Vectis - No Mercy for the Weak

J'aime les clichés, les traditions. Celles que j'estime bonnes, du moins, pas comme la chasse à la glu. Alors quand je vois cette pochette old-school plutôt cool même si elle fait un peu Chris Moyen du pauvre, ce démon cornu au pentagramme inversé sur le torse et une croix satanique sur sa boucle de ceinture, portant fièrement l'étendard du speed metal tout en empalant du fragile un soir de pleine lune, forcément, je fonce. Et si Vectis n'a pas remporté la palme 2020 de l'originalité, il m'a en tout cas fait passer d'excellents moments.



Vectis est un groupe récent formé en 2018 qui nous vient du Portugal. Ces membres aux pseudos stéréotypés comme je les aime sortent à peine de l'adolescence, hormis le bassiste Blasphemous et ses vingt-sept printemps, et n'ont pas encore commis de faits d'armes notables. Depuis, on a juste pu voir passer le batteur Hellkrätus chez les Brésiliens de Speedkiller en fin d'année dernière via Helldprod Records. No Mercy for the Weak, lui, est paru en mars 2020 sur le même label lusitanien. Il s'agit du premier EP du combo faisant suite à la démo The Executioner (2019) qui m'avait totalement échappé. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'artwork ne mentait pas sur le contenu. Vectis fait comme pressenti dans le black/thrash ou plutôt un blackened speed/thrash metal simple et efficace très années 1980 avec tout ce qui va bien. Entre autres production old-school mais pêchue et claire, durée classique des morceaux entre trois et quatre minutes, structures élémentaires faciles à suivre et à retenir, tchouka-tchouka de rigueur, riffing à l'ancienne entre thrash qui crache et tremolos plus mélodiques, et solos qui shreddent. On sait où l'on met les pieds dès l'excellente introduction instrumentale "Invocation Spells" et sa lead mélodique à la Running Wild, influence que l'on retrouvera aussi sur la mélodie du début de "No Mercy for the Weak", titre le plus épique du lot de cinq. Bien d'autres modèles se feront entendre tout au long du quart d'heure de jeu. Un peu de Motörhead, de Venom, de Sodom, quelques traces de Celtic Frost, du Desaster, du Midnight (en particulier sur la dernière piste punkie "Evil Possession" et ses lignes de chant "evil, evil, evil possession"), ainsi que beaucoup du Metallica de Kill 'Em All. C'est particulièrement flagrant sur "Satanic Force" (un "thrashing all around" chanté plus clair qui évoque immanquablement "Whiplash") et "Mark of the Chainsaw" avec ses faux-airs de "Metal Militia". La différence étant bien sûr que le chant de Sadistik se fait plus extrême, plus écorché, plus black metal.



Du coup, No Mercy for the Weak sonne un peu comme un hommage d'idoles. Rien d'étonnant ou de grave après tout pour des jeunes gens dont il s'agit du premier EP. Le combo aura tout le temps par la suite d'affûter sa personnalité pour se détacher de ses références. Ou pas. Car honnêtement, même en restant comme ça, cela me convient très bien. Aucune originalité certes, un côté scolaire et un peu trop sage (ne vous attendez pas à du gros black/thrash de bourrins), un passéisme total, mais tout cela fait déjà diablement bien le travail et suffit à mon bonheur. Le plaisir des choses simples ! Le son est juste parfait, ça balance du riff classique dans le sens noble du terme, ça fait souvent tchouka-tchouka, ça jette un petit mid-tempo headbangant de temps en temps, ça n'oublie jamais la mélodie héritée du heavy metal, les solos sont plutôt cools même si un peu courts et la basse ne fait pas que de la figuration. Si Vectis ne bouleversera pas la scène avec No Mercy for the Weak, j'y vois donc tout de même un groupe prometteur à surveiller et une des très nombreuses sorties de 2020 à retenir. Il n'y a plus qu'à confirmer sur un album complet.

2020 - Helldprod Records Blackened Speed/Thrash notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Blackened Speed/Thrash - 2018 - Portugal

tracklist 01. Invocation Spells (01:49) 02. Satanic Force (02:52) 03. No Mercy for the Weak (04:06) 04. Mark of the Chainsaw (02:51) 05. Evil Possession (03:23)

Durée : 15:01

line up Sadistik / Chant et Guitare

Bloodthirster / Guitare

Blasphemous / Basse

Hellkrätus / Batterie

parution 20 Mars 2020

