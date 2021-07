Evoken - A Caress Of The Void Chronique A Caress Of The Void

A Caress of the Void n’échappe pas à cette sensation de voir la Faucheuse s’inviter dans notre esprit – mais chaque album de la bande tire aussi son attrait des nuances qu’il apporte à cette impression générale. Morts nous serons et morts nous sommes déjà, les battements du cœur se ralentissant au point de poser des questions éthiques à d’hypothétiques réanimateurs. Seulement, s’arrêter à cela n’est aborder qu’une part de ce qui se trame ici, entre chaque coup vibrant dans le poitrail, leurs échos portant un monde en eux.



Des mondes qui s’entremêlent et se nourrissent les uns les autres, chaque album d’Evoken pouvant se voir comme une avancée vers plus d’humanité, le marbre d’un blanc laiteux et létal de A Caress of the Void se situe donc logiquement entre le tableau d’Escher de



Rien d’aseptisé dans ce son si particulier, habillant parfaitement la violence dont est capable un titre comme celui donnant son nom à l’album. Pourtant, on note dans ce marasme extrêmement physique par moments – « Of Purest Absolution » par exemple – un gris qui s’invite, spiralant dans la terre liquide que deviennent nos humeurs, un gris qui hypnotise et abîme. Constat sans appel : voici le disque déprimant d’Evoken, celui où la noblesse de son funeral évoque davantage une aristocratie en déroute qu’une construction de génie fou ou quelques hagiographies de saints de l’outre-monde. Austère, il finit par assujettir sur le temps long par son parfum particulier, entre insalubre d’un son et beauté de certaines leads rappelant



De là à dire qu’on tient ici leur Anhédonie, il n’y a qu’un pas ! A Caress of the Void reste un disque d’Evoken, marqué plus que jamais par la patte de Nick Orlando et ses riffs tenant d’un death metal extrêmement ralentis, laissant voir dans leurs miasmes tout leur surréalisme morbide. Cependant, ces quelques moments de lâcher-prise, de larmes coulant froidement (l’éloquent final de « Suffer a Martyr's Trial (Procession at Dusk) »), changent la vision d’un groupe où catatonie et mélancolie viennent finement se mêler à ses atmosphères antiques.



