Vermineux - 1337 Chronique 1337 (Démo)

One man band ricain mené par Spectre, Vermineux revient à nous avec 1337, sa seconde demo après… 1315. Sans que l’on sache à quoi correspond ce chiffre (début de la Guerre de Cent Ans ?, code secret ?, le bonhomme ayant l’air d’être porté sur l’Histoire, notamment de la France, la référence à la bataille de Crécy, dans ces années proches, tendant à le laisser penser), la musique à l’appui de son propos tient pour l’essentiel dans un BM à forte teneur médiévale, comme en atteste de suite le très bel artwork qui enrobe le produit.



Huit titres pour plus de 50 minutes de musique. Vermineux ne se moque pas de l’auditeur. De nouveau, la qualité de sa musique en atteste. Dès Valois, qui sert autant d’intro que de morceau « explicatif », le son est excellent, juste acéré et puissant comme il faut, mais véritablement bluffant, même si le passage par un label a sans doute permis d’arrondir les angles de ce point de vue. Très mélancolique et mélodique, baigné d’atmosphères médiévales et antiques, ce premier titre donne le ton de ce qui va suivre : un BM axé sur les ambiances, ultra affuté, sans gras, tendu comme chez Ende, et pour lequel l’emphase sert de fil rouge heureux et pertinent, comme chez Serment par exemple. Bloodlines et Cotereaux sont bourrés de reverb’, qui offre une profondeur et un sentiment d’immensité aux morceaux, comme si l’auditeur se perdait dans ces structures ultra chargées, gonflées d’emphase et très mélodiques. Tel un tourbillon sonore, ces premiers titres emportent l’auditeur dans un maelstrom de couleurs sépia, de temps révolus et de Nature démesurée.



La vitesse n’est jamais privilégiée en dehors de sa stricte utilité, pour marquer des contrastes. Le mid-tempo, au contraire, occupe l’essentiel du terrain, comme ses soli de rêve, noyés dans la masse, bourrés de réverb’, qui aèrent autant qu’ils enjolivent les structures comme autant d’enluminures (le pont central de Bloodlines ; les envolées sur Cotereaux en pont central également ; le départ fait de lead aériens sur Crécy). Chaque titre est fondé sur une ligne mélodique très forte que le mid-tempo identifie de suite (ces arabesques magnifiques sur le départ de Cotereaux et qui sous-tendent le titre par la suite ; l’emphase sur le départ d’Oriflamme). Les cassures sont également la règle, mais tout en douceur, très naturelles, qui relancent les titres vers d’autres directions mélodiques ou mélancoliques (la cassure nette sur Cotereaux, qui dirige le morceau vers des sentiments plus tristes ; de même sur Crécy, quelques minutes après le départ du morceau, avec un passage très ambiant, très field- recording, contemplatif à souhait puis, quelques minutes après de nouveau, un passage à la guitare sèche qui casse la contemplation et relance la dynamique).



Un soin particulier est aussi apporté aux enchaînements, souvent imperceptibles (le lien Crécy / Chevalerie par exemple), qui s’axe essentiellement sur une continuité du thème mélodique, mais joué différemment, ralenti ou accéléré. Précisément, sur Chevalerie par exemple, la poursuite de la mélodie de guitare sèche permet d’enchainer sur le morceau le plus rapide de l’album, l’accélération venant créer un relief très fort sur ce titre. Les mélodies échevelées le disputent à la batterie épileptique. Le chaos n’est pourtant pas la règle : le tout reste très maitrisé et les solis viennent de nouveau trancher la structure de leurs riffs acérés, aérant le propos.



Si tu ajoutes à ça le fait que Spectre a bon goût jusqu’en dehors de la sphère metal puisqu’il reprend un morceau de Sol Invictus, A ship is burning, tu tiens là une sacré demo, soignée jusque dans son artwork, magnifique. Un produit rare à ce stade qui redonne, comme d’autres, foi dans le BM de qualité, un peu trop abandonné par ses leaders présumés ces derniers temps. Buy or buy.

2021 - Purity Through Fire Black metal notes Chroniqueur : 4.25 / 5 Lecteurs : - Webzines : (1) 3.5/5

tracklist 01. Valois 02. Bloodlines 03. Cotereaux 04. Oriflamme 05. Crécy 06. Chevalerie 07. A Ship Is Burning (Sol Invictus cover) 08. Plantagenet

Durée : 50:37

parution 31 Janvier 2021

