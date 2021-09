Natürgeist - Reinvigorated Terror Chronique Reinvigorated Terror (Démo)

Le succès retentissant de Blood Incantation tend souvent à faire oublier que Paul Riedl, Morris Kolontyrsky, Jeff Barrett et Isaac Faulk sont également embarqués dans tout un tas d’autres projets dont certains sont loin d’être aussi reconnus et plébiscités. Alors oui, ok, tout le monde a probablement déjà entendu parler de Spectral Voice ou Black Curse mais ce ne sont pas les seules formations qui méritent aujourd’hui votre attention. De Wayfarer à Chthonic Deity en passant par Stormkeep et même Hoverkraft si vous aimez la Deep Space Ambient, ces quelques groupes sont la preuve que ces quatre garçons sont des musiciens talentueux aux horizons variés. Parmi ces autres groupes que je n’ai pas cités, on trouve également Natürgeist mené par un Morris Kolontyrsky pas très frileux…



Projet semble-t-il relativement récent, Natürgeist a sorti en avril dernier sa toute première démo. Intitulée Reinvigorated Terror, celle-ci fût d’abord disponible sur Bandcamp via le label Electric Assault Records (Antichrist, Bastard Priest, Cauldron, Natur, Occult Burial...) avant d’être pressée quelques semaines plus tard sous la forme d’un 7" édité là encore par le label new-yorkais et aujourd’hui complètement sold out. La bonne nouvelle c’est que cette démo a été repressée le mois dernier par Vàn Records et Electric Assault Records et qu’on la trouve encore (mais pour combien de temps ?) à un prix abordable.



Comme le suggère cet artwork en noir et blanc ainsi que ces entrelacs disposés à chaque angle, Natürgeist verse dans un Black Metal largement inspiré par la scène norvégienne du début des années 90. Démo oblige, le contenu est néanmoins relativement mince puisque l’Américain ne nous offre ici que deux morceaux à nous mettre sous la dent et cela pour une durée qui malheureusement n’excède pas les douze minutes. Pour autant, loin de moi l‘idée de râler, surtout que ces deux titres sont à la hauteur des espérances que l’on peut avoir (même inconsciemment) vis à vis d’un tel projet. Eh oui, qu’on le veuille ou non, l’affiliation avec Blood Incantation va forcément peser un tant soit peu sur les attentes de ceux abordant cette sortie en toute connaissance de cause.



Bien loin de la richesse et de la technique d’un Blood Incantation ou de la terreur psychotique induite par les compositions torturées et possédées d’un Black Curse (quoi qu’il se dégage quand même ici une certaine folie), Morris Kolontyrsky pratique avec Natürgeist un Black Metal simple et dépouillé détaché de tout artifice. Une vision rigoriste ancrée dans une certaine idée du Black Metal. C’est ainsi dans le respect d’une tradition héritée de la scène norvégienne que s’inscrivent les deux titres de ce projet.

Servi par une production abrasive et crachotante suffisamment équilibrée pour ne pas rendre compliquée l’immersion de l’auditeur tout en cultivant naturellement le genre d’atmosphères à la fois sombres et délétères qui collent à ce genre de Black Metal décharné et nihiliste, Reinvigorated Terror va jouer en grande partie sur le caractère hypnotique de ces nombreuses séquences menées pied au plancher et de ces riffs simples mais particulièrement efficaces répétés ici ad nauseam. Un parti pris qui fonctionne toujours extrêmement bien puisque cela va effectivement permettre de poser les bases d’une ambiance à la fois sinistre et suffocante. Néanmoins, les morceaux sont longs chez Natürgeist (six minutes en moyenne) et c’est donc tout naturellement que Morris Kolontyrsky va chercher à amener ce qu’il faut de relief histoire de varier un petit peu les plaisirs tout au long de ce quart d’heure extrêmement bien ficelé. Que ce soit sur "Catatonic Stupor" à 3:30 ou sur "Purgatorial Transmission Of Acts Beyond Reason" à 2:02, on trouve quelques transitions et autres changements de rythmes permettant de contraster avec la nature entêtante de ce Black Metal implacable mené essentiellement tête dans le guidon. De la même manière, le travail mélodique réalisé par monsieur Kolontyrsky va également permettre d’apporter davantage de matière à ces deux compositions tout en participant bien évidemment à la construction de ces atmosphères sombres et menaçantes. Si Reinvigorated Terror ne réinvente rien, ses mélodies lointaines, spectrales et parfois même un brin dissonantes lui apportent un véritable cachet supplémentaire qui permet à Natürgeist de faire la différence en plus de convaincre sans mal.



Si Blood Incantation, Spectral Voice et Black Curse ne doivent pas laisser beaucoup de temps libre à Morris Kolontyrsky pour la composition de Natürgeist, on espère quand même que celui-ci continuera de se mettre ainsi à nu (métaphoriquement parlant car personnellement cette seule photo à oilpé me suffit amplement) pour accoucher d’un format on l’espère évidemment un peu plus conséquent. En attendant, ces deux titres s’avèrent tout bonnement excellent set laissent présager du meilleur pour la suite. Aussi courte et confidentielle soit-elle, cette démo n’est donc à louper sous aucun prétexte.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2021 - Electric Assault Records Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Natürgeist

Black Metal - Etats-Unis

écoutez Catatonic Stupor

Purgatorial Transmission of Acts Beyond Reason

tracklist 01. Catatonic Stupor (05:50) 02. Purgatorial Transmission Of Acts Beyond Reason (06:47)

Durée : 12:37

line up Morris Kolontyrsky / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 7 Mai 2021

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Gorgon

The Veil of Darkness

2019 - Osmose Productions Absentia Lunae

Historia Nobis Assentietvr

2009 - Aeternitas Tenebrarum Musicae Fundamentum Hell Militia

Last Station On The Road To Death

2010 - Debemur Morti Productions Darkened Nocturn Slaughtercult

Mardom

2019 - War Anthem Records Vlad Tepes

Celtic Poetry (Démo)

1994 - Indépendant