Il faut croire que je ne mérite pas d’écouter ce groupe béni des dieux du doom, auxquels Purification rend une nouvelle fois hommage. The Exterminating Angel est bien une nouvelle claque de la part de cette formation toujours aussi fraîche, insolente et talentueuse. Et c’est un bonheur qui se renouvelle dès la première rencontre avec ces nouvelles quarante-six minutes !



Mais comment font-ils, pour être aussi constants et aventureux sur un temps aussi court ? Clairement, c’est bien l’épatement qui domine, les Ricains ayant encore développé leur son, déjà si particulier malgré ses allures traditionnelles. De lettre d’amour au genre avec The Exterminating Angel. Dès « Unholy Resurrection », on est pris dans ce climat tendre (servi par une production plus ronde qu’auparavant), ce psychédélisme chaleureux avec lequel Purification agrémente son doom. Des atmosphères recueillies et cependant étrangement positives, éperdues d’amour – le maître-mot ici – qui déclame la venue prochaine de Satan comme porteur d’une félicité universelle. Pureté de l’exercice, conviction de chaque instant : c’est bien ce qui rend cette musique si prenante, si crédible dans sa foi en un ange déchu qui viendra nous auréoler de sa lumière, offrant liberté et allégresse. On en sortirait presque une référence au Maranatha de Funeral Mist devant tant de dévotion !



Une exaltation que Purification – qui mérite ici plus que jamais son nom, tant cet album exorcise – transmet avec la maestria qu’il a déjà montré auparavant. Les descriptions des plaisirs rares, de la solennité heureuse, de la beauté délicate et sensuelle auxquels on a droit grâce au trio ne seront rien par rapport à une simple écoute de « On Earth As It Is », sa guitare qui cajole, sa voix qui s’embellit et s’emballe, son apogée où tout s’élève et rêve. Le hold-up se poursuit et la bande à Marshall William Purify finit par voler jusqu’à nos cœurs ! Aussi ridicule que cela puisse être à lire, c’est bien par une séduction constante que The Exterminating Angel parvient à convaincre, notamment dans ce chant à la fois plein de révérences envers les références et irrévérencieux jusqu’à devenir licencieux, faune et satyre à la fois.



Pourtant, il faut bien le dire : malgré de nombreux moments d’éclats – un feu d’artifice même, les passages touchant justes et droits étant en nombre sur The Exterminating Angel –, Purification souffre par endroits de quelques maladresses, minimes mais plaçant ce disque légèrement en-deçà de son prédécesseur. Ce dernier étant un futur classique en puissance, on excusera les quelques moments de baisse de son successeur, un titre folk un poil trop long (« Sublime Thrones In Kaaba »), une deuxième partie du morceau-titre s’étiolant jusqu’à nous laisser dans l’attente. Quelques creux, que le grand final « Dreamtiger » et « The Way Of All Flesh » – deux titres ne faisant qu’un par cette lead magnifique – font rapidement oublier, ébahi que je suis par le génie de ces Ricains ayant sorti trois excellents albums en moins de deux ans.



