Franchement, je ne conseillerais pas de lire ma chronique. Pour la simple raison que mon écriture est toujours inspirée par la musique de l’album traité, et que vu l’ennui procuré par le premier album des Biélorusses de KHANDRA, elle risque aussi d’être soporifique.



All Occupied by Sole Death est loin d’être un mauvais album, mais il ne m’a pas passionné, il n’est pas parvenu à me donner envie d’y revenir, et il m’a même fallu plus de deux mois pour enfin me décider à écrire à son sujet. Le groupe est très appliqué, et il a particulièrement travaillé ses compositions. Trop peut-être pour parvenir à charmer. On sent que les quatres musiciens ont peaufiné au possible leurs 7 titres, mais ils en ont perdu la spontanéité, et même aussi la personnalité. Vladimir Borudulin aux vocaux, Dmitry Romanovsky aux guitares, Anton S à la basse, Pavel V à la battterie. Chacun maitrise parfaitement son instrument et fait ce qu’il a à faire... ce qu’il convient de faire. Et cela a pour conséquence de se retrouver avec 43 minutes fades.



Enfin... pas tout l’album, car lorsqu’un groupe a bossé, il y a toujours la poudre aux yeux qui fait son effet un ou deux titres. On ne peut donc qu’applaudir « Irrigating Lethal Acres with Blood », qui ouvre l’album et nous en met plein les esgourdes. « Oui, ça c’est du bon travail ! Ça, c’est carré ! ». N’importe quel autre morceau de l’opus nous aurait fait le même effet s’il avait placé au début, car l’ensemble est très homogène. C’est juste qu’on se rend compte assez vite que le vernis cache une pâleur ennuyeuse.



Et cette sensation présente dès la première écoute ne peut que s’accentuer au fil des écoutes. Comme chaque piste a de bons éléments et que le groupe est véritablement doué, on comprend pourquoi Season of Mist s’est intéressé à eux (« Aaah, ce n’est pas parce qu’après le phénomène MORA PROKAZA de l’année dernière, le label a décidé de collectionner les groupes de Biélorussie !!! »), mais le résultat fait qu’il se fond finalement trop dans la masse. Son black metal pourra réchauffer les foyers en hiver par son agressivité et pourra calmer Pépé par ses passages plus tortueux, mais il aura du mal à rester très longtemps dans les mémoires...



Un dernier mot sur le visuel, lui aussi très professionnel, et réalisé par le célèbre Allemand Misanthropic-Art aka Chris Kiesling. On a vu son travail auparavant pour NATTVERD, BAPTISM, SARGEIST, LYCANTHROPY’S SPELL, VARGRAV, HAN, NYKTALGIA ou encore UADA.

tracklist 01. Mute moleben 02. Irrigating Lethal Acres with Blood 03. Nothing but Immortality for Aye 04. In Harvest Against the Sun 05. With the Blessing of Starless Night 06. Thanatos 07. All Occupied by Sole Death

Durée : 43:26

parution 23 Mai 2021

