henri Sorvali (Finntroll, Moonsorrow...). Le résultat, toujours aussi probant, continue d’allier caractère et authenticité pour ce qui s’apparente à la suite directe de ce premier album dont on a ici récemment parlé.



Sans grande surprise (et c’est tant mieux), ces vingt minutes vont s’inscrire dans la continuité de ce que Mooncitadel a pu proposer jusqu’ici, un Black Metal symphonique élégant et inspiré capable d’amener l’auditeur dans des contrées lointaines et mystérieuses. Un voyage qui va d’ailleurs débuter dès le très chouette "Summoning The Faustian Aristocracy", titre d’ouverture dont les mélodies entêtantes évoquent avec simplicité et authenticité un certain folklore nordique. Cette fresque instrumentale menée à travers une instrumentation riche et variée (nappes de synthétiseur envoutantes, voix fantomatiques, guitares fières et conquérantes, batterie ultra expressive, basse aux rondeurs délicates...) dégage un sentiment de grandeur, celle des paysages norvégiens à perte de vue ainsi qu’une évidente noblesse déjà suggérée par le titre lui-même.



Passé cette longue introduction des plus plaisantes, Mooncitadel va renouer sans plus attendre avec ce Black Metal symphonique et racé sur lequel le groupe s’est fait un nom. Une formule parfaitement rodée qui laisse bien évidement peu de place à l’improvisation et à la surprise mais qui encore une fois a le bon goût de ne pas trop en faire. Ainsi, comme sur

C’est également toujours pied au plancher que l’entité finlandaise mène sa barque le long de ces fjords brumeux et escarpés. Une dynamique qui se traduit par de longues séquences de blasts haletants toujours aussi entêtantes (l’entame sur les chapeaux de roues de "Fog Is The Crown (Guarding The Nordic Mysteries)", "Moonwine Amongst The Onyx Castles" à 0:43, "The Silver Key (Ascending From Dream)" à 0:45) entrecoupées, il est vrai, par quelques passages plus chaloupés et « dansants » histoire de varier les plaisirs comme il se doit ("Fog Is The Crown (Guarding The Nordic Mysteries)" à 2:26, "Moonwine Amongst The Onyx Castles" à 1:20, 2:25 et 5:25, "The Silver Key (Ascending From Dream)" à 0:13). De cette variété rythmique (mise en exergue par ce jeu de batterie très intéressant) ressortent des compositions particulièrement prenantes qui jamais ne tournent en rond n’y n’ennuient.



Aussi inattendu qu'inespéré, Onyx Castles And Silver Keys s'impose avec facilité et sans jamais jouer des coudes comme une excellente petite surprise. Après un premier album déjà extrêmement plaisant qui avait notamment permis de confirmer les très bonnes prédispositions dont faisait déjà preuve Mooncitadel jusque-là, cette nouvelle sortie vient confirmer que le duo finlandais est l'un des plus sérieux concurrent au titre de leader de ce revival Black Metal symphonique dont on peut encore aujourd'hui se délecter avec grand plaisir grâce à l'écoute des récentes sorties de formations telles que Vargrav, Warmoon Lord, Ringarë, Gardsghastr et quelques autres encore. 